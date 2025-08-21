Τσουκαλάς: Ουραγός σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας η Ελλάδα – Απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπουργός

Για άλλη μια θλιβερή πρωτιά επί ΝΔ κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως το 21,9% δηλώνει πως αδυνατεί να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,6%

Για «ακόμη μία θλιβερή “πρωτιά” επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας» έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega, με αφορμή έρευνα της Eurostat «που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ειδικότερα ότι «ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,6% και εμάς είναι 21,9%. Είμαστε εξίμιση φορές πάνω από τον μέσο Ευρωπαίο και αποτελούμε τη χώρα που αυξάνει γεωμετρικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αμέσως επόμενη χώρα με κακή επίδοση είναι η Φινλανδία με περίπου 12,5%, το μισό από εμάς». Υπογράμμισε ότι συνεπώς «όταν έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στη χώρα οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τη φροντίδα που απαιτείται για αυτούς, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα».

Σχολίασε πως την ίδια ώρα που κάνει αναρτήσεις ο κ. Μητσοτάκης «λέγοντας πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Έλληνες από τη λειτουργία του ΕΣΥ, τα ίδια τα στοιχεία, όμως, έρχονται και αποκαθηλώνουν το αφήγημα της κυβέρνησης». «Έτσι όπως τα ακούμε από τη ΝΔ, είναι σαν η υγεία να αποτελεί κάποιο προνόμιο. Έχει τεράστια διαφορά το να μη δηλώνω ικανοποιημένος από το σύστημα υγείας από το να μη λαμβάνω καν φροντίδα από αυτό. Έχουμε υποτίθεται ένα δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να ομολογήσει την αποτυχία της. Απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπουργός Υγείας», υπογράμμισε.

Όσον αφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες για μειώσεις φόρων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «προφανώς αν έρθει μία ελάφρυνση σε σχέση με τις οικογένειες με παιδιά, θα είναι θετικό, διότι και εκεί είμαστε η χώρα με τις πιο μεγάλες επιβαρύνσεις κάτι που αποτελεί βασικό αντικίνητρο στο να κάνεις οικογένεια». Υπενθύμισε, δε, ότι αυτό το μέτρο έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εδώ και δύο χρόνια.

Παράλληλα επικαλέστηκε «τελευταία μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που κατέδειξε ότι έχουμε εξοικονόμηση φόρων για το κράτος λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, 800 εκατ. ευρώ το 2024 και 1 δισ. ευρώ το 2025». Τόνισε ότι «όταν ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί λίγο, η ακρίβεια ανεβαίνει παραπάνω και καθηλώνει τα πραγματικά εισοδήματα, αλλά μένουν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές, αυτό συνιστά αύξηση φορολογίας». «Η ΝΔ που θέλει να εμφανίζεται ως μια συνετή και αξιόπιστη δύναμη, είχε ενημερώσει το 2023 τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι θα έρθει να επιβάλει τεκμαρτή φορολόγηση και θα δουν από 1.500 έως 3.000 ευρώ επιπλέον φορολογία το χρόνο; Δεν είναι μεσαία τάξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες; Τους ελάφρυναν ή τους χαράτσωσαν;», διερωτήθηκε.