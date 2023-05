Andy Rourke: Πέθανε στα 59 του ο μπασίστας των Smiths

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 ετών άφησε ο Andy Rourke, ο μπασίστας των θρύλων της indie και post-punk "The Smiths".

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Johnny Marr στα social media, ο οποίος έγραψε:

"Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μακρά ασθένεια με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Andy θα μείνει στη μνήμη ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή από όσους τον γνώρισαν και ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός από τους λάτρεις της μουσικής".

Ο Rourke έπαιξε μπάσο στους The Smiths από το 1982 μέχρι το 1986 και το 1987, σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας και στα τέσσερα άλμπουμ ["The Smiths", "Meat Is Murder", "The Queen Is Dead" και "Strangeways, Here We Come"].

Συμμετείχε στα "This Charming Man" και στο "There Is a Light That Never Goes Out", ενώ έπαιζε και με τον frontman των Smiths, Morrissey - μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Ποιος ήταν ο Andy Rourke

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1964, από πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Αγγλίδα. Οι γονείς του του χάρισαν μια ακουστική κιθάρα όταν ήταν 7 ετών και στα 11 έγινε φίλος με τον John Maher (αργότερα Johnny Marr), με τον οποίο έπαιζαν μουσική στα διαλείμματα του σχολείου. Όταν ο Marr και ο Rourke έφτιαξαν μπάντα, ο Rourke άρχισε να μπαίζει μπάσο και το ερωτεύτηκε.

Ο Rourke παράτησε το σχολείο στα 15 και έκανε πολλές δουλειές για βιοποριστικούς λόγους, όμως η μουσική παρέμεινε στη ζωή του ως κεντρικός άξονας. Δημιούργησε διάφορες μπάντες, όπως τους Freak Party, με τον τότε συμμαθητή του, Johnny Marr.

"Ήμασταν κολλητοί, πηγαίναμε παντού μαζί! Στα 15 μετακόμισα σπίτι του με εκείνον και τους τρεις αδερφούς του και εκεί κατάλαβα ότι το φιλαράκι μου ήταν ένας από εκείνους τους σπουδαίους τύπους που κανένας δεν γουστάρει" είχε πει ο Marr για τον Rourke.

Πολύ μετά τους Smiths ο Rourke δημιούργησε το supergroup 'Freebass' με δύο άλλους μπασίστες-είδωλα, τον Πίτερ Χουκ των New Order και τον Μάνι των Stone Roses.

Είχε ηχογραφήσει με τη Σινέντ Ο' Κόνορ, τους Pretenders (Last of the Independents), τον Ian Brown, ενώ είχε φτιάξει συγκρότημα και με την τραγουδίστρια των Cranberries, Ντολόρες Ο' Ριόρνταν, η οποία βρέθηκε νεκρή σε μπανιέρα ξενοδοχείου το 2018, κατόπιν αναισθησίας από υπερκατανάλωση αλκοόλ.

Η πάλη του Rourke με τις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά τον έφερε μέχρι και στην απόλυτη χρεοκοπία, από την οποία επανέκαμψε με δυσκολία.

