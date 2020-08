Τσακλόγλου, Ράπτη, Ταγαράς: Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης

Τελικά οι αλλαγές στην κυβέρνηση δεν ήταν και τόσο ανασχηματισμός, αφού κανένας υπουργός δεν μετακινήθηκε από την θέση του, ενώ μόλις τρία είναι τα νέα πρόσωπα.

Επιπλέον δύο υφυπουργοί αναβαθμίστηκαν σε αναπληρωτές υπουργούς. Πρόκειται για τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, πλέον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για την Δημοσιονομική Πολιτική και τον Νίκο Παπαθανάση και αυτός από υφυπουργός γίνεται αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα είναι αυτά της Ζωής Ράπτη, η οποία αναλαμβάνει χρέη υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα της ψυχική Υγεία, ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, αναλαμβάνει υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και ο βουλευτής Κορινθίας, Νικόλαος Ταγαράς ο οποίος αναλαμβάνει χρέη υφυπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας, με αρμοδιότητα θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τα βιογραφικά των νέων μελών της κυβέρνησης

Παναγιώτης Τσακλόγλου

Ο καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου, μέλος της "Επιτροπής Πισσαρίδη" για την διαχείριση των ποσών του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητικός Εταίρος, Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ).

Πρώην μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (2002-04), του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005) και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-02), έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Warwick, Bristol, Charles (Prague) και στο London School of Economics.

O υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά Προγράμματα και δίκτυα και είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής των περιοδικών Review of Income and Wealth και Journal of Economic Inequality.

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα Οικονομικής Ανισότητας, Φτώχειας, Κοινωνικού Αποκλεισμού, Οικονομικών Αποδόσεων της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής (κυρίως Αναδιανεμητικού Ρόλου του Κράτους). Φέρεται να διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Γιάννη Στουρνάρα, ενώ διετέλεσε σύμβουλος πρωθυπουργών. Φήμες μετά την εκλογική νίκη της ΝΔ τον Ιούλιο του 2019, τον ήθελαν ως μία από τις πιθανές επιλογές του Κ. Μητσοτάκη για το υπουργείο Οικονομικών.

Πλέον, αναλαμβάνει χρέη υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμοδίου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ζωή Ράπτη

Η Ζωή Ράπτη είναι βουλευτής Β' Αθηνών και αναλαμβάνει χρέη υφυπουργού Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική Υγεία. Σύμφωνα με το βιογραφικό της έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος, αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού. Δικηγόρος, αρχικά σε θέματα Εμπορικών και Βιομηχανικών Εταιρειών ενώ από το 1996 ειδικεύεται σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

Η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη

Τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε αναπληρώτρια Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της ΝΔ, καθώς είχε ορκιστεί βουλευτής στην θέση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη ο οποίος είχε αναχω ρήσει τον Μάιο για την Ευρωβουλή.

Είναι η πρώτη της συμμετοχή σε κυβέρνηση.

Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς, απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπηρέτησε για χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 8 χρόνια ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987 – 1994) και 4 χρόνια ως Δήμαρχος Τενέας (1999 – 2002). Ταυτόχρονα υπήρξε για 4 χρόνια Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας (1999 – 2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των Τ.Ε.Δ.Κ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Ν. Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Την οκταετία 2003 – 2010 διετέλεσε Νομάρχης Κορινθίας. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε., Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος της Ε.Ν.Α.Ε. στις επιτροπές Μεταφορών και Δημοσίων Σχέσεων, εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, καθώς και Πρόεδρος στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Κέντρο Νέων και στο Λυσίππειο Πνευματικό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. Διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Σαμαρά.

Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εκλέχθηκε βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία και αναλαμβάνει θέση υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Και οι αναβαθμισμένοι

Θεόδωρος Σκυλακάκης

Γεννημένος το 1959, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Σίτι του Λονδίνου. Έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ και υπεύθυνος της διαφημιστικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 1989 (Ιούνιος) και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, από κοινού με τους Κωστή Χατζηδάκη και Δημήτρη Κατσούδα στις εκλογές του 1989 (Νοέμβριος) και 1990 (Απρίλιος), ενώ και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογών της Νέας Δημοκρατίας και το 1993.

EUROKINISSI

Το 1989 υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Τζανή Τζαννετάκη και από το 1989 ως το 1990 ως Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Από το 1990 ως το 1993 διετέλεσε Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, λογογράφος του πρωθυπουργού και Προϊστάμενος του Γραφείου Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Το 1997 ως το 1998 υπήρξε μέλος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Στις Εθνικές Εκλογές του 2000 ήταν Υποψήφιος Βουλευτής στη Β΄ Αθηνών.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία, διότι εξέφρασε την αντίθεσή του στην επίσημη γραμμή του κόμματος αναφορικά με το Μνημόνιο. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του κόμματος Δημοκρατική Συμμαχία, από την οποία αποχώρησε στις 21 Μαΐου 2012, διαφωνώντας με την εκλογική συνεργασία του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.

Τον Νοέμβριο του 2012 προσχώρησε στο φιλελεύθερο κόμμα "Δράση". Τον Ιανουάριο του 2017 ανακοινώθηκε η συνεργασία της Δράσης με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και η ανάληψη της ευθύνης από τον Θόδωρο Σκυλακάκη της Ομάδας Δράσης της ΝΔ για θέματα προσέλκυσης επενδύσεων, άρσης εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και εξωστρέφειας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Την 9η Ιουλίου 2019 ανέλαβε υφυπουργός στο Υπουργείο Οικονομικών αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής. Πλέον αναβαθμίζεται σε αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Νίκος Παπαθανάσης

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι μηχανολόγος μηχανικός του Πανεπιστήημίου του Τορόντο με master στη διοίκηση επιχειρήσεων και την αεροναυπηγική.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης

Από το 1989 έως το 1991 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), από το 1991 έως το 1993 ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα, από το 2005 έως το 2009 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ΗΣΑΠ Α.Ε. και από το 2008 έως το 2010 ήταν πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (ΚΕΔΕΟ). Επίσης, εργάσθηκε σε υψηλές διοικητικές θέσεις σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας.

Το Νοέμβριο του 2012 επί συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ χρημάτισε πρόεδρος στις Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ).

Διτέλεσε διευθυντής της ΝΔ, αρμόδιος και για τα οικονομικά του κόμματος.

Την 8η Ιουλίου 2019 διορίστηκε υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 4 Αυγούστου 2020 αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.