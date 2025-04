Έρχεται ταινία τρόμου βασισμένη στον Aladdin

Το “Aladdin: The Monkey’s Paw” όπως θα ονομάζεται η ταινία τρόμου δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά πιθανότατα θα παίξει στους κινηματογράφους το 2026.

Βγήκε στη δημοσιότητα μια νέα είδηση που αφορά τον Αλαντίν και μια επερχόμενη ταινία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο ανάπτυξης. Φαίνεται πως, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ο Γουίνι με τις ταινίες τρόμου του – καθώς και άλλοι χαρακτήρες που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη – ένας ακόμη χαρακτήρας μεταφέρεται σε ταινία τρόμου.

Ο λόγος γίνεται για το “Aladdin: The Monkey’s Paw”, μια ολοκαίνουργια ταινία τρόμου που ξεκινάει τον Μάιο τα γυρίσματά της στην Αγγλία. Όπως μεταφέρει το Deadline, η ταινία περιγράφεται ως ένα σκοτεινό παραφυσικό project που κάνει reimagine τον Αλαντίν. Η ταινία έρχεται σε παραγωγή Empire Studios, Every Entertainment και 8th Law Pictures.

Όπως σημειώνουν οι unboxholics.gr, πρωταγωνιστές είναι οι Nick Sagar (Queen of the South), Ricky Norwood (EastEnders), Montana Manning (Tell Me Everything), Bradley Stryker (Terrifier 3) και Simon Stolland (Marching Powder). Ο Stryker κάθεται επίσης στην σκηνοθετική καρέκλα. Στην παραγωγή βρίσκονται και οι Charley McDougall (Moon Quake), Jamie McLeod-Ross (The Reckoning), Nick Sagar και Bradley Stryker.

Ο McDougall δήλωσε: «Πάντα θέλαμε να εξερευνήσουμε τον τρόμο μέσα από έναν προσωπικό φακό — όχι μόνο τις τρομακτικές στιγμές, αλλά και το ανθρώπινο κόστος των επιθυμιών. Αυτή η ιστορία μάς στοιχειώνει εδώ και καιρό, και ήρθε η ώρα να την απελευθερώσουμε. Οι καλύτερες ταινίες τρόμου σε στοιχειώνουν πολύ μετά τους τίτλους τέλους. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η ιστορία. Είναι συναισθηματική και γεμάτη αγωνία με όλους τους σωστούς τρόπους. Δεν φτιάχνουμε απλώς άλλη μια ταινία τρόμου.

Το Aladdin: The Monkey’s Paw δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά κατά πάσα πιθανότατα θα παίξει στους κινηματογράφους το 2026.»