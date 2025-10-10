Ανανεωμένο το Θέατρο Ολύμπια – Όλα όσα θα δούμε τη νέα καλιτεχνική σεζόν

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” άνοιξε τις πόρτες του με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” – και παράλληλα παρουσιάζει παραστάσεις όπερας, μπαλέτου, τζαζ και φλαμένκο. Το Πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2025–2026.

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σε ειδική εκδήλωση, ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2025–2026, που φέρει την υπογραφή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Τάση Χριστογιαννόπουλου. Εμβληματικά έργα του ρεπερτορίου συναντούν νέες παραγωγές, ενώ καταξιωμένοι δημιουργοί συμπράττουν με τις νέες φωνές της μουσικής και της θεατρικής σκηνής, δίνοντας νέα πνοή στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Το εμβληματικό δημοτικό θέατρο της Αθήνας, καρδιά της πολιτιστικής ζωής της πόλης, επιστρέφει αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, έτοιμο να μας χαρίσει ξανά στιγμές υψηλής αισθητικής και συγκίνησης. Το φετινό πρόγραμμα είναι πλούσιο και πολυδιάστατο, φέρνοντας κοντά την όπερα και το μπαλέτο, τη τζαζ και το φλαμένκο, καθώς και αφιερώματα σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς.

Μέσα από νέες συνέργειες με το Εθνικό Θέατρο, την Ακαδημία της Σκάλας του Μιλάνου και τις Νύχτες Πρεμιέρας, ο Δήμος Αθηναίων διευρύνει τα όριά του και γίνεται γέφυρα ανάμεσα στις τέχνες, στους θεσμούς και στο κοινό. Παράλληλα, δίνουμε χώρο σε νέους καλλιτέχνες, που φέρνουν φρέσκιες ιδέες και σύγχρονη ματιά.

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” παραμένει σημείο συνάντησης διεθνών προσωπικοτήτων και του αθηναϊκού κοινού. Με παραστάσεις υψηλής ποιότητας και εξορθολογισμένο προϋπολογισμό, μικρότερο από το ήμισυ του περσινού, χωρίς εκπτώσεις. Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας αυτή τη διαδρομή. Γιατί το Ολύμπια ανήκει σε όλους – είναι η σκηνή της πόλης, το σπίτι της μουσικής, των συναισθημάτων και της έμπνευσης».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Μέσα σε τρεις μήνες, χάρη στην αφοσίωση και τη συλλογική προσπάθεια όλων, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”είναι έτοιμο να υποδεχτεί το αθηναϊκό κοινό. Το γεγονός ότι η σκηνή αποκαταστάθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, μετά τη μεγάλη δοκιμασία της πλημμύρας του Μαΐου, αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε. Η πόλη μας αξίζει έναν τέτοιο χώρο πολιτισμού, έναν χώρο που συνεχίζει να εμπνέει, να δημιουργεί και να ενώνει μέσα από την τέχνη».

Με τη σειρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συμπλήρωσε: «Η φετινή καλλιτεχνική περίοδος στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” συνδυάζει τη συνέχεια με την ανανέωση. Τιμάμε τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη μουσική μας ταυτότητα και παράλληλα δίνουμε χώρο στις νέες φωνές και στους νέους καλλιτέχνες που τη διαμορφώνουν σήμερα. Επιπλέον, το θέατρο ανοίγει τις πόρτες του σε φεστιβάλ χορού και συνεργασίες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ευχαρίστησε θερμά τον Νίκο Χόντο για τη δωρεά μαρμάρινης προτομής της Μαρίας Κάλλας. Πρόκειται για έργο του Τηνιακού γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου που πλέον κοσμεί την είσοδο του κτιρίου. Επιπλέον, η συλλογή του Θεάτρου εμπλουτίστηκε με ένα μεγάλο ξυλόγλυπτο πορτραίτο της μεγάλης ντίβας της όπερας, δωρεά του χαράκτη και ζωγράφου Μάνου Ιωαννίδη.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025–2026 με μια ματιά

Ενδυναμώνοντας τον δεσμό του με το κοινό της πόλης, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» ανοίγει τις πόρτες του στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (6-11/10). Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, καθώς το Ολύμπια φιλοξενεί την Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με την παράσταση «Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων» βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη και μουσική – ποίηση Λένας Πλάτωνος.

Παράλληλα η καλλιτεχνική περίοδος δίνει έμφαση στο λυρικό θέατρο, με δύο νέες παραγωγές όπερας: τον «Ντον Πασκουάλε» του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, μια από τις πιο αγαπημένες κωμικές όπερες και τη «Διδώ» του Διονυσίου Λαυράγκα, μια σπάνια παρουσίαση της ελληνικής λυρικής δημιουργίας. Ξεχωρίζει επίσης η παραγωγή του διάσημου κλασικού μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Τέσσερις μοναδικές συναυλίες φωτίζουν το έργο δύο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών: συμμετέχοντας στους εορτασμούς για το Έτος Μίκη Θεοδωράκη, το Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» έχει προγραμματίσει δύο συναυλίες που παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές του έργου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, ενώ το 2026, φιλοξενεί δύο μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στον Μάνο Χατζιδάκι.

Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων παραμένουν στις επάλξεις για μια συναρπαστική καλλιτεχνική περίοδο. Η φετινή σεζόν της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων διακρίνεται από ποικιλία και τόλμη. Κάθε συναυλία της είναι μια πρόταση με σαφή θεματική και καλλιτεχνική ταυτότητα. Κορυφαία στιγμή η πρώτη ελληνική παρουσίαση του Stabat Mater του Άρβο Περτ (που φέτος συμπληρώνει τα 90 του χρόνια) στην εκδοχή του 2008, καθώς επίσης η πρώτη παρουσίαση της Σουίτας από την όπερα «Έντα Γκάμπλερ» του Γιώργου Δούση. Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και η Big Band συμπράττουν με καταξιωμένους καλλιτέχνες και φιλοδοξούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα από την ποιότητα και τη φαντασία των συναυλιών τους. Τέλος, η Χορωδία Δήμου Αθηναίων, ένα από τα κορυφαία χορωδιακά σύνολα της χώρας μας, συμμετέχει δυναμικά στις παραστάσεις και τις συναυλίες του νέου προγράμματος, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι.

OLYMPIA

Όπερα και μπαλέτο

O «Ντον Πασκουάλε» η πιο διάσημη κωμική όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι και ένα από τα λαμπρότερα δείγματα του ιταλικού μπελ κάντο, θα παρουσιαστεί σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα (11, 13, 15/11) και Κάτιας Μολφέση (18/11) και σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, από μία πλειάδα εξαίρετων τραγουδιστών: Χριστόφορος Σταμπόγλης, Αντώνης Κορδοπάτης, Χάρης Ανδριανός, Βασίλης Καβάγιας, Δήμητρα Κωτίδου και Νίκος Μασουράκης. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11, 13, 15 και 18 Νοεμβρίου 2025 και υπόσχονται να κερδίσουν το κοινό με την αριστοτεχνική συνύπαρξη χιούμορ και μουσικής δεξιοτεχνίας. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1843 και γρήγορα κέρδισε μια θέση στο ρεπερτόριο, χάρη στη ζωντάνια, το χιούμορ και τον μελωδικό του πλούτο. Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1949, ενώ η τελευταία παράσταση δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2004, πριν επιστρέψει και πάλι φέτος στη σκηνή του θεάτρου Ολύμπια.

*Η παράσταση στις 13/11 θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας από την ATLAS E.P.: υποβοήθηση με παροχή υλικού προετοιμασίας σε μορφή ακουστικής/κειμενικής περιγραφής, διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμό του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας για λόγους ισότιμης πρόσβασης.

Ο «Καρυοθραύστης», το κλασικό μπαλέτο σε μουσική Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, η χριστουγεννιάτικη παραγωγή-ορόσημο για μικρούς και μεγάλους, σε χορογραφική και σκηνοθετική σύλληψη της Χριστιάνας Στεφάνου και μουσική επιμέλεια και διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δημηνάκη, θα παρουσιαστεί στις 20, 22, 23, 27, 29 Δεκεμβρίου 2025 & 2, 3 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας μια μαγική γιορτινή εμπειρία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων. Η παράσταση

Η όπερα «Διδώ» του Διονυσίου Λαυράγκα παρουσιάζεται στις 7 Φεβρουαρίου 2026 από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων σε μουσική διεύθυνση Βύρωνα Φιδετζή και με επίλεκτους σολίστ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: Σοφία Κυανίδου, Αναστασία Ευδαίμων, Δημήτρης Πλατανιάς, Φίλιππος Μοδινός, Χρήστος Ραμμόπουλος και Χριστόφορος Σταμπόγλης. Το κοινό του Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε συναυλιακή μορφή ένα σημαντικό έργο της Επτανησιακής Σχολής, που συνδυάζει την κλασική τραγωδία με τη μεγαλοπρέπεια της όπερας.

Μίκης Θεοδωράκης

Το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ως φόρος τιμής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, περιλαμβάνει δύο σημαντικές βραδιές: την παραγωγή «Τραγουδώντας με τον Μίκη» με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, σε εικαστική επιμέλεια Αστέρη Κούτουλα, στις 25 Νοεμβρίου 2025, και τη συναυλία «Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη» στις 20 Οκτωβρίου 2025, που αναδεικνύει την πρώτη δημιουργική περίοδο του συνθέτη: «Το πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς» αποτυπώνει τις εικόνες ενός κρητικού πανηγυριού, το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα με σολίστ τον Μάριο Παντελιάδη συνδιαλέγεται με την κλασική παράδοση, ενώ η σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα «Ελληνική αποκριά» εμπνέεται από τα λαϊκά δρώμενα και τα αποκριάτικα έθιμα της παλιάς Αθήνας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο αρχιμουσικός Ανδρέας Τσελίκας.

Μουσικά Σύνολα Δήμου Αθηναίων

Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων ανοίγει την αυλαία της φετινής σεζόν με την ιστορική «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, έργο αφιερωμένο στην Κατοχή, την Αντίσταση και την Απελευθέρωση. Η συναυλία θα δοθεί στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης της απελευθέρωσης της Αθήνας. Η «Καταχνιά» κυκλοφόρησε το 1964 σε στίχους Κώστα Βίρβου και υμνεί τον αγώνα του ελληνικού λαού. Τα τραγούδια «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια» και «Ένας ξύλινος σταυρός» εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν. Την Ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής, με ερμηνευτές τους Μίλτο Πασχαλίδη και Ιωάννα Φόρτη. Κείμενα του Νικηφόρου Βρετάκου από την «Καταχνιά» διαβάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Συμμετέχει η Χορωδία Δήμου Αθηναίων. Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τραγούδια από το πλούσιο έργο του συνθέτη.

*Η συναυλία θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας από την ATLAS E.P.: υποβοήθηση με παροχή υλικού προετοιμασίας σε μορφή ακουστικής/κειμενικής περιγραφής, διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμό του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας για λόγους ισότιμης πρόσβασης.

Ακολουθούν τα «Τραγούδια των Αγώνων», στις 20 Νοεμβρίου 2025, με την Μπέττυ Χαρλαύτη και τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Πολυτεχνείου και των κοινωνικών αγώνων, σε μουσική διεύθυνση και ενορχηστρώσεις Άγγελου Ηλία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με αφιερώματα σε δύο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς: τον Μανώλη Ρασούλη στις 13 Ιανουαρίου 2026 με τους Μελίνα Ασλανίδου, Μάνο Πυροβολάκη, Ναταλία Ρασούλη, Θάνο Ματζίλη και τον Ηλία Ανδριόπουλο στις 17 Φεβρουαρίου 2026, με τους Μανώλη Μητσιά, Δημήτρη Μπάση και Θεοδώρα Μπάκα. Τέλος, στις 19 Απριλίου 2026 θα παρουσιαστεί το αφιέρωμα «Γυναικείες φωνές στο δημοτικό τραγούδι» με τις Αρετή Κετιμέ, Σοφία Παπάζογλου και Κατερίνα Παπαδοπούλου, συνοδεία των Χρήστου Τσιαμούλη (κανονάκι) και Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου (κλαρίνο).

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να προσφέρει μουσικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου και να διευρύνει το ρεπερτόριό της. Η νέα σεζόν ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου 2025 με μια συναυλία-αφιέρωμα για τα 1000 χρόνια Ι. Ν. Παναγίας Σώτειρας Λυκοδήμου (Ρωσική Εκκλησία), σε μουσική διεύθυνση Ανδρέα Τσελίκα. Στο πρόγραμμα, που κινείται από τον ελληνικό νεοκλασικισμό έως τη σύγχρονη πνευματικότητα, περιλαμβάνονται η «Βυζαντινή Μελωδία» για ορχήστρα εγχόρδων του Αντίοχου Ευαγγελάτου, το έργο «Στο μοναστήρι», τελευταίο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ που παρουσιάζεται σε διασκευή για ορχήστρα εγχόρδων του Ανδρέα Τσελίκα, τα «Τρία κομμάτια σε παλαιό ύφος» για ορχήστρα εγχόρδων του Χένρικ Γκορέτσκι, το Κοντσέρτο για άρπα σε σι ύφεση μείζονα, έργο 4 αρ. 6, του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, με σολίστ την Ευαγγελία Κιοσόγλου, η «Ελεγεία» σε σολ μείζονα για ορχήστρα εγχόρδων του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και το μνημειώδες Stabat Mater για μικτή χορωδία και ορχήστρα εγχόρδων του Άρβο Περτ στην εκδοχή του 2008, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2025, η Ακαδημία της Σκάλας του Μιλάνου παρουσιάζει ένα λαμπερό γκαλά όπερας- αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρντι. Μια βραδιά που φέρνει σε επικοινωνία την παράδοση της ιταλικής φωνητικής μουσικής με ταλαντούχους Έλληνες και ξένους τραγουδιστές της νεότερης γενιάς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο Pietro Mianiti. Με τη συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

Στις 20 Ιανουαρίου 2026, η συναυλία με τίτλο Soda Americana παρουσιάζει ένα ευρύ ηχοτοπίο της αμερικανικής μουσικής του 19ου και 20ού αιώνα και του τρόπου που ο Νέος Κόσμος ενέπνευσε Ευρωπαίους δημιουργούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Εισαγωγή της οπερέτας «Candide» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, τη «Rhapsody in Blue» του Τζορτζ Γκέρσουιν με σολίστ στο πιάνο τον Βασίλη Βαρβαρέσο και τη Συμφωνία αρ. 9, «του Νέου Κόσμου» του Αντονίν Ντβόρζακ. Την ορχήστρα διευθύνει ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης.

Στις 10 Μαρτίου 2026, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η ορχήστρα παρουσιάζει το αφιέρωμα «Γυναίκα», αναδεικνύοντας τη γυναικεία δημιουργία και μορφή μέσα από δύο συναρπαστικά έργα: τη Συμφωνία αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 35 της Λουίζ Φαρρένκ, σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, και το μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Γίρι Άντονιν Μπέντα, με αφηγήτρια την ηθοποιό Μαρία Σκουλά. Την ορχήστρα διευθύνει η Μάτα Κατσούλη. Στις 24 Μαρτίου 2026 το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή παρουσιάζει το πρόγραμμα «Jazz tribute to Manos Hadjidakis», προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στις συνθέσεις του συνθέτη μέσα από τον ήχο της τζαζ. Την Ορχήστρα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Στις 4 Απριλίου 2026, η Πασχαλινή συναυλία περιλαμβάνει τα έργα «Επί τον τύπον των ήλων» και την «Συμφωνία της Αγάπης» του Θωμά Μπακαλάκου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων, σε μουσική διεύθυνση Απόστολου Παληού.

Η σεζόν ολοκληρώνεται στις 29 Απριλίου 2026 με τη συναυλία «Θέατρο», με μουσικά έργα εμπνευσμένα από τη σκηνή και τη δραματουργία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η Εισαγωγή για ορχήστρα «The School for scandal» (Σχολείο σκανδάλων) του Σάμιουελ Μπάρμπερ, ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και έγχορδα του Τζέραλντ Φίνζι «Let us Garlands Bring» (Ας φέρουμε στεφάνια), σε ποίηση Σαίξπηρ και σολίστ τη μεσόφωνο Λένια Ζαφειροπούλου, η Σουίτα από την όπερα «Έντα Γκάμπλερ» του Γιώργου Δούση σε πρώτη παρουσίαση, καθώς επίσης οι Συμφωνικοί Χοροί από το «West Side Story» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν. Την ορχήστρα διευθύνει ο Ανδρέας Τσελίκας.

Η Χορωδία Δήμου Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στις δύο νέες παραγωγές όπερας και τις συναυλίες, συμβάλλοντας σε κάθε μουσική στιγμή του προγράμματος. Η σεζόν ξεκινά με τη συμμετοχή της στην «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, για να συνεχίσει στις 26 Ιανουαρίου 2026 η συναυλία «Τρεις Θεατρικοί Μύθοι» του Μάνου Χατζιδάκι: «Ματωμένος Γάμος», «Ο κύκλος με την κιμωλία» και «Παραμύθι χωρίς όνομα». Τα έργα παρουσιάζονται σε ενορχήστρωση του Κωστή Κριτσωτάκη, με ερμηνευτές τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τη Χριστίνα Μαξούρη. Συμμετέχει Ορχηστρικό Σύνολο της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων. Η σεζόν κορυφώνεται στις 5 Μαρτίου με την παράσταση «Με το βλέμμα της Nelly’s», μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για τη ζωή και το έργο της εμβληματικής Ελληνίδας φωτογράφου. Την ιδέα, το κείμενο, την αφήγηση και τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει η Μάγδα Μαυρογιάννη, γνωστή για τα μουσικά της αναλόγια· στη σκηνή μαζί της ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης και ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Διευθύνει ο Σταύρος Μπερής.

Ο Χρήστος Λεοντής

Η Big Band Δήμου Δήμου Αθηναίων συνεχίζει και φέτος με μια σειρά συναυλιών που παντρεύουν κλασικά τζαζ στοιχεία με σύγχρονες δημιουργίες και διεθνείς συνεργασίες. Η σεζόν ξεκινά στις 30 Δεκεμβρίου 2025 με την εορταστική συναυλία της Πέννυς Μπαλτατζή και του Philipp Weiss, μια βραδιά γεμάτη swing, μεγάλες επιτυχίες και εορταστική ατμόσφαιρα. Στις 28 Ιανουαρίου 2026, σε πρώτη παρουσίαση το νέο έργο του διεθνούς φήμης συνθέτη και κοντραμπασίστα Fergus Currie, με σολίστες τους Mark Crooks και Βαγγέλη Παρασκευαΐδη.

Η βραδιά της 11ης Φεβρουαρίου 2026 ταξιδεύει τους ακροατές στον κόσμο του Balkan jazz με τους Αντώνη Ανδρέου στο τρομπόνι, Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο, και τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς από την Βουλγαρία: τον Michail Josifov στην τρομπέτα, τον Vasil Spassov στο πιάνο και τον Atanas Popov στα τύμπανα, ενώ στις 17 Μαρτίου 2026 κορυφαίοι μουσικοί της κουβανικής σκηνής, ο συνθέτης και ενορχηστρωτής Yoel Soto, η Rosanna Mailan και ο Ramon Soto στο τραγούδι και ο Carlos Manendez στα κρουστά υπόσχονται μια συναρπαστική βραδιά γεμάτη ενέργεια, πάθος και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις. Μαζί τους συμπράττει στην τρομπέτα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Η σεζόν ολοκληρώνεται στις 2 Μαΐου 2026 με δύο φημισμένους σολίστες, συνθέτες και ενορχηστρωτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον Reiner Witzel στο σαξόφωνο και τον Alex Sipiagin στην τρομπέτα. H Big Band Δήμου Αθηναίων, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Σάμι Αμίρη, εντυπωσιάζει και φέτος με την υψηλή ποιότητα και τον ευφάνταστο προγραμματισμό των εμφανίσεων της.

Η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις έως και 10 Ιανουαρίου πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας tickeplus.gr.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα