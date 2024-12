Βουλή: Η ανασκόπηση της εβδομάδας 9/12 – 13/12

Μια ανασκόπηση από το Vouliwatch όσων διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που πέρασε στη Βουλή.

Τα κυριότερα θέματα που έθιξαν τα κόμματα μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου αφορούσαν ζητήματα που απασχολούν έντονα την επικαιρότητα, όπως είναι τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η υποστελέχωση τόσο του συστήματος παιδείας, όσο και του συστήματος υγείας.

Αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Vouliwatch.gr, τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που άσκησαν τα κόμματα στο σύνολό τους ήταν 228 με πρώτο να έρχεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 47, ακολουθούμενο από το ΚΚΕ με 37, τη Νέα Δημοκρατία με 33, τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. με 27 και τους Ανεξάρτητους με 22. Στη συνέχεια συναντάμε τη Νέα Αριστερά με 17, την Ελληνική Λύση με 15, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ‘Νίκη’ με 11, τους Σπαρτιάτες με 10 και την Πλεύση Ελευθερίας με 9 Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Συνολικά όλα τα κόμματα έθεσαν 119 Ερωτήσεις, 89 Αναφορές, 19 Επίκαιρες Ερωτήσεις, 1 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε..

Δευτέρα 09.12.2024

Πλεύση Ελευθερίας: Η εγκληματική δράση του συλληφθέντος αστυνομικού της βουλής και οι παραλείψεις των αρχών προς προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η βουλεύτρια και Πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταθέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, αναφορικά με τις αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση του αστυνομικού της Βουλής και τις παραλείψεις που έχουν γίνει. Επισημαίνεται ότι παρά το βεβαρημένο παρελθόν του, το 2019 τοποθετήθηκε στη Βουλή. Για το συγκεκριμένο γεγονός σε τοποθέτησή της στην Διάσκεψη των Προέδρων, η βουλεύτρια Θεοδώρα Μπακογιάννη, ανέφερε ότι σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος έχει προτείνει κάποιον, υπάρχει το εν λόγω έγγραφο, κάτι που δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το μόνο χαρτί που υπάρχει είναι ότι πήγε με βάση το νόμο για τους πολυτέκνους. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι παρά την καταγγελία που είχε γίνει το Φεβρουάριο σε βάρος του από τη σύζυγό του, του αφαιρέθηκε το όπλο του, ωστόσο παρέμεινε στην υπηρεσία, χωρίς να γίνει ούτε προανάκριση ούτε οποιαδήποτε άλλη έρευνα από τις αστυνομικές αρχές, με τη σύζυγο και τα παιδιά του να μένουν χωρίς προστασία ή παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Με βάση τα παραπάνω, ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται πότε και ενώπιον ποιας αρχής έλαβε χώρα η καταγγελία της συζύγου και ποιες οι ενέργειες των αρχών, καθώς και εάν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έρευνα για τις συνθήκες τοποθέτησής του στην Βουλή και για τη μη έγκαιρη απομάκρυνσή του μετά την καταγγελία.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Ανεξάρτητοι: Ναυάγιο της Πύλου. Αδιαφανείς οι πρακτικές διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών από τις ελληνικές αρχές.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος-Χρήστος Αυλωνίτης, θέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, για το ναυάγιο της Πύλου που έγινε τον Ιούνιο του 2023 με δεκάδες πρόσφυγες να βρίσκουν το θάνατο και πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα ναυάγια στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Με βάση δημοσιογραφική έρευνα που συντονίστηκε από το Solomon, σε συνεργασία με διεθνή μέσα, αποκαλύφθηκε ότι οι ελληνικές αρχές γνώριζαν, ύστερα από στοιχεία που έλαβαν από τις αιγυπτιακές αρχές μόλις ένα μήνα μετά το ναυάγιο της Πύλου, πως οι εννέα Αιγύπτιοι επιζώντες, οι οποίοι συνελήφθησαν αμέσως ως φερόμενοι διακινητές και υπεύθυνοι του πολύνεκρου ναυαγίου, δεν ήταν μέλη του κυκλώματος διακίνησης, αλλά θύματα του κυκλώματος. Ωστόσο, παρέμειναν προφυλακισμένοι μέχρι την αθώωσή τους από το δικαστήριο της Καλαμάτας. Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι η Αίγυπτος είχε παράσχει αναλυτικά στοιχεία για τους πραγματικούς διακινητές, ενώ οι ελληνικές αρχές δεν συνεργάστηκαν επαρκώς, παραβιάζοντας μάλιστα διακρατική συμφωνία του 1986 για ανταλλαγή πληροφοριών. Καθώς οι παραπάνω αποκαλύψεις θέτουν ανησυχητικά ερωτήματα και επειδή δεν έχει γίνει διερεύνηση με διαφανή τρόπο, ο Υπουργός ερωτάται σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τη διερεύνηση και πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών και πώς αξιοποιήθηκαν από την ελληνική πλευρά τα στοιχεία που τους παρείχε η Αίγυπτος.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Τρίτη 10.12.2024

Νέα Αριστερά: Προκλητική ανάθεση έργων αποκατάστασης θεομηνιών της Θεσσαλίας ύψους 1,4 δις, σε 4 εργολάβους.

Έντεκα από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς απευθύνουν ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με την τροπολογία που η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή το 2023 και προβλέφθηκαν fast track διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είναι η καθυστέρηση των έργων αποκατάστασης και οι στρεβλώσεις που προκάλεσε στον ανταγωνισμό, καθώς οι προσκλήσεις απευθύνονται σε 4 μόνο μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ήδη συγκεντρώσει υπερβολικά υψηλό ανεκτέλεστο συμβάσεων τεχνικών έργων, περίπου 18 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει ένα συνεργατικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πολύ ευνοϊκούς όρους και αποκτώντας το σύνολο σχεδόν της αγοράς.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ‘ΝΙΚΗ’: Ανύπαρκτη η ασφαλιστική κάλυψη παροχών οδοντιατρικής περίθαλψης βάσει εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ‘ΝΙΚΗ’, Ασπασία Κουρουπάκη, καταθέτει ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, Νίκη Κεραμέως και Άδωνη Γεωργιάδη, αντίστοιχα, για την κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής και ορθοδοντικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «State of Health in the EU – Ελλάδα Προφίλ Υγείας 2023», αλλά και από το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδία Οδοντιάτρων Ελλάδας, η κάλυψη των αναγκών είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια οι οδοντιατρικές υπηρεσίες να καλύπτονται με ιδιωτικές ανάγκες σε μια περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη οικονομική αδυναμία. Καθώς, σύμφωνα με την έκθεση το 2021 η Ελλάδα είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μη ικανοποιούμενων αναγκών για οδοντιατρική περίθαλψη (7,8%) στην ΕΕ, το οποίο αυξήθηκε στο 12,1% το 2022, οι Υπουργοί ερωτώνται, μεταξύ άλλων, το λόγο που δεν έχει υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του ΕΦΚΑ και της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και το ποσό που δαπανήθηκε από τον ΕΦΚΑ για την στοματική υγεία των ασφαλισμένων του το 2023.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Τετάρτη 11.12.2024

ΚΚΕ: Δραματική η κατάσταση, λόγω των ελλείψεων, στον τομέα των ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Έντεκα από τους βουλευτές του ΚΚΕ θέτουν ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Θεόδωρο Λιβάνιο και Κυριάκο Πιερρακάκη, αντίστοιχα, για τις ελλείψει που παρατηρούνται στον τομέα των ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, κάτι το οποίο είχαν θέσει και σε προγενέστερη ερώτηση. Εκτός των προβλημάτων που αφορούν τις υποδομές και τη στελέχωση εντοπίζεται και μεγάλος αριθμός παιδιών που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός ειδικού σχολικού πλαισίου. Υπάρχουν 13 αξιολογήσεις παιδιών για υποστήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και φοίτηση στο γενικό πλαίσιο, λόγω ανυπαρξίας ειδικών νηπιαγωγείων και ως εκ τούτου υποστηρίζεται μονομερώς σε ζητήματα αυτονομίας. Καθώς, τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία που όσο πιο έγκαιρα ξεκινήσει η διεπιστημονική παρέμβαση τόσο πιο ευεργετικά θα είναι τα αποτελέσματα για την αυτονομία τους, οι Υπουργοί ερωτώνται για τα μέτρα που θα λάβουν, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης των παιδιών αυτών και για μέτρα που αφορούν την ίδρυση και ανέγερση ειδικών νηπιαγωγείων στον δήμο της Αθήνας.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Π.Σ.: Η αποσύνθεση και η παρακμή του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται ως συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης , συμπαρασύροντας και απαξιώνοντας και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Έντεκα από τους βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Π.Σ. απευθύνουν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλλε την παραίτησή της, η οποία είναι η πέμπτη από τότε που ανέλαβε την Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην αντικατάστασή της παρότι είχε εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων και η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ διενήργησε, κανονικά, τη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση. Η Κυβέρνηση προέβη σε ανάκληση της πρόσκλησης, ώστε να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Καθώς με την απόφαση αυτή απαξιώνεται η νόμιμη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και συντηρείται το καθεστώς της διοικητικής δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός ερωτάται, μεταξύ άλλων, το λόγο που πρέπει να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και εάν συνιστά θεσμική απρέπεια η προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Πέμπτη 12.12.2024

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Υποχρέωση υποβολής Εθνικού Σχεδίου εφαρμογής για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Οκτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απευθύνουν ερώτηση προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, αναφορικά με την υποβολή Εθνικού Σχεδίου εφαρμογής για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη με προθεσμία το τέλος του 2024. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το σύμφωνο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο, η Κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει καθόλου τις προθέσεις της και η πιθανή κατάρτιση του εθνικού σχεδίου γίνεται εν κρυπτώ, χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινοβούλιο. Καθώς, υπάρχουν προβληματισμοί για την κρίση Schengen και για την πιθανότητα επιστροφής αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα, αλλά και για τα οικονομικά αδιέξοδα του Υπουργείου, ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται, μεταξύ άλλων, για το βαθμό ετοιμότητας που βρίσκεται το Υπουργείο για την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου και το λόγο που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι προθέσεις της Κυβέρνησης.

Δείτε την ερώτηση εδώ.

Παρασκευή 13.12.2024

ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Π.Σ.: Το περιστατικό σοβαρής ενδοσχολικής βίας στην Λάρισα ανέδειξε τα κενά και τις ελλείψεις στην πρόληψη και στην διαχείριση του φαινομένου αυτού.

Ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Π.Σ., Βασίλειος Κόκκαλης, θέτει ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερρακάκη, για τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας, καθώς υπάρχει ένταση του φαινομένου. Το περιστατικό που έλαβε χώρα στο ΕΠΑΛ Λάρισας αφορούσε σε λεκτική και σωματική επίθεση σε μαθητή, κατόπιν διαρροών ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια. Τα θέματα που αναδεικνύονται από το περιστατικό είναι η παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές και την Εισαγγελία. Ο Υπουργός ερωτάται εάν έχει λάβει γνώση του παραπάνω συμβάντος, καθώς και εάν είναι επαρκή τα μέτρα του Υπουργείου, όπως η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για την καταγραφή καταγγελιών ώστε να αναχαιτίσουν το φαινόμενο αυτό.

Δείτε την ερώτηση εδώ.