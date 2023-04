Athens City Festival: 20 ανοιξιάτικες στάσεις πολιτισμού που πρέπει να κάνετε!

Η πόλη της Αθήνας γιορτάζει τον Μάιο με περισσότερες από 150 ξεχωριστές δράσεις και εκδηλώσεις στο κέντρο και τις γειτονιές της. Ο λόγος για το Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, το μεγάλο ανοιξιάτικο φεστιβάλ της πρωτεύουσας, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από την 1η ως τις 31 Μαΐου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δράσεων. Θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά πλαισιώνονται με επισκέψεις, περιπάτους, πικνίκ, προβολές και ομιλίες.

Για όλο τον Μάιο, μουσεία, γκαλερί και πολιτιστικά ιδρύματα ανοίγουν τις πόρτες τους, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνονται συναυλίες σε δρόμους, πάρκα και στοές, θεματικές διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, βραδιές γαστρονομίας και αθλητικές δράσεις στην ύπαιθρο.

Ένα πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος, αλλά και στο Επιγραφικό Μουσείο, αστρονομικές περιηγήσεις στους μυθικούς λόφους της Αθήνας, υπόγειες διαδρομές στα τούνελ και στα καταφύγια της πόλης, τουρνουά skateboarding, open air κινηματογραφικές προβολές σε πάρκα, υπαίθρια street πάρτυ, dj sets στα πιο απρόσμενα σημεία, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε πλατείες, δρόμους και μουσεία της πόλης, συναυλίες αλλά και βόλτες με ποδήλατο και πολλές δράσεις για παιδιά έχουν τη θέση τους στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Εμείς περιηγηθήκαμε διαδικτυακά στο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ και σας προτείνουμε 20 όμορφες ανοιξιάτικες στάσεις!

Urban Picnic

01/05 Ακαδημία Πλάτωνος





Ένα ολοήμερο πρωτομαγιάτικο event στην καρδιά της άνοιξης, στην καρδιά της Αθήνας. Γρασίδι, live μουσική, DJ sets, εκπαιδευτικά εργαστήρια, kite show, μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, δημιουργική απασχόληση για παιδιά και προβολή ταινίας σε μια άγνωστη γειτονιά της Αθήνας, με τεράστια όμως ιστορία. Tο picnic στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μόνο που φέτος γίνεται ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο πλούσιο, ακόμα πιο μαζικό.

Food & Wine Experience

04/05 Μουσείο Ακρόπολης

Food & Wine Experience στο Μουσείο Ακρόπολης GEORGIOS MAKKAS



Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει και φέτος στο ανοιξιάτικο φεστιβάλ Athens City Festival και στους χώρους του η σύγχρονη ελληνική οινοποιία συναντά τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Μια βραδιά στην οποία οι μαγικές νότες των ελληνικών αμπελώνων θα συνδυαστούν με τις γαστρονομικές δημιουργίες των chef, μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά μουσεία της χώρας.

Συναυλία- Cinematic Orchestra

6 Μαΐου

Οι ξεχωριστοί Cinematic Orchestra έρχονται στην Αθήνα και στην Πλατεία Κοτζιά στις 6 Μαΐου για ένα μοναδικό Live. Το συγκρότημα του “To Build A Home”, του “Arrival Of The Birds” και τόσων άλλων αξέχαστων κομματιών μουσικής είναι ένα από τα μεγαλύτερα success stories της Βρετανικής μουσικής σκηνής, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και έχοντας παρουσία σε δεκάδες ταινίες, σειρές, διαφημίσεις, μέχρι και στον τελικό του Champions League.

Varvakeios Street Party

14/05

Μετά το συγκλονιστικό event που σημάδεψε το This is Athens City Festival τον Μάιο του 2022, όταν η Κεντρική Αγορά της Αθήνας άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της σε ένα μαζικό dance party, δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει και συνέχεια. Έτσι και φέτος καταξιωμένοι djs και παραγωγοί αναλαμβάνουν να διασκεδάσουν το κοινό, με φόντο το εντυπωσιακό σκηνικό της αγοράς.

Από τη Γη στον Ουρανό

11/05 Αστεροσκοπείο Αθηνών και γύρω λόφοι

Το αστεροσκοπείο GEORGIOS MAKKAS



Αρχαιολογικοί και αστρονομικοί περίπατοι, διαδρομές αρχαιολογικού και αστρονομικού ενδιαφέροντος, στους λόφους γύρω από το Αστεροσκοπείο (Μουσών, Πνύκας και Νυμφών), την ώρα του μαγευτικού αττικού δειλινού. Ένας περίπατος στα λιθόστρωτα μονοπάτια του Πικιώνη, εκεί όπου παίρνει “σάρκα κι οστά” η ιστορία και η καθημερινότητα της αρχαίας Αθήνας και επίλογος στο μουσείο Γεωαστροφυσικής και σε νυχτερινή παρατήρηση του ουρανού με το τηλεσκόπιο Δωρίδη.

Αστικό Πικνίκ στην Τοσίτσα

14/5

Μία ολοήμερη δράση σχεδιασμένη από τη δημιουργική ομάδα πίσω από το Paradiso Festival και το Architects Of Time. Ένα κάλεσμα για μικρούς και μεγάλους σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, που για πρώτη φορά αναδεικνύεται και αξιοποιείται με αυτόν τον τρόπο, φιλοξενώντας από το πρωί σεμινάρια δημιουργικής γραφής για τους μικρούς μας φίλους υπό την επιμέλεια του εκδοτικού οίκου Αίολος, δημιουργική απασχόληση για παιδιά προσχολικής ηλικίας από την ομάδα WeMe, μαθήματα ποδηλάτου από την Mbike και φυσικά εξαιρετικό street food και μία λίστα από cocktails και non-alcoholic beverages, ειδικά σχεδιασμένα για την ημέρα.

Όλα αυτά μέχρι νωρίς το απόγευμα, γιατί μετά, το Ντίσκον Άστυ επιστρέφει στην πόλη, και μετατρέπει την οδό Τοσίτσα σε ένα τεράστιο dancefloor, με disco μουσική και ένα line up από δημοφιλείς djs όπως o Tako (Music From Memory), ο Δημήτρης Παπαϊωάννου (&Beyond, Synch Festival), το δίδυμο του Disco Inferno Chevy & Mr Stinson και ο Pene.

Street Food Festival

Το φεστιβάλ που έγινε γαστρονομικός θεσμός και σημείο αναφοράς για την Αθήνα ζεσταίνει ξανά τους φούρνους του. Για όλα τα τριήμερα (Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή) του Μαΐου, το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι θα γεμίσει με μυρωδιές από τις πιο γευστικές συνταγές «φαγητού του δρόμου» από ολόκληρο τον κόσμο και με χιλιάδες foodies που θέλουν να τις δοκιμάσουν!

Αναζητώντας τα χνάρια των Φιλελλήνων στην καρδιά της Αθήνας

14/5

Το Μουσείο Φιλελληνισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το Athens City Festival, διοργανώνει ανοιξιάτικους περιπάτους με ξενάγηση στην πόλη για την ανάδειξη του νέου Μνημείου των Φιλελλήνων.

Μέσα από τη χάραξη ανοιξιάτικων πολιτιστικών διαδρομών, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μία διαφορετική πλευρά της ιστορικής Αθήνας και θα ταξιδέψουν 200 χρόνια πίσω, στις αρχές του 19ου αιώνα και την περίοδο της Επανάστασης.

Kutiman Live in Athens

15 Μαΐου 2023

Ο πολυτάλαντος συνθέτης, παραγωγός, μουσικός και filmmaker έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Μαζί με την τελευταία του επιτυχία “My Everything” που ακούγεται παντού, θα παρουσιάσει ζωντανά την νέα του δουλειά αλλά και τραγούδια με τα οποία τον έχουμε γνωρίσει όπως “Inner Galactic Lovers” και “Music Is Ruling My World”.

Queer Movie Festival

15-17/05

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Iντερφοβίας (IDAHOBIT), τιμώντας την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών. Το περιοδικό ΑΝΤΙVIRUS τιμά τη φετινή IDAHOBIT με ένα τριήμερο προβολής LGBTQI+ ταινιών. Πιο συγκεκριμένα, από τις 15 μέχρι και τις 17 Μαΐου, αγαπημένες LGBTQI+ ταινίες θα προβάλλονται στον Κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα), γιορτάζοντας το ξενόγλωσσο και ελληνικό queer σινεμά.

1ο Προσβάσιμο Hip Hop Festival

19/5

Είναι ΑμεΑ, έχουν χιούμορ, αυτοσαρκάζονται και προσπαθούν να υψώσουν τις φωνές τους, δείχνοντας πως έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλους τους ανθρώπους.

Μετά την επιτυχία του περσινού τους πάρτυ, οι Cool Crips επιστρέφουν στο Athens City Festival με το πρώτο στην Ελλάδα, προσβάσιμο σε όλους, Hip Hop Festival, το οποίο θα περιλαμβάνει την αφρόκρεμα της ελληνικής σκηνής.

Street Outdoors @ Lycabettus

28/05 parking Λυκαβηττού

Οι Street Outdoors είναι ο ορισμός του Street Party. Μετά τις απίστευτα επιτυχημένες εκδηλώσεις τους στο This is Athens City Festival του 2022, επιστρέφουν σε νέα σημεία και με στόχο να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. To parking του Λυκαβηττού, το μπαλκόνι της Αθήνας, μετατρέπεται για πρώτη φορά και για ένα απόγευμα σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά «club» του κόσμου.

Mammal Hands Live

22/05 Μουσείο Ακρόπολης

Mammal Hands Live THOMAS GRAVANIS



Αν και η έδρα τους είναι το πιο απομονωμένο ίσως σημείο της Βρετανίας, οι Mammal Hands μοιράζονται έναν πλούσιο ήχο, σαγηνευτικό και μεγαλειώδη. Οι αιθέριες μελωδίες τους είναι βασισμένες στην αγάπη τους για τη jazz, την ηλεκτρονική, τη σύγχρονη κλασική και τη λαϊκή μουσική, ενώ οι ζωντανές τους εμφανίσεις τους έχουν χαρίσει τη φήμη μιας από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της Ευρώπης. Στις 22/05 οι Mammal Hands έρχονται να επαληθεύσουν αυτή τη φήμη στη βεράντα του Μουσείου της Ακρόπολης, με φόντο τον Ιερό Βράχο.

Athens Jazz

22-28/05 Technopolis



ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ





Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης αλλάζει, εξελίσσεται, βγαίνει από τα όρια της Τεχνόπολης, εμπλουτίζεται με νέες δράσεις, επιστρέφει πιο δυναμικά από κάθε άλλη φορά, με νέο όνομα, νέα ταυτότητα, νέο όραμα. Για 22η χρονιά, το Athens Jazz πλέον – όπως είναι από την περσινή χρονιά το όνομα του «Technopolis Jazz Festival» – θα σημάνει και πάλι την έναρξη του συναυλιακού καλοκαιριού και θα γίνει για άλλη μια φορά σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, λάτρεις της jazz και μη, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Greek Cinema Nights

22-25/5

THOMAS GRAVANIS

Το πιο θερινό σινεμά της πόλης έρχεται στο Πάρκο Ελευθερίας και επιλέγει τις καλύτερες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Κάτω από τα αστέρια, πάνω στο γρασίδι, ένα πολύχρωμο κοινό έτοιμο και πάλι να ταξιδέψει μέσα από την οθόνη, στη μαγεία της 7ης τέχνης, α λά ελληνικά.

Αθέατο Μουσείο

26 Μαΐου 2023

Αρχαιολόγοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, υποδέχονται τους επισκέπτες και τους ξεναγούν στα μυστικά της αρχαίας ίασης στις 26 Μαϊου στις 13.00. Η νέα δράση του Αθέατου Μουσείου προβάλλει άγνωστες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.

Μετά από δεκάδες εκθεσιακές διοργανώσεις, το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει για πρώτη φορά μια συλλογή από αρχαίες θερμοφόρες. Με τα ιδιότυπα σχήματά τους και την καλά μελετημένη τους κατασκευή, τα σκεύη αυτά ήταν αποτελεσματικά για την ανακούφιση ποικίλων σωματικών ενοχλήσεων, ενώ ήταν διαδεδομένα και γνωστά πολλούς αιώνες πριν από την σύγχρονη ιατρική και τις μεθόδους της.

Athens Cocktail Week Opening Party

27/05 Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

THOMAS GRAVANIS



Κορυφαία bar της Αθήνας στήνουν τις «μπάρες» τους σε έναν μυστικό κήπο, καλωσορίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το κοινό στο Athens Cocktail Week. Μοναδικές γευστικές προτάσεις, με ρίζες στη Μεσόγειο και κοσμοπολίτικο αέρα, είναι η καλύτερη απάντηση στο γιατί αρκετά από αυτά βρίσκονται στις λίστες με τα καλύτερα bar του πλανήτη.

Υπόγεια Αθήνα: Καταφύγια και Κατακόμβες

27/5

Πόσες εκπλήξεις μπορεί να επιφυλάσσει η (υπόγεια) πόλη της Αθήνας; Κατάλοιπα από τα ίχνη που άφησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, μέσα σε υπόγεια καταφύγια, δίπλα σε πολυσύχναστες οδούς όπου κινούμαστε καθημερινά. Κατακόμβες με τούνελ από αρχαία υδραγωγεία, ερείπια ρωμαϊκών λουτρών και βυζαντινά οστεοφυλάκια, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα ή κειμήλια μέσα σε κρύπτες. Πηγές και ρέματα που επιβιώνουν κυλώντας μέσα σε παλιές γαλαρίες, κάτω από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Σκάλες που ξεκινούν κάτω από ένα παμπάλαιο καπάκι στην άκρη του δρόμου, στα παρτέρια κάποιου πεζοδρομίου και οδηγούν σε μια ξεχασμένη υπόγεια γωνιά της πόλης.

Μία μοναδική υπόγεια βόλτα με οδηγό τον σπηλαιολόγο Παναγιώτη Δευτεραίο.

Pop Up Ice Cream Market

28 Μαΐου 2023

Το ελληνικό παγωτό στα καλύτερά του σε ένα μοναδικό pop up event στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Συνταγές του χθες, τεχνικές του σήμερα, γεύσεις απρόσμενες από παλιούς και νέους παραγωγούς θα συνδυαστούν με πολλά βραβεία και έντονη διάθεση για δημιουργία.

Στους πολύχρωμους πάγκους που θα στηθούν στην αγορά, θα συμμετέχουν 8 από τους πιο αγαπημένους μας παραγωγούς, οι οποίοι ανεβάζουν συνολικά την εμπειρία του παγωτού στο ύψος που της αναλογεί.

10 χρόνια «ΣΧΕΔΙΑ» Street Party

28/05 πεζόδρομος Νικίου

Μια μεγάλη γιορτή για τη λήξη του This is Athens City Festival, στο σπίτι της «ΣΧΕΔΙΑΣ», στην καρδιά της Αθήνας! Το μοναδικό περιοδικό δρόμου, και «σπίτι» της δεύτερης ευκαιρίας για ανθρώπους που η ζωή δεν τους ευνόησε, κλείνει 10 χρόνια ζωής και γιορτάζει σε ένα χώρο που κάνει την αλληλεγγύη καθημερινή πράξη. Διάσημοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, street food γεύσεις και δροσερά κοκτέιλ, εκθέσεις και happening βάζουν το περιοδικό «ΣΧΕΔΙΑ» με τον καλύτερο τρόπο στη νέα του δεκαετία.