Το Eteron συστήνει Advisory Board – Όλα τα ονόματα

Στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής προχωρά το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Ποιο τα μέλη του Board με συντονιστή τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του, της συνεχούς προσπάθειας για παραγωγή αξιόπιστης έρευνας και της ενίσχυσης του αντικτύπου του στην κοινωνία, προχωρά στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board). Η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από άτομα με γνώση και εξειδίκευση στα επιστημονικά τους πεδία, με εμπειρία στο χώρο των επιστημών, της κοινωνίας των πολιτών και το δημόσιο διάλογο.

Η Επιτροπή, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία των μελών της, θα προσφέρει συμβουλές σε θέματα έρευνας και περαιτέρω ανάπτυξης του Eteron, όπως η διαμόρφωση των ερευνητικών projects, η διασύνδεση του με την κοινωνία και η εξωστρέφεια του σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να ενισχυθεί η παρέμβαση και το αποτύπωμα του Ινστιτούτου.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από 19 μέλη και θα διευρύνεται και με νέα. Τα πρώτα μέλη της είναι τα ακόλουθα:

– Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Οικονομολόγος, Συντονιστής του Advisory Board

– Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ CSR Hellas

– Αναστασία Βενετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας, Bournemouth University

– Σωτηρία Θεοδωροπούλου, Επικεφαλής μονάδας Ευρωπαϊκών Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών, European Trade Union Institute

– Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Αλίκη Κοσυφολόγου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, ερευνήτρια

– Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Οδυσσέας Κωνσταντινάκος, Υπ. Διδάκτορας Πολιτικής Οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – European University Institute

– Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

– Βασίλης Μοναστηριώτης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, κάτοχος της Έδρας Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών “Ελ. Βενιζέλος”, London School of Economics and Political Science

– Μάνος Μοσχόπουλος, Ειδικός σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, Open Society Foundation

– Παναγιώτης Νικολαϊδης, Διευθυντής Έρευνας, EU Tax Observatory, Paris School of Economics

– Δημήτρης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Οικονομικών και Πρόεδρος του Levy Economics Institute, Bard College

– Νάνσυ Παπαθανασίου, Επιστημονικά Συνυπεύθυνη Orlando LGBT+, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας

– Αικατερίνα Παπανικολάου, Δρ Συνταγματικού Δικαίου – πρώην μέλος ΑΔΑΕ

– Βασιλική Πέτσα, Συγγραφέας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

– Μανώλης Τερροβίτης, Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά

– Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης Ιδρύματος Ωνάση

– Ξένια Χρυσοχόου, Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος ΕΛΙΔΕΚ