18ο Φεστιβάλ ΠΟΦΕΠΑ 17 & 18 Οκτώβρη

Εκδήλωση από Πολιτιστικές Ομάδες ΦΕΠΑ, Κινηματογραφική Ομάδα ΠΟΦΕΠΑ και κινηματογραφικό Φεπα

Τι είναι το φεστιβάλ ΠΟΦΕΠΑ; Το φεστιβάλ μας είναι αυτοργανωμένο χωρίς κάποια χρηματοδότηση από ιδιώτες πανεπιστήμιο ή το κράτος.

Όλα μας τα έσοδα προέρχονται από διάφορα events οικονομικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρονιάς, τα οποία καλύπτουν το κόστος του φεστιβάλ.

Τα φεστιβάλ έχουν επίσης κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο. Σε όλες μας τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη και τα προϊόντα είναι σε τιμές κόστους με κύριο σκοπό την ελεύθερη ψυχαγωγία και ελεύθερη έκφραση της τέχνης.

Τι είναι ΠΟΦΕΠΑ;

Είμαστε αυτοδιοργανωμένες ομάδες τέχνης και πολιτισμού στην ΦΕΠΑ (φοιτητικές εστίες ΕΚΠΑ) (Ούλος Πάλμε 2, 1ος όροφος). Στις ομάδες είναι ευπρόσδεκτα όλα, ανεξαρτήτως ιδιότητας φοιτητικής ή εστιακής και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε διάφορες ώρες και μέρες (δείτε την σελίδα) και η αυτοδιαχείριση/οργάνωση πραγματοποιείται σε ανοιχτή συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 20:30.

Ποια είναι η θεματική του φεστιβάλ;

Σε ένα κόσμο τον οποίο βλέπουμε τις ιδιωτικοποιήσεις να ανθίζουν δημιουργούνται πολλά ερωτήματα.

Συγκεκριμένα στη καπιταλιστική Ελλάδα η οποία ακολουθεί το πρότυπο της Αμερικής και το ρεύμα ελεύθερης αγοράς (νεοφιλελευθερισμός), βλέπουμε το δημόσιο να καταρρέει και το ξεπούλημα/αισχροκέρδεια να ακμάζει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, Νερού, Υγειάς, ΜΜΜ και της εκπαίδευσης. Με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις μας παρουσιάζουν ότι η ζωές μας θα καλυτερεύσουν αλλά βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο δημόσιος χαρακτήρας των παραπάνω χάνετε και η τιμολόγηση αρχίζει. Σε όλα αυτά τα ΠΟΦΕΠΑ λένε ΟΧΙ διότι το ρεύμα, το νερό, η Υγειά, τα ΜΜΜ και η εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι βασικά αγαθά και πως πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν. Ειδικότερα βλέπουμε ότι η εκπαίδευση μετατρέπεται σε αγαθό για λίγους και εκλεκτούς, το οποίο ξεκινάει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω της εσκεμμένης ανάγκης για φροντιστήρια (παραπαιδεία) και συνεχίζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ιδιωτικών πανεπιστημίων και εργολαβιών.

Ως συλλογικότητα της εστίας παρατηρούμε εργολαβίες παντού, οι οποίες όχι μόνο υπερκοστολογούν τις ανάγκες μας, αλλά δεν τις καλύπτουν κιόλας. Για αυτό υπάρχουν ελλείψεις στη σίτιση, συντήρηση κτιρίου και σε άλλα βασικά αγαθά(πλυντήρια, φωτισμός).

Εν κατακλείδι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολαβίες δυσχεραίνουν τις ζωές μας καθημερινά και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό αποτελεί η ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα παγκοσμίως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή:

18:00-20:30 Παιδότοπος (face painting, παιδικά παιχνίδια, μουσικοθεατρικά παιχνίδια, χειροτεχνίες)

19:30-20:30 Εκδήλωση με θέμα το έγκλημα στα Τέμπη με ομιλητές: Παύλος Ασλανίδης ( Μέλος του συλλόγου συγγενών θυμάτων 2023), Σταύρος Μάνικας (Μέλος ΔΣ συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ), Ευριδίκη Μπερσή (Δημοσιογράφος Reporters United)

20:30-21:30 Science Show

21:30- Συναυλίες με τους: Νιο.Στε., Κάτω από το Γείσο, Πένθιμο, Gizah, Amont, Fviix, Λεόνα, Απόστολος Ρίζος, Ιάσονας Χρόνης, RIKKI and the mirrors, Timεless, Spillpoppers, Πανικοβλίτα.

+special guest

Σάββατο:

18:00-20:30 Παιδότοπος (face painting, παιδικά παιχνίδια, μουσικοθεατρικά παιχνίδια, χειροτεχνίες)

19:30-20:30 Εκδήλωση με θέμα τις ιδιωτικοποιήσεις σε διάφορους τομείς με ομιλιτές: Παναγιώτης Παπανικολάου(Νευροχειρουργός/ΓΓ ΟΕΝΓΕ), Punk Against Capitalism(Αυτοοργανωμένη μουσική ομάδα), Γιάννης Αλμπάνης(δημοσιογράφος).

20:30-21:30 Stand Up με τους:Κώστας Κρύος, Ρούλλη Μπο υραντά, Γιάννης Ρούσσος, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ορέστης Θεοφανούδης

21:30- Γλέντι με τους: Νήμα, Πέρα Λάκκα, Ρεγκίνια, Σενιέ Πενιέ και Κρητικά με τους Χρήστος Σπυρλιδάκης στην λύρα, Πάρης Γιαννουλάκης στο μαντολίνο, Μάνος Γρηγοράκης και Δημήτρης Αδάμ στο λαούτο.

Σας περιμένουμε την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο προαύλιο της Δ’ ΦΕΠΑ για ένα ακόμη αξέχαστο φεστιβάλ με περιπτεράκια ενημέρωσης, εκδηλώσεις, συναυλίες, φαγητό, ποτό και χορό!

Όπως σε όλα η είσοδος είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλα.

Θα είμαστε όλα εκεί για να δώσουμε ζωή στην εστία και στην γειτονιά.

