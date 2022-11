Christine McVie: Πέθανε η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας Christine McVie, η οποία έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 79 ετών.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή ειρηνικά σε ένα νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η McVie υπήρξε τραγουδίστρια των Fleetwood Mac, ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών με πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων, ενώ έγραψε μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια τους, μεταξύ αυτών του "Little Lies", του "Everywhere", του "Don't Stop", του "Say You Love Me" και του "Songbird".

Fleetwood Mac - Little Lies

Αξίζει να σημειωθεί πως το άλμπουμ τους "Rumours" που κυκλοφόρησαν το 1977, βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας με τους δίσκους με τις περισσότερες πωλήσεις, αφού ξεπέρασε τα σαράντα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Fleetwood Mac - Everywhere

Η Christine Perfect, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, παντρεύτηκε τον μπασίστα των Fleetwood Mac, John McVie και ξεκίνησε ως Christine McVie στο συγκρότημα το 1971, ενώ έφυγε από αυτό μετά από 28 χρόνια κοινής πορείας και συνεργασίας το 1998. Επέστρεψε το 2014.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια ανέφερε πως "θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Christine στις καρδιές τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και σεβαστού μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως"

