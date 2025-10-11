Τσουκαλάς: “Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να παρουσιάσει τον κ. Βορίδη αδικημένο και κατατρεγμένο”

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τη σιωπή γύρω από τις καταγγελίες Βορίδη και Βάρρα, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και αποφυγή ευθυνών.

Σφοδρή κριτική ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη σιωπή της γύρω από τις σοβαρές καταγγελίες του Μάκη Βορίδη και του Γιώργου Βάρρα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαιτεί εξηγήσεις για την αδράνεια της εξουσίας και την αδιαφάνεια που συνεχίζεται.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρεται στην έντονη αντίφαση στις αντιδράσεις της κυβέρνησης, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αρχικά να παραδέχεται την ευθύνη του κ. Βορίδη και στη συνέχεια να προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως αδικημένο και κατατρεγμένο.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως αυτό συνιστά μία σαφή προσπάθεια συγκάλυψης, τη στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει υποκύψει στις πιέσεις του πρώην Υπουργού.

Το σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά:

Ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει αδικημένο και κατατρεγμένο. Έπιασαν τόπο οι πιέσιες του κ. Βορίδη.

Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ.Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων. Η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για αυτές τις καταγγελίες. Για πόσο ακομη θα παίζουν κρυφτό;