Βουλή: Αντιπολιτευτικό “τείχος” στο 13ωρο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους λέει η Κεραμέως

Απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου απαίτησε η αντιπολίτευση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Απέναντι σε “τείχος” από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρέθηκε σήμερα η Νίκη Κεραμέως εισηγούμενη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για το 13ωρο! Μάλιστα τα κόμματα της αριστεράς ζήτησαν την άμεση απόσυρσή του με την υπουργό Εργασίας να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη “θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους”.

Αίτημα απόσυρσης κατέθεσαν με την έναρξη της συζήτησης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ να έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσει το νομοθέτημα. Αρνητική ψήφο αναμένεται να λάβει και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος επισήμανε ότι πως το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί “γιατί είναι ένα νομοσχέδιο εργασιακής σκλαβιάς, έντασης της εκμετάλλευσης και βεβαίως παράγοντας περαιτέρω επιδείνωσης της θέσης της εργατικής τάξης, αλλά και της ίδιας της ζωής της”. Σημείωσε μάλιστα πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου με τους εργαζόμενους της χώρας.

Θυμίζουμε ότι βασική διάταξη του νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψη ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται συνεχώς επί 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη! Καθιστώντας την Ελλάδα μια εκ των μειοψηφικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν μια τέτοια συνθήκη.

Παρόλα αυτά η Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι το νομοθέτημα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Γεγονός που πιστοποιεί άλλωστε και η υποστήριξή του από τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε πριν λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

“Θα επιμείνουμε μέχρι τέλος στην υπεράσπιση αυτού του νομοσχεδίου γιατί συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερα δικαιώματα στους εργαζομένους” είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας. Προσθέτοντας “η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων”!

Μάλιστα ακολουθώντας μία πάγια τακτική της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους νομοθετήματα (το ίδιο είχε κάνει και ο Κ.Χατζηδάκης όταν είχε εισηγηθεί το νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου προ 3 ετών) η Νίκη Κεραμέως παράθεσε την ενσωμάτωση διατάξεων ευρωπαϊκών οδηγιών που “έκανε πακέτο” με την θεσμοθέτηση του 13ωρου. Όπως είπε “εάν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, δεν θα θεσμοθετηθεί για παράδειγμα η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες. Για πρώτη φορά το γονικό επίδομα να γίνεται αφορολόγητο και ανεκχώρητο. Να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τυχόν μείωση αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρησή του”.

Αξίζει να θυμίσουμε πως τη διαφωνία τους με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει τα συνδικάτα.