“Φέρ’την Πίσω”: Οι αδελφοί Φιλίππου και η Σάλι Χόκινς μιλάνε για τη φρικιαστική ταινία τρόμου

Το NEWS 24/7 εξασφάλισε ένα αποκλειστικό βίντεο όπου οι Ελληνοαυστραλοί σκηνοθέτες κι η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιούς συνομιλούν για την κατάδυση της Χόκινς σε έναν τρομακτικό ρόλο.

«Είναι ωραίο όταν είναι άγριο!», λέει γελώντας η Σάλι Χόκινς, υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός (“Η Μορφή του Νερού”, “Θλιμμένη Τζάσμιν”) η οποία με το “Φερ’την Πίσω” πραγματοποιεί την πρώτη της απόπειρα για ταινία τρόμου – και τι απόπειρα.

Στην ταινία των αδελφών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, η Χόκινς παίζει μια γυναίκα που αναλμβάνει την κηδεμονία ενός αγοριού και της νεαρής αδελφής του, όταν ο πατέρας τους πεθαίνει αφήνοντάς τα ορφανά. Αυτό όμως που σταδιακά αρχίζουν τα δύο παιδιά να αντιλαμβάνονται, είναι πως η γυναίκα κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό πίσω από τις, ας πούμε, αντισυμβατικές της τακτικές που φλερτάρουν με το μυστηριώδες.

Τα πράγματα φυσικά θα κορυφωθούν με έναν τρόμο συχνά φρικιαστικό και, ναι, οπωσδήποτε άγριο. Τι συμβαίνει στα αλήθεια μέσα σε αυτό το σπίτι;

Η ιδέα ενός βραδυφλεγούς κακού που αποκαλύπτεται σταδιακά με τρόπους ακόμα και extreme (υπάρχει μια σκηνή στην κουζίνα που ας πούμε απλά ότι θα σας κάνει να μη θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαχαίρι για πολύ καιρό) πάντα γοητεύει τους σκηνοθέτες ταινιών τρόμου και το κοινό. Και είχαμε μεγάλη περιέργεια πώς θα μεταφραζόταν αυτή η προσέγγιση από τους Φιλίππου, που έχοντας ξεκινήσει από το YouTube ως RackaRacka, γύρισαν πριν λίγα χρόνια το πρώτο τους φιλμ, τον απολαυστικό και στοιχειωτικό μεταφυσικό θρίλερ “Μίλα Μου”, που παραμένει μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου των τελευταίων χρόνων.

Καθώς ακονίζουν τις δεξιότητές τους και γίνονται καλύτεροι σκηνοθέτες, τι μας επιφυλάσσουν αυτή τη φορά; Λίγο πριν το “Φέρ’την Πίσω” κάνει πρεμιέρα στα ελληνικά σινεμά, το News24/7 εξασφάλισε ένα αποκλειστικό σύνομο βίντεο όπου το σκηνοθετικό δίδυμο των Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου συνομιλούν με την εξαιρετική πρωταγωνίστριά τους, την «κλασάτη Σάλι Χόκινς», όπως λένε κι οι ίδιοι στην αρχή του βίντεο.

«Όποιος με ξέρει, ξέρει πως δεν είμαι κλασάτη», γελά η Χόκινς πριν αρχίσει να εξηγεί πώς βυθίστηκε σε έναν ακραίο για την ίδια ρόλο.