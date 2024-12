Τσίπρας: “Θα προσπαθήσω να υπάρξει εναλλακτική σε αυτό τον τόπο”

Πώς περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός τον μελλοντικό του ρόλο στα πολιτικά πράγματα.

Τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θεωρεί ως προϋπόθεση εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας όπως ξεκαθάρισε μιλώντας σήμερα στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μάλιστα δήλωσε ότι ο ίδιος θα έχει ενεργό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές δήλωσε πως «η εικόνα μας λέει ότι πάρα πολύ δύσκολα θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση». Συμπληρώνοντας όμως ότι «ο πολυκατακερματισμός του προοδευτικού χώρου θετικό δεν είναι» αλλά αντίθετα είναι «προς όφελος της δεξιάς και της ακροδεξιάς».

Τόνισε πως «αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε».

Αναφερόμενος στον προσωπικό του ρόλο δήλωσε ότι «δεν είμαι δυστυχής που δεν βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή αυτή την ώρα» αφού το κοινοβούλιο που υφίσταται «δεν με εμπνέει». Τόνισε όμως ότι «μπορεί ένας ενεργός πολιτικός να κάνει σημαντικά πράγματα ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή». Ανέφερε πως «είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι γι αυτό τον χώρο» οπότε «θα πορευθώ έτσι και θα προσπαθήσω να υπάρξει εναλλακτική σε αυτό τον τόπο».

Για τις Τράπεζες

Όσον αφορά την πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των τραπεζικών κερδών ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε πως «δεν ξέρω αν πρέπει να πω “κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little too late». Ανέφερε πως καλωσορίζει την πρόταση εκτιμώντας όμως πως λύνει το πρόβλημα. «Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν οι τραπεζίτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα αντιπρότεινε την δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας στο οποίο θα μεταβαίνουν τα φορολογικά έσοδα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έτσι αυτό με την σειρά του θα μπορεί να χρηματοδοτήσει κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων και των ασθενέστερων στρωμάτων.

Για τα απομνημονεύματα της Μέρκελ

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με τα περίφημα απομνημονεύματα της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Τονίζοντας ότι αυτά που αναφέρει οδήγησαν στην κατάρρευση δύο μύθων: Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν έτοιμη να βγάλει την χώρα από τα μνημόνια, και ότι το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο και κόστισε 100 δις.

Σημείωσε χαρακτηριστικά για τα απομνημονεύματα πως «το βιβλίο αυτό είναι προφανές ότι έχει την δική της υποκειμενική οπτική αλλά ήταν (σ.σ η Α.Μέρκελ) πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής», έτσι «παραθέτει γεγονότα που είναι αναμφισβήτητα» από τα οποία προκύπτει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει την χώρα. Το ’14 και το 15 δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί».

Ανέφερε για μία συνάντηση που είχε με την Α.Μέρκελ πως «όταν πήγα στο Βερολίνο καθίσαμε σε ένα τραπέζι μου είπε ότι εδώ έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε 14 δεσμεύσεις και ο Σαμαράς έχει εκπληρώσει μόνον μία» τονίζοντας πως «είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνουμε μια γιαλαντζί έξοδο. Να βγούμε αλλά να μπούμε σε μια πιστοληπτική γραμμή».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε επίσης ότι είναι «μύθος ότι η διαπραγμάτευση κόστισε 100 δις» αναφέροντας πως «η αλήθεια είναι πως αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κωλοτούμπα». Σχολίασε πως «ήταν ένα plan b το plan a ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό» πάντως επισήμανε πως «καταρρίπτεται ο μύθος ότι το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο όλων».

Συνολικά ανέφερε σκωπτικά για το βιβλίο της Καγκελαρίου πως «την ιστορία την γράφουν οι νικητές αλλά ενίοτε έρχεται το foreign office και αποχαρακτηρίζει κάποια αρχεία». Λέγοντας πως «φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο για όλους αυτούς που πρωτοστάτησαν στην προπαγάνδα» εναντίον της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το «go back μάνταμ Μέρκελ» σχολίασε πως «όταν πας να διαπραγματευτείς ξεκινάς από μία θέση αντίδρασης» αναφέροντας πως η φράση «δεν έχει πειράξει την ίδια αλλά φαίνεται ότι έχει πειράξει εσάς».