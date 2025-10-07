Τσουκαλάς: Ο κ. Βάρρας και ο κ. Μυλωνάκης “έδωσαν” τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφία προστάτευσε

Πυρά του Κώστα Τσουκαλά προς την κυβέρνηση μετά την κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς, «ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά».

Και πρόσθεσε: «Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι “γαλάζιο” το σκάνδαλο».

Συνεχίζει, υπογραμμίζοντας από την πλευρά της πλειοψηφίας «καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους».

«Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται», συμπληρώνει.

«Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων μέχρι το τέλος.

Υ.Γ. Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ.Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.