Από το Poor Things στο Bugonia: Ο Λάνθιμος διεκδικεί ξανά τον Χρυσό Λέοντα

Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. H νέα αλληγορική ταινία με την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στη Μόστρα με την πολυαναμενόμενη νέα του ταινία, στην οποία ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με την Έμμα Στόουν, δύο χρόνια μετά το οσκαρικό Poor Things.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φιλοξενεί φέτος την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, σηματοδοτώντας την πέμπτη συμμετοχή του Έλληνα σκηνοθέτη στη Μόστρα και την τέταρτη φορά που συνεργάζεται με την Έμμα Στόουν.

Η ταινία θα προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα και θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα, πλάι σε έργα των Παρκ Τσαν-γουκ, Τζιμ Τζάρμους, Κάθριν Μπίγκελοου, Πάολο Σορεντίνο και άλλων σπουδαίων δημιουργών.

Bugonia: το επόμενο κινηματογραφικό σύμπαν του Λάνθιμου

Το Bugonia συνεχίζει την ανατρεπτική φιλμογραφία του Λάνθιμου με μια υπόθεση που διατηρεί ακόμη το μυστήριο της: ένα παράξενο sci-fi ψυχολογικό δράμα με στοιχεία θρίλερ και φεμινιστικής αλληγορίας, που πολλοί ήδη περιγράφουν ως το πιο φιλόδοξο εγχείρημά του μετά το The Favourite και το Poor Things.

Μετά τον απόλυτο θρίαμβο του Poor Things, που του χάρισε τέσσερα Όσκαρ (μεταξύ των οποίων και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμμα Στόουν), η νέα του δουλειά συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον της διεθνούς κριτικής.

Μια διοργάνωση γεμάτη μεγάλα ονόματα και πολιτικά μηνύματα

Το πρόγραμμα του 82ου Φεστιβάλ της Βενετίας περιλαμβάνει νέες ταινίες από σκηνοθέτες όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Frankenstein), ο Νόα Μπόμπακ (Jay Kelly), ο Μπένι Σαφντί (The Smashing Machine), και η Καουτέρ Μπεν Χανία (The Voice of Hind Rajab). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ντοκιμαντέρ, με συμμετοχές από τη Λουκρέσια Μαρτέλ, τη Σοφία Κόπολα και τον Βέρνερ Χέρτζογκ, ενώ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο Αλεξάντερ Πέιν.

Η Μόστρα ανοίγει τον δρόμο για την οσκαρική σεζόν

Η Βενετία, ως το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ του φθινοπώρου, συνεχίζει να αποτελεί τον πιο ισχυρό προάγγελο για την κούρσα των βραβείων. Από το The Shape of Water μέχρι το Nomadland, πολλές από τις πρόσφατες ταινίες που θριάμβευσαν στα Όσκαρ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη Μόστρα. Το Bugonia ενδέχεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία, κάνοντας τον Γιώργο Λάνθιμο ακόμα πιο καθοριστικό παίκτη στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο.