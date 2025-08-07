Χαρίτσης για Λένα Σαμαρά: “Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την απόλυτη οδύνη”

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

“Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο”.