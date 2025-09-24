Τσίπρας: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής θυμάτων των Τεμπών

Για δίκαιο αίτημα συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της Δικαιοσύνης κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με την εκταφή σορών.

Για το μείζον ζήτημα της εκταφής σορών θυμάτων των Τεμπών τοποθετήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, το πρωί της Τετάρτης (24/9), η απαγόρευση εκταφής προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας. «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της «απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία».

«Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση» καταλήγει, στρέφοντας τα πυρά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό.