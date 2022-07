ARIADNE: Το βραβευμένο βίντεο που συνδέει την κρητική μουσική με τη σύγχρονη pop

Η τραγουδοποιός Sofia Sarri και ο visual artist και computer scientist, Αίας Κόκκαλης, ένωσαν δημιουργικά τις δυνάμεις τους και συνεργάστηκαν για το οπτικοκουαστικό έργο, ARIADNE, που διακρίθηκε στο πλαίσιο του νεοσύστατου Cannes World Film Festival – Remember The Future, ενώ θα προβάλλεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ρότερνταμ, αυτό το καλοκαίρι.

Στο έργο ARIADNE συνδέθηκαν δύο κόσμοι. Ο ηχητικός κόσμος της πολυσχιδούς τραγουδοποιού Sofia Sarri που επιχειρεί να δημιουργήσει μία νέα μουσική ταυτότητα/genre, το Cthonic Minoan Dark Pop, μπολιάζοντας την κρητική μουσική με τη σύγχρονη pop, και ο οπτικός κόσμος του Αίαντα Κόκκαλη που ερευνά εδώ και μία δεκαετία τις συνδέσεις ανάμεσα στην ψηφιακή τέχνη, την μετα-ανθρώπινη (posthuman) φιλοσοφία και την επιστήμη.

Το μουσικό βίντεο διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο Best Visual Effects στο Cannes World Film Festival – Remember The Future και ως Nominee στην κατηγορία Best Music Video, ενώ έχει λάβει πρόσκληση να διαγωνιστεί και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ ανά τον κόσμο που σύντομα θα ανακοινωθούν επίσημα. Επιπλέον, το ARIADNE θα παρουσιάζεται από τις 14 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Het Nieuwe του Ρότερνταμ, σε έκθεση με τα τελευταία έργα του Αίαντα Κόκκαλη.

Η σύνδεση μιας προσωπικής εμπειρίας της Sofia Sarri με τα στοιχεία του μύθου της Αριάδνης αποτέλεσαν έμπνευση για τη σύνθεση του κομματιού. Η μελωδία του ρεφρέν λειτούργησε σαν μια ψυχοθεραπευτική μάντρα που γεννήθηκε στην ίδια απομονωμένη παραλία στα Χανιά της Κρήτης, όπου έλαβαν μέρος και τα γυρίσματα του ARIADNE.

Η παραλία αυτή αποτελεί για χρόνια καταφύγιο τόσο για τη Sofia Sarri, όσο και για τον Αίαντα Κόκκαλη. Είναι ένας χώρος πνευματικής και σωματικής έκστασης και οικολογίας μέσα στον οποίο διαδραματίζεται μία ιστορία τριών μεταμορφώσεων μιας θηλυκής μορφής, που συντίθεται και αποδομείται μέσα στα στοιχεία της φύσης.

Η δημιουργία του ARIADNE κράτησε εννέα μήνες μετά τα γυρίσματα, ίσως όχι τυχαία, όσο ένας ανθρώπινος τοκετός. Για τον Αίαντα Κόκκαλη αποτέλεσε την ευκαιρία για ένα έργο/αφιέρωση στην προσωπική του έρευνα γύρω από την βιολογική μορφογένεση, τον μεταδομισμό και τον φεμινισμό, όπως εκφράζεται στα έργα της μετα-ανθρώπινης τέχνης. Αυτής δηλαδή που αποσταθεροποιεί την εικόνα του βιτρουβιανού, λευκού, αρτιμελούς άνδρα ως σύμβολο του ανθρώπου, και επανατοποθετεί το ανθρώπινο ον μέσα σε μία genderless οικολογία, σε διαρκή μετάβαση (transition) από το βακτηριακό στο ανόργανο.

Οι εικόνες του ARIADNE, κατά 90% κατασκευασμένο ψηφιακά σε υπολογιστή από τον Αίαντα Κόκκαλη., οδηγούν τον θεατή με φρενήρη ρυθμό από το κυτταρικό επίπεδο στο προσομοιωμένο Κρητικό τοπίο, ώστε να διαλύσουν τα όρια του κάθε οργανισμού που παρουσιάζεται. Ο κάθε θάνατος οδηγεί σε μία γέννα και το κάθε σαφές σχήμα, σε επόμενες σκηνές, παρουσιάζεται σχεδόν υγροποιημένο, μέσα από μία αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος. Έτσι ο θεατής σταματά να αναζητά τον πρωταγωνιστή/ήρωα σε μία γραμμική ¨χολιγουντιανή” αφήγηση και επεξεργάζεται την οπτικοακουστική εμπειρία με νέο, σχεδόν φρακταλικό τρόπο.

Το έργο θέτει μία σειρά από ερωτήματα που πραγματεύονται αυτές τις πολυπλοκότητες όπως: πως καταλήξαμε να ορίζουμε τον άνθρωπο έως σήμερα; Ή τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος μέσα στο σημερινό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, του ύστερου καπιταλισμού και της τεχνοεπιστήμης.

H Sofia Sarri, μια μουσικός από τα Χανιά της Κρήτης, μεγαλωμένη με τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής στα αυτιά της που συγχρόνως βρίσκεται σε επικοινωνία με τα μουσικά ρεύματα της εποχής της, την pop, rock, metal και ηλεκτρονική διεθνή μουσική σκηνή, δημιουργεί ορμώμενη από το συνονθύλευμα όλων αυτών των ηχητικών εμπειριών. Όπως επίσης, από τα τοπία, τις θάλασσες και τους βυθούς του νησιού που αποτελούν συνεχή έμπνευση της, τις περιοδείες, τα ταξίδια στο εξωτερικό και τις συνεργασίες με μουσικούς άλλων χωρών ανά την καριέρα της. Τι ήχους και τι στυλιστικά μουσικά επιτεύγματα μπορούν όλα αυτά να επιφέρουν προς μια παγκόσμια και σύγχρονη κατεύθυνση; Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει τόσο το ARIADNE, το οποίο θα αποτελεί μέρος του δεύτερου προσωπικού δίσκου της S.S, όσο και ο επικείμενος δίσκος συνολικά, στον οποίο θα υπογράφει τους στίχους, τη μουσική, τις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή, αποτελώντας το πιο προσωπικό της δημιούργημα ως τώρα.

Για την παραγωγή του κομματιού συνεργάστηκε με τον Konstantine Pope, βραβευμένο συνθέτη και παραγωγό (BBC, Ubisoft, iTV, Square Enix, Deep Silver, Audiomachine, Soho Music). H ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Συν Ένα από τον Κώστα Στεργίου, πολυετή και πολύτιμο συνεργάτη της S.S, και το mastering από το Γιώργο Μπόκο στo Grindhouse Studios Athens.

