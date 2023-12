Ξανθόπουλος: “Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν”

Την ανακοίνωση της ΕΕΔΑ η οποία κάνει λόγο για “παρεμπόδιση του έργου της ΑΔΑΕ στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών” σχολίασε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

“Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και o Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, με μια ανακοίνωση-κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την εγκαλεί για αντιδημοκρατικές, αντιθεσμικές και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις απέναντι στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών(ΑΔΑΕ) κατά την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών“, ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

“Συγκεκριμένα η ΕΕΔΑ, διαπιστώνει σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή, δημοκρατική και απρόσκοπτη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων Ανεξαρτήτων Αρχών, εκφράζει την ανησυχία της για την σπουδή επιλογής νέων μελών της ΑΔΑΕ η οποία απέκλεισε την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων και τονίζει ότι ο ορισμός νέων Μελών με πλειοψηφία μικρότερη της απαιτούμενης από το άρθρο 101Α του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος.

Αναφέρει επίσης ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χ. Ράμμος, ενημέρωσε τα Μέλη της ΕΕΔΑ για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του τον τελευταίο καιρό. Συγκεκριμένα κατήγγειλε προσπάθειες παρεμπόδισης της εκτέλεσης ελέγχων από την Αρχή στις εγκαταστάσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κρατικών υπηρεσιών, δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους, τη μη νόμιμη επιλογή Μελών της ΑΔΑΕ λόγω έλλειψης της απαραίτητης συνταγματικής πλειοψηφίας καθώς και την κλήση σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Αρχής για τις απόψεις τους και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους.

Όλα τα ανωτέρω συντελούν στη δημιουργία ενός «καταθλιπτικού, τοξικού κλίματος» εντός του οποίου καλείται το προσωπικό της Αρχής να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.

Η ΕΕΔΑ τονίζει ότι η απρόσκοπτη και χωρίς παρεμβάσεις λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και η διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών τους συνιστά απαράβατο κανόνα για την ομαλή λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου. Τα Μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών δεν πρέπει να διώκονται ποινικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους”.

Είναι πλέον φανερό σε όλους, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκτός από το δίδυμο σκάνδαλο των υποκλοπών και της συγκάλυψης του, βαρύνεται και με το σκάνδαλο της ευθείας παρέμβασης στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. Η θεσμική εκτροπή, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, καλά κρατεί. Με την αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά της πλήττει το κράτος δικαίου και εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Να είναι σίγουρη όμως ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη“.

«Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) που είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και o Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα αποτελεί και η ίδια μέρος του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών (checks and balances) της Ελληνικής Δημοκρατίας και δείκτης για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Παρακολουθεί δε στενά τις συνιστώσες που διασφαλίζουν το σεβασμό του κράτους δικαίου στη χώρα μας, υποβάλλοντας ετησίως σχετικές εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.[2]

Στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ εκπροσωπούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές των οποίων η εντολή εκτείνεται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέλη της ΕΕΔΑ έχουν οριστεί στην παρούσα θητεία (2022-2026) από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ έχει επανειλημμένα τονίσει[3] τη σημασία των Ανεξάρτητων Αρχών στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του ρόλου τους ως θεσμικών αντιβάρων της εκτελεστικής εξουσίας, ρόλος ο οποίος αναγνωρίζεται και από τον συνταγματικό νομοθέτη[4] και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.[5] Όπως έχει επισημάνει η Εθνική Επιτροπή «[η] συνταγµατοποίηση [των Ανεξάρτητων Αρχών] κατά την αναθεώρηση του 2001 εξέφρασε τη βούληση της θεσμικής ενίσχυσης των Ανεξάρτητων Αρχών και της λειτουργίας τους υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων χωρίς παρεμβολές από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία».[6] Ο σεβασμός της ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Αρχών από το Κράτος είναι βασική επιταγή ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, όπου οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν φυσικό σύμμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βασικά θεσμικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας είναι το ορισμένο της θητείας των Μελών και η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους.[7] Μάλιστα, γίνεται δεκτό πως τα δύο συνταγματικώς προβλεπόμενα στοιχεία τους λειτουργούν εξισορροπητικά, αφού το ορισμένο της θητείας θέτει όριο στη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των Μελών, ιδιαίτερα όσο οι αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων αρχών διευρύνονται και αναλαμβάνουν κανονιστικές, κατασταλτικές και κυρωτικές δράσεις.[8] Εάν η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Ανεξαρτήτων Αρχών δε γίνεται σεβαστή από την Πολιτεία, καταστρατηγείται και ο σκοπός θέσπισής τους από το νομοθέτη (συντακτικό ή μη).

Σήμερα η ΕΕΔΑ διαπιστώνει σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή, δημοκρατική και απρόσκοπτη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων Ανεξαρτήτων Αρχών σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει το κανονιστικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο (Σύνταγμα ή/και εφαρμοστικοί νόμοι).

Η ΕΕΔΑ, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων αντικατάσταση των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και εγγύηση της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών σημειώνει κατ’ αρχάς ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση της επιλογής νέων Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών είναι εξόχως προβληματική.

Περαιτέρω, η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της ότι η σπουδή με την οποία εισήχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των νέων Μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της 28.9.2023, απέκλεισε τη δυνατότητα αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων και προσώπων κοινής αποδοχής, σύμφωνα με το πνεύμα της παρ. 2 του άρθρου 101Α του Συντάγματος. Η εν λόγω συνταγματική διάταξη απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις για την επιλογή των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία, αρχικώς 4/5 και ήδη μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, 3/5 της Διάσκεψης των Προέδρων. Κατά μείζονα λόγο, ο ορισμός νέων Μελών με πλειοψηφία μικρότερη της απαιτούμενης από το άρθρο 101Α του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος.

Τέλος, η ΕΕΔΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία, τα σοβαρά προσκόμματα που αντιμετωπίζει η ΑΔΑΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, την κλήση ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών της ΑΔΑΕ για ενέργειες που άπτονται των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του ελεγκτικού ρόλου της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς επίσης και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΑΔΑΕ ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για «αυξανόμενες πιέσεις» προς την ΑΔΑΕ κατά τη διεξαγωγή των έρευνών σχετικά με την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.[9] Κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ την 16.11.2023, προσκλήθηκε και παρέστη ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4780/2021), ο οποίος ενημέρωσε τα Μέλη για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του τον τελευταίο καιρό. Κατήγγειλε προσπάθειες παρεμπόδισης της εκτέλεσης ελέγχων από την Αρχή στις εγκαταστάσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κρατικών υπηρεσιών, δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους, τη μη νόμιμη επιλογή Μελών της ΑΔΑΕ λόγω έλλειψης της απαραίτητης συνταγματικής πλειοψηφίας καθώς και την κλήση σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Αρχής για τις απόψεις τους και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στη δημιουργία ενός «καταθλιπτικού, τοξικού κλίματος» εντός του οποίου καλείται το προσωπικό της Αρχής να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυο εκ των Μελών της ΑΔΑΕ για τους οποίους έχει δοθεί παραγγελία για δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία ήταν, κατά την έναρξη της έρευνας, Μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του ενεργού τους ρόλου στις εργασίες της ΕΕΔΑ, λαμβάνοντας δε επιπρόσθετα υπόψη τη συμβολή τους στην Έκθεση Αναφοράς για το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών (Μάρτιος 2023), υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4780/2021 παρ. 6 «Τα Μέλη της ΕΕΔΑ δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου που συνιστά ποινικό αδίκημα.».

Η ΕΕΔΑ τονίζει ότι η απρόσκοπτη και χωρίς παρεμβάσεις λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και η διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών τους συνιστά απαράβατο κανόνα για την ομαλή λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου. Τα Μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών δεν πρέπει να διώκονται ποινικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

