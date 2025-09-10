Χ. Δούκας: “Το Final-4 της Αθήνας θα είναι το πιο πετυχήμενο των τελευταίων ετών”

“Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα” είναι το μήνυμα του Χάρη Δούκα για το Final-4 του 2026.

Με αφορμή την ανάθεση από την Euroleague στην Αθήνα, του Final-4 του 2026, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα. Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας και για την πόλη μας. Υποδεχόμαστε τον Μάιο του 2026 τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Και είμαστε σίγουροι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι το πιο πετυχήμενο των τελευταίων ετών».