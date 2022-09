79ο Φεστιβάλ της Βενετίας: Στο ντοκιμαντέρ "All the Beauty and the Bloodshed" το Χρυσό Λιοντάρι

Το αμερικανικό ντοκιμαντέρ "All the Beauty and the Bloodshed" βραβεύτηκε με το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η γαλλική ταινία "Saint Omer" βραβεύτηκε με το Ασημένιο Λιοντάρι.

Η αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, το δεύτερο βραβείο της καριέρας της στην Βενετία, για την ερμηνεία της στον ρόλο της διευθύντριας ορχήστρας στην ταινία "Tár" του Todd Field.

Ο ιρλανδός Κόλιν Φάρελ έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του τρυφερού αγρότη στην μαύρη κωμωδία "The Banshees of Inisherin" του συμπατριώτη του Martin McDonagh.

Με ειδικό βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ της Βενετίας τιμήθηκε ο φυλακισμένος ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στην Βενετία για να συνοδεύσει την ταινία του «Οι αρκούδες δεν υπάρχουν».

79ο Φεστιβάλ Βενετίας: τα βασικά βραβεία

Χρυσός Λέων Καλύτερης Ταινίας: «All the Beauty and the Bloodshed» της Laura Poitras (ΗΠΑ)

Αργυρός Λέων-Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και Λέων του Μέλλοντος-Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Saint-Omer» της Alice Diop (Γαλλία)

Αργυρός Λέων -Βραβείο Σκηνοθεσίας: στον Ιταλό Luca Guadagnino για την ταινία «Bones and all».

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: στην Αυστραλή Cate Blanchett για τον ρόλο της στο «Tàr» του Todd Field.

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: στον Ιρλανδό Colin Farrell για τον ρόλο του στην ταινία «The Banshees of Inisherin» του Martin McDonagh.

Βραβείο Marcello Mastroianni του αναδυόμενου ή της αναδυόμενης ηθοποιού: στην ηθοποιό Taylor Russell για τον ρόλο της στην ταινία «Bones and all» του Luca Guadagnino.

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Οι Αρκούδες δεν υπάρχουν», του Τζαφάρ Παναχί (Ιράν)

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: «The Banshees of Inisherin» του Ιρλανδού Martin McDonagh.

