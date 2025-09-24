Τέμπη: Τι ισχύει με την εκταφή των νεκρών

Ποια είναι η διαδικασία που μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα αν τα σώματα έχουν εκτεθεί σε μια φωτιά από έλαια σιλικόνης ή από πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Ένα μήνα μετά το δυστύχημα των Τεμπών και παρά την εξυγίανση του χώρου, το Γενικό Χημείου του Κράτους διαπίστωσε ότι το έδαφος ήταν πλούσιο σε εύφλεκτο μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων.

Οι συγγενείς των θυμάτων έθαψαν τους οικείους τους σε κλειστά φέρετρα, όπως όριζε το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Όμως, τα σώματα των θυμάτων που κάηκαν στο πρώτο βαγόνι, ίσως κρύβουν περισσότερες απαντήσεις. Για το λόγο αυτό ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Η εκταφή του σώματος και η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά εντοπίζει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Πορίσματα και αιτήματα

Ο Πάνος Ρούτσι, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, με εξώδικο που έχουν αποστείλει από την περασμένη Τρίτη, απευθύνονται μεταξύ άλλων και στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αλλά και στο Προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, που θεωρούνται αρμόδιοι για το αίτημα εκταφής των παιδιών τους.

Η εκταφή και μεταφορά οστών στην Ελλάδα γίνεται μετά από τρία χρόνια, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια για ανακριτικούς σκοπούς, με εντολή αρμόδιου δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού.

Στην περίπτωση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων έχουν καταθέσει σχετικά αιτήματα για δύο λόγους: τη διεξαγωγή ερευνών για πιθανό εύφλεκτο φορτίο και την ταυτοποίηση των σορών.

​Το πρώτο αίτημα εκταφής, είχε καταθέσει ο Παύλος Ασλανίδης, με τον ανακριτή να το απορρίπτει τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε, η αιτιολόγηση βασίστηκε στην αναμονή του πορίσματος του ΕΜΠ, του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη.

Το αίτημα κατατέθηκε εκ νέου, μετά τα νέα πορίσματα και τα νέα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, ο ανακριτής απέρριψε ξανά την εκταφή, εκτιμώντας πως η συζήτηση για το εύφλεκτο φορτίο έχει λήξει. Κομβικό στοιχείο για την άποψη αυτή φαίνεται πως ήταν τα βίντεο που κατατέθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΣΕ.

Σήμερα, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, με πολλαπλά ευρήματα να δημιουργούν ερωτήματα για την ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου. Ερωτήματα που μπορούν να βρουν απαντήσεις στα σώματα των νεκρών.

Ποια είναι η διαδικασία

Το NEWS 24/7 επικοινώνησε με τεχνικό σύμβουλο, για να μας περιγράψει τη διαδικασία εκταφής και ανάλυσης.

Πάνω από τον τάφο τοποθετείται ένας θόλος και σφραγίζεται για να μην έρθει σε επαφή η σορός με την ατμόσφαιρα. Σήμερα, εντός του τάφου εκτιμάται ότι θα έχουν απομείνει κόκκαλα και ενεργός άνθρακας.

Όταν ένα σώμα εκτίθεται στη φωτιά, τα μόρια της ουσίας παγιδεύονται μέσα στο πορώδες του ενεργού άνθρακα.

Ο ενεργός άνθρακας είναι μια μορφή που χαρακτηρίζεται από έντονη ικανότητα να προσροφά χημικές ουσίες. Η μέθοδος με την οποία μελετά κανείς τι έχει απορροφήσει ονομάζεται αέρια χρωματογραφία.

Ο ενεργός άνθρακας είναι πορώδης σαν σφουγγάρι, διατηρώντας εκεί όλες τις ουσίες που ήταν παρούσες. Αυτό σημαίνει πως ό,τι τους έκαψε βρίσκεται εκεί μέσα.