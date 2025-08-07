Τσίπρας: “Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους”

Την θλίψη του εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 34 ετών, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν αδόκητο χαμό, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλους τους οικείους της Λένας Σαμαρά.

“Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους”, αναφέρει στη δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.