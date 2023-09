Zero Waste και στη Σέριφο!

Ο υποψήφιος δήμαρχος Σερίφου, Δημήτρης Γκιολές, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τήλου, ευελπιστεί να κάνει τη Σέριφο έναν ZERO WASTE δήμο και ένα νησί χωρίς απόβλητα.

Είναι γνωστή η επιτυχία της Τήλου με την εφαρμογή του προγράμματος “Just Go Zero“, μέσω του οποίου κατέστη το πρώτο νησί χωρίς απόβλητα. Από την άλλη ο υποψήφιος δήμαρχος Σερίφου Δημήτριος Γκιολές έχει περιλάβει μέσα στο πρόγραμμα του δημοτικού του συνδυασμού “Σέριφος – Δύναμη Συνεργασίας” την προοπτική της Σερίφου να καταστεί και αυτή ένας ZERO WASTE δήμος, αλλά όπως φαίνεται δεν έμεινε μόνο στα λόγια….

Την Τετάρτη (27/09) ο κ. Γκιολές μετέβη για αυτό ακριβώς το θέμα στην Τήλο, όπου τον υποδέχθηκε η δήμαρχος, κα Μαρία Καμμά.

Στην αρχή ο κ. Γκιολές ενημερώθηκε από το προσωπικό του δήμου στο κέντρο εφαρμογής του προγράμματος, το Point Zero, για τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εγχειρήματος, ενώ στη συνέχεια είχε μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική συζήτηση με την κα Καμμά.

Ακολούθησε επίσκεψη σε κομβικά σημεία του νησιού, και ξενάγηση ώστε να διαπιστώσει πώς γίνεται στην πράξη ο διαχωρισμός και η αποκομιδή των αστικών αποβλήτων. Η ξενάγηση περιελάμβανε και επίσκεψη στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ), εκεί που παλιά βρισκόταν η χωματερή της Τήλου, όπου ο κ. Γκιολές ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου.

Το παράδειγμα της Τήλου

Η Τήλος με την πετυχημένη εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου συλλογής από πόρτα σε πόρτα και την εισαγωγή πρακτικών διαλογής βιολογικών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, έχει επιτύχει το αξιοσημείωτα αποτέλεσμα 100% επιτυχούς εκτροπής των αστικών στερεών αποβλήτων της από χώρους υγειονομικής ταφής, οδηγώντας στο κλείσιμο της εγκατάστασης ΧΥΤΑ, αγγίζοντας το εντυπωσιακό ποσοστό ανακύκλωσης που πλησιάζει το 90%! Με αυτόν τον τρόπο η Τήλος μετατράπηκε σε μια ZERO WASTE κοινότητα.

Εκτός από την δήμαρχο, τον κ. Γκιολέ ξενάγησαν και ενημέρωσαν η κα Ειρήνη Χατζηφούντα, Community engagement officer και ο κ. Βασίλης Καραγιάννης, Υπεύθυνος Λειτουργίας Κέντρου Κυκλικής Καινοτομίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ένα γεύμα εργασίας με τους ανθρώπους του δήμου Τήλου και της δημάρχου, κατά το οποίο ανταλλάχθηκαν απόψεις, εντυπώσεις, ερωτήσεις, αλλά εκφράστηκε και η αισιοδοξία για μια παρόμοια κίνηση και στον δήμο Σερίφου.

Ο ίδιος ο κ. Γκιολές δηλώνει ενθουσιασμένος με την επίσκεψή του στην Τήλο και την ενημέρωση για το πρόγραμμα ZERO WASTE, και πιστεύει ακράδαντα πως μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί με επιτυχία και στη Σέριφο, από τη στιγμή μάλιστα που και η ίδια η Περιφέρεια έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποστηρίξει οικονομικά το εγχείρημα. Από τη μεριά του, ο κ. Γκιολές, δεσμεύεται πως την επομένη της εκλογής του θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου και είναι βέβαιος για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων ώστε το πρόγραμμα να μπει άμεσα σε εφαρμογή.

Αυτό που πρέπει πάντως να σημειωθεί, είναι το γεγονός ότι ο κ. Γκιολές αποδεικνύει πως είναι άνθρωπος των πράξεων και όχι μόνο των λόγων.