Δες, ψήφισε, κέρδισε: Δωρεάν προβολές των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο LUX

Οι πέντε ταινίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια τελετής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου.

Αυτές είναι οι: 20 000 Είδη Μελισσών (20,000 Species of Bees), Πεσμένα Φύλλα (Fallen Leaves), Στον Αδάμαντα (On the Adamant), Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας (Smoke Sauna Sisterhood), Στο Γραφείο των Καθηγητών (The Teachers’ Lounge).

Οι φιναλίστ επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του Βραβείου LUX, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη.

Τώρα μπορείτε εσείς να αποφασίσετε για τον νικητή, παρακολουθώντας και βαθμολογώντας τις αγαπημένες σας ταινίες στην αποκλειστική πλατφόρμα βραβείων LUX.

Πέρυσι, 45.000 βαθμολογίες, από πολίτες της ΕΕ μαζί με τους ευρωβουλευτές, βοήθησαν στην επιλογή του νικητή, καθιστώντας το ένα από τα βραβεία ταινιών με το μεγαλύτερο κοινό στον κόσμο.