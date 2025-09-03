Τσίπρας: “Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό”

Ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε μέρος της ομιλίας του από τις 10 Ιούνη στο οποίο αναφέρεται στο νέο πατριωτισμό.

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος θύμησε μέρος της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, στο οποίο αναφέρεται στο δόγμα του νέου πατριωτισμού.

Αναλυτικά, ο πρώην Πρωθυπουργός τονίζει τα εξής:

Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό.

Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας.

Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους.

Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο.