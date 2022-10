Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι 20+8 ελληνικές ταινίες που περιμένουμε να δούμε

28 μεγάλου μήκους και 19 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες θα προβληθούν στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που στηρίζει σταθερά την ελληνική παραγωγή και τους δημιουργούς μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στο 63ο ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή δεκαπέντε ελληνικές ταινίες. Έξι ελληνικές ταινίες συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες Ησυχία 6-9 του Χρήστου Πασσαλή και Άκουσέ με της Μαρίας Ντούζα. Δύο ελληνικές ταινίες παίρνουν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors: το Πίσω από τις θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου και το Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη. Παράλληλα, ακόμη δύο ελληνικές ταινίες συναντούμε και στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward. Πρόκειται για την ταινία Με αξιοπρέπεια του Δημήτρη Κατσιμίρη και τα ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα.

ADVERTISING

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, spotlight σε δύο σπουδαίες Ελληνίδες δημιουργούς: τη Μαρία Πλυτά την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτη του ελληνικού σινεμά, και τη Μαρία Γαβαλά στην οποία θα απονεμηθεί ο Χρυσός Αλέξανδρος για την συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο.

Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος θα απονεμηθεί και στη θρυλική εταιρεία παραγωγής Finos Film, με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει δύο διαμάντια του ελληνικού σινεμά σε καθολικά προσβάσιμες προβολές, σε συνεργασία με την Alpha Bank, τον χορηγό προσβασιμότητας του Φεστιβάλ. Πρόκειται για τις ταινίες Αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου και Όλα είναι δρόμος του Παντελή Βούλγαρη.

Εδώ και πέντε χρόνια διοργανώνεται το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ήταν οι: Μαρία Φιλίνη, ηθοποιός, Θανάσης Τότσικας, σκηνοθέτης, Αιμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος.

ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ – Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας

Τα βραβεία

Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιό του και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά:

Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.

Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Works in Progress, αξίας 2.000 ευρώ απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στα Works in Progress.

Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία η οποία επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 62ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους κ.κ. Ρέα Αποστολίδη, παραγωγό, Τζώρτζη Γρηγοράκη, σκηνοθέτη και Χριστίνα Μουμούρη, διευθύντρια φωτογραφίας.

Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI.

Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), το οποίο απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας για τρίτη συνεχή χρονιά screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατα παραδείγματα οι ταινίες Broadway του Χρήστου Μασσαλά, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και Ησυχία 6-9 του Χρήστου Πασαλή, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando –ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.

Πίσω από τις θημωνιές – Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Ανακαλύψτε την πρόσφατη ελληνική παραγωγή

Επίσημη Πρώτη

Πρωτοεμφανιζόμενοι, πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί μάς εμπιστεύτηκαν και φέτος τις ταινίες τους. Σας παρουσιάζουμε τις ελληνικές ταινίες του 63ου ΦΚΘ.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Άκουσέ με – Σκηνοθεσία: Μαρία Ντούζα

Οικονομικές δυσκολίες αναγκάζουν την κωφή έφηβη Βαλμίρα να αφήσει το σχολείο Κωφών στην Αθήνα και να επιστρέψει στο νησί του πατέρα της όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αδιαφορίας και της απομόνωσης – όχι μόνο εξαιτίας των προκαταλήψεων του χωριού, αλλά κυρίως των δικών της. Η ταινία παρουσιάστηκε στην πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Thessaloniki Goes to Cannes. Με τους: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρη Κίτσο, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Yoana Bukovska Davidova, Νίκο Κουκά, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη.

Ησυχία 6-9 – Σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής

O Άρης και η Άννα συναντιούνται τυχαία σε μια ερειπωμένη, παραθαλάσσια πόλη γεμάτη με κεραίες που εκπέμπουν παράξενους ήχους και τις φωνές των Εξαφανισμένων, κατοίκων που έχουν χαθεί ξαφνικά και ανεξήγητα. Μέσα σε αυτόν τον παράξενο κόσμο, η Άννα και ο Άρης ερωτεύονται. Λίγες μέρες μετά, η Άννα εξαφανίζεται. Πρωταγωνιστούν: Aγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Σοφία Κόκκαλη, Μαρία Σκουλά, Βασίλης Καραμπούλας, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Άρης Αρμαγανίδης, Θανάσης Δήμου, Ράνια Οικονομίδου, Αθανασία Καλλιμάνη.

Meet the Neighbors

Black Stone – Σκηνοθεσία: Σπύρος Ιακωβίδης

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, μία απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει, μαζί με τον άλλο, ανάπηρο γιο της και έναν Ελληνο-αφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι... αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος πραγματικά είναι. Με τους: Ελένη Κοκκίδου, Julio Γιώργο Κατσή, Αχιλλέα Χαρίσκο, Kevin Zans Ansong.

Πίσω από τις θημωνιές – Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Ένα τραγικό γεγονός στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του. Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και ο Πασχάλης Τσαρούχας. Η ταινία παρουσιάστηκε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

>>Film Forward

Με αξιοπρέπεια – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσιμίρης

Ένας 80χρονος ηλικιωμένος έχει αφήσει το χωριό για να μείνει στην πόλη μαζί με τον γιο και τη νύφη του. Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του, ο γιος του καλεί τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για να τους ανακοινώσει πως αδυνατεί πλέον να τον φροντίζει. Μια άλλη λύση πρέπει να βρεθεί όπου όλοι θα πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Πρωταγωνιστούν: Ηλέκτρα Γεννατά, Γιώργος Γερωνυμάκης, Γιάννης Κότσιφας, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Θανάσης Χαλκιάς, Χάρης Τσιτσάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Aγγελική Στεφανή.

ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ – Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας

Τα Μπάσταρδα έχουν αφήσει την πόλη μόνη της. Στην εξοχή το νέο τους σπίτι μυρίζει μόνο καλοκαίρι. Πέντε κορίτσια και πέντε αγόρια ζούνε εδώ και τώρα για το τώρα. Εδώ δεν πλησιάζει κανείς, εδώ όλοι φυλάνε σκοπιά, φιλάνε ο ένας τον άλλον, παίζουν τους νεκρούς. Είναι ακόμα παιδιά. Είναι τα δικά σας παιδιά. Τα δικά μας Μπάσταρδα. Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Σουίφτ, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος. Η ταινία συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Τα άνθη στα άνθη – Σκηνοθεσία: Γιώργος Αθανασίου

Την τελευταία του μέρα στην Αθήνα προτού μετακομίσει στο εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος συναντά τη Σοφία στο πάρκο. Υπό από την πίεση του χρόνου, οι δύο (όχι και τόσο στενοί) φίλοι συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι για να μοιραστούν αυτά που δεν γνωρίζει ακόμη ο ένας για τον άλλον. Πρωταγωνιστούν: Σοφία Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κονιός.

Θολή γραμμή – Σκηνοθεσία: Μένιος Καραγιάννης

Κάποιος είπε ότι έρωτας είναι η τέχνη του να φεύγεις. Η ταινία παρακολουθεί τη σχέση ενός ζευγαριού, που τους ενώνει η επιθυμία να είναι μαζί και η ανάγκη να φύγουν, να χαθούν. Ξεκινούν ένα ταξίδι όπου δύσκολα ξεχωρίζεις το όνειρο από την πραγματικότητα, βαδίζοντας πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε μια θολή γραμμή, όπου όλα είναι πιθανά. Με τους: Ηλιάνα Μαυρομάτη, Όμηρο Πουλάκη, Αγγελίνα Ρήγα, Αλέξη Κροκιδά.

Καθαρτήριο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος

Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν. Πρωταγωνιστούν: Μαρία Ζορμπά, Γιάννης Κοκιασμένος, Ανδρέας Νάτσιος, Αγγελική Καρυστινού, Κώστας Μπάρας, Θόδωρος Κατσαφάδος, Νεφέλη Κουρή, Ηλέκτρα Γεννατά.

Μια νύχτα στο θέατρο - Σκηνοθεσία: Σωτήρης Σταμάτης

Διακόσια χρόνια από την Ελληνική επανάσταση, ένα πραξικόπημα συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένας άνδρας ονόματι Οδυσσέας κρύβεται στο θέατρο για τρεις μέρες. Την τρίτη νύχτα, μια γυναίκα με το όνομα Αθηνά τον βρίσκει κρυμμένο εκεί. Καθώς η νύχτα περνά, οι δυο τους σταδιακά μετατρέπονται στους ομώνυμους μυθολογικούς χαρακτήρες.

Φαντάσματα της Επανάστασης – Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος

Ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται στην Τεργέστη, κινηματογραφώντας ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα βήματα του Ρήγα Φεραίου στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Όταν επισκέπτεται το ελληνορθόδοξο νεκροταφείο, μια ομάδα φαντασμάτων του 18ου αιώνα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στην πόλη. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωραφάς, Πηνελόπη Τσιλίκα, Paolo Rossi, Αινείας Τσαμάτης, Νίκος Γεωργάκης, Θεοδώρα Τζήμου, Γιώργος Συμεωνίδης, Rade Serbedja, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Έκτωρ Λιάτσος, Γιάννης Αναστασάκης, Ivan Zerbinati, Laura Busani, Max Sbarsi, Ariella Reggio

Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα τέσσερις ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες εκατέρωθεν των συνόρων της ελληνικής επικράτειας:

Cavewoman – Σκηνοθεσία: Σπύρος Σταθουλόπουλος

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εισβολής στην Ελλάδα, μια αντάρτισσα ξεκινά μια επιχείρηση εκδίκησης για να δολοφονήσει τη μητέρα της, στο όνομα του Θεού. Εμπνευσμένο από την Ηλέκτρα του Ευριπίδη. Με τους: Αγγελική Παπούλια, Ewen Bremner

Iman – Σκηνοθεσία: Κόριννα Αβρααμίδου, Κυριάκος Τοφαρίδης

Ο Αμπντάλλα, ένας Άραβας μουσουλμάνος πολιτικός μηχανικός, πρέπει να πάρει την ευθύνη για την κατάρρευση ενός οικισμού που προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων. Η Ιμάν κι η Λεϊλά ριζοσπαστικοποιούνται και φτάνουν στην Κύπρο σε μια μυστική αποστολή. Η Μισιέλ, μια μοναχική έφηβη, ερωτεύεται τον Άγγελο, έναν αυταρχικό νεαρό με ρατσιστικά πιστεύω. Τρεις ιστορίες ξεδιπλώνονται παράλληλα, με ήρωες που αναζητούν τη λύτρωση από το παρελθόν, από τις ενοχές και από τη μοναξιά τους. Πρωταγωνιστούν: Stephanie Atala, Rita Hayek, Αντρέας Τσέλεπος, Μαργαρίτα Ζαχαρίου.

Ioanna – Σκηνοθεσία: Άλμπρεχτ Χίρκε

Η Ιωάννα καθαρίζει ψάρια σε ένα μοναχικό νησί και ονειρεύεται μόνο μια παλιά αγάπη από τη Γερμανία. Εκτός από τις αναμνήσεις της από αυτόν, δεν έχει παρά μια ξεθωριασμένη καρτ ποστάλ. Η λαχτάρα την κάνει να ταξιδέψει. Απένταρη, κινείται μέσα από μια ταραχώδη Ευρώπη. Μια αρκούδα βρίσκει την κοιμισμένη Ιωάννα. Και η βουβή μέχρι τώρα Ιωάννα ξαναβρίσκει τη φωνή της. Με τους: Ιωάννα Τσάμη, Λένα Κιτσοπούλου, Γιώτα Αργυροπούλου, Ana Angelova, Ακύλλα Καραζήση.

Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ – Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κάλλας

Την παραμονή της κατάργησης του αμφιλεγόμενου νόμου "No Dancing" της Νέας Υόρκης, ένα βίαιο επεισόδιο σε ένα ιστορικό τζαζ μπαρ του Χάρλεμ θα αλλάξει για πάντα την ζωή των θαμώνων του. Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ είναι μια συμφωνική ιστορία αφιερωμένη στο τραγούδι της Αμερικής του σήμερα –ένα τραγούδι χωρισμού, διχασμού και σύγχυσης. Ένας κόσμος που απέτυχε στα λόγια, ένας κόσμος όπου μόνο η μουσική μπορεί να μας μεταφέρει σ’ ένα μέρος όπου «όλα θα πάνε καλά». Πρωταγωνιστούν: Vandit Bhatt, Leon Addison Brown, Ellie Foumbi, Laura Pruden, Souleymane Sy Savane, Lauren Sowa, Stephen Vause, Chris Veteri.

Μια δεύτερη ματιά

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του 63ου ΦΚΘ θα προβληθούν τρεις ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελληνική πρεμιέρα:

Broadway – Σκηνοθεσία: Χρήστος Μασσαλάς

Ο δυνατός αθηναϊκός ήλιος και τα χρόνια της κρίσης έχουν ξεθωριάσει τα φανταχτερά χρώματα και τη γυαλάδα των κοστουμιών που χρησιμοποιεί η ομάδα πορτοφολάδων με έδρα τον κινηματογράφο Broadway, στα θεάματα που στήνει για να μαζέψει θύματα. Πρωταγωνιστούν: Έλσα Λεκάκου, Φοίβος Παπαδόπουλος, Στάθης Αποστόλου, Ραφέλ Παπάντ, Σαλίμ Ταλμπί, Χρήστος Πολίτης, Ελένη Φουρέιρα, Λάκης Γαβαλάς.

Μήδεια – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης

Η Μήδεια και ο Ιάσων ζουν ως πρόσφυγες στην Κόρινθο μαζί με τα δύο παιδιά τους. Όταν ο Ιάσων την εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά, η Μήδεια διατάζεται να φύγει επί ποινή θανάτου. Πρωταγωνιστούν: Αλεξάνδρα Καζάζου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κώστας Καζανάς, Λευτέρης Τσάτσης, Νικολίτσα Ντρίζη, Ελένη Τζαγκαράκη, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Στέλιος Δημόπουλος.

Μια μέρα στη Σαγκάη – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ξηρός

Αγόρι γνωρίζει κορίτσι που γνωρίζει αρκουδάκι και περνάνε μια μέρα στη Σαγκάη. Η Τζίνσι είναι μουσικός και ετοιμάζεται να φύγει στη Βιέννη για να συνεχίσει τις σπουδές της στο βιολί. Καθώς ετοιμάζεται να κλείσει τις εκκρεμότητές της και να κάνει μια νέα αρχή, η γνωριμία της με έναν Έλληνα θα τη φέρει αντιμέτωπη με νέα διλήμματα. Με τους: Δημήτρη Μοθωναίο, Hua Tu.

Ειδική προβολή

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην παρουσίαση της ταινίας του Πάνου Κούτρα, Dodo, τόσο στην Αθήνα την επόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση όσο και σε μια ειδική φεστιβαλική προβολή στη Θεσσαλονίκη στις 7 Νοεμβρίου.

Dodo – Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Ένα ντόντο, είδος πουλιού που έχει εκλείψει εδώ και 300 χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά έξω από την Αθήνα, στο κτήμα μιας πρώην πλούσιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα δύο κρίσιμα 24ωρα μέχρι τον γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Τα όρια ανάμεσα στη λογική και την τρέλα θα δοκιμαστούν, και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου. Με τους: Σμαράγδα Καρύδη, Άκη Σακελλαρίου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Πολύδωρο Βογιατζή, Άγγελο Παπαδημητρίου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Νίκο Γκέλια, Κρις Ραντάνοφ, Άννα Τζορτζίκια, Μαριέλλα Σαββίδου, Τζώρτζη Παπαδόπουλο, Τζεφ Μοντάνα, Αχμάντ Κοντάρ, Τζομάνα Αλχασάν.

Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στη Finos Film

Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά με Χρυσό Αλέξανδρο μία ιστορική ελληνική εταιρεία παραγωγής. Το Φεστιβάλ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στη Finos Film για τη συνεισφορά της στον κινηματογράφο, σε μία συγκινητική βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, θα προβληθεί και η αγαπημένη ελληνική κωμωδία Ο φίλος μου, ο Λευτεράκης σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, μία ταινία που έχουμε πολλά χρόνια να απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη.

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης - Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος/1963

Ο Θόδωρος, για να μπορεί να καλύπτει τις ερωτοδουλειές του από τη σύζυγό του, επινοεί έναν φανταστικό φίλο από την Πάτρα, τον Λευτεράκη. Ώσπου μια μέρα εμφανίζεται στην πόρτα του ο Λευτεράκης με σάρκα και οστά. Ο Θόδωρος τρελαίνεται και προσπαθεί να πείσει τον Λευτεράκη ότι… δεν υπάρχει. Πρωταγωνιστούν: Μάρω Κοντού, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας Βουτσάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Καίτη Πάνου, Χρήστος Τσαγανέας.

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές.

Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, την Αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου και το Όλα είναι δρόμος του Παντελή Βούλγαρη.

Η καθολικά προσβάσιμη προβολή της ταινίας Αναπαράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος Αγγελόπουλος για Πάντα του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία, χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς, να απολαύσει στη μεγάλη οθόνη μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.

Η Αναπαράσταση εκτυλίσσεται σε ένα φτωχικό χωριό της Ηπείρου και περιστρέφεται γύρω από τη δημοσιογραφική-αστυνομική διερεύνηση της δολοφονίας ενός έλληνα μετανάστη, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία. Αντλώντας έμπνευση από αληθινά γεγονότα, η Αναπαράσταση θολώνει τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την καταγραφή, διαρρηγνύει τη γραμμική συνοχή της αφήγησης και ξεδιπλώνει μια σειρά από αισθητικές και τεχνικές καινοτομίες. Πάνω απ’ όλα, λειτουργεί ως επώδυνη αλληγορία για το δράμα μιας ολόκληρης χώρας, αλλά και για έναν κόσμο που φθίνει και χάνεται στον ορίζοντα. Ταινία ορόσημο για τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο, απέσπασε πέντε βραβεία στο 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Kαλύτερης Καλλιτεχνικής Ταινίας, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, Φωτογραφίας για τον Γιώργο Αρβανίτη, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τούλα Σταθοπούλου και Βραβείο Κριτικών για Μεγάλου Μήκους Ταινία), καθώς και Ειδική Μνεία από τη FIPRESCI στην Μπερλινάλε. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τούλα Σταθοπούλου, Γιάννης Τότσικας, Θάνος Γραμμένος, Πέτρος Χοϊδάς και Μιχάλης Φωτόπουλος.

Καθολικά προσβάσιμη θα είναι και η προβολή της αγαπημένης ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, Όλα είναι δρόμος (1998). Η σπονδυλωτή ταινία έχει ως ήρωες τρεις ανθρώπους που πορεύονται προς μια οριακή στιγμή της ζωής τους. Σε μια ανασκαφή, ένας αρχαιολόγος του οποίου ο γιος αυτοπυροβολήθηκε ενώ υπηρετούσε στο στρατό, ανακαλύπτει έναν ασύλητο τάφο με το λείψανο ενός αξιωματικού των ελληνιστικών χρόνων. Μια ομάδα ορνιθολόγων πηγαίνει στο Δέλτα του Έβρου για να βρει, καθοδηγούμενη από έναν ηλικιωμένο θηροφύλακα, την τελευταία νανόχηνα που έχει καταφύγει εκεί. Όταν ένας λαθροκυνηγός σκοτώνει τη νανόχηνα, ο θηροφύλακας θα τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Ένας μεσήλικας εργοστασιάρχης, απηυδισμένος γιατί η γυναίκα του πήρε τα παιδιά τους και τον άφησε, ισοπεδώνει κυριολεκτικά ένα αγροτικό σκυλάδικο. Πρωταγωνιστούν οι: Θανάσης Βέγγος, Γιώργος Αρμένης, Δημήτρης Καταλειφός, Κώστας Καζανάς, Θανάσης Τεκνεσχίδης, Χάρης Κεδίκος, Γιώργος Δηνάλης, Κατερίνα Σαγιά, Έφη Σταμούλη.

Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ, ενώ το σποτ του Φεστιβάλ θα έχει και ακουστική περιγραφή.

Επίσης, 19 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 63ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες στις επόμενες προβολές τους, καθώς και στο DVD, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

Spotlight στον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ στον σπουδαίο έλληνα δημιουργό, πέρα από την καθολικά προσβάσιμη προβολή της ταινίας Αναπαράσταση, θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου, με τίτλο Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του.

Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του

Αντώνης Κόκκινος, Γιάννης Σολδάτος/Ελλάδα, 2022, 76’

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι εκδόσεις Αιγόκερως σχεδίαζαν ένα περιοδικό για τον κινηματογράφο και το θέατρο (το οποίο τελικά δεν ευδόκησε), όπου ως βασικό θέμα θα ήταν μια συζήτηση, με μορφή αμοιβαίας συνέντευξης ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες του αντίστοιχου χώρου. Για το πρώτο τεύχος επιλέχθηκαν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αδιαμφισβήτητα οι κορυφαίες προσωπικότητες του τότε κινηματογράφου μας, από τους βασικούς πρωτεργάτες και στυλοβάτες του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. Έτσι, ένα καλοκαιρινό βράδυ, ο Αντώνης Κόκκινος και ο Γιάννης Σολδάτος κάθισαν με τους δυο τους, στο σπίτι του Αγγελόπουλου στο Μάτι, και μαγνητοφώνησαν μια τρίωρη συζήτηση, όπου ξετυλίχθηκε η κοινή και από κάποιο σημείο και μετά εντελώς αντιθετική τους πορεία, που ξεκίνησε από τα χρόνια του Παρισιού και συνεχίστηκε με εκείνη τη θεαματικά ναυαγισμένη προσπάθεια να γυρίσει ο Αγγελόπουλος μια ταινία για τους Φόρμινγξ, με βοηθό τον Παναγιωτόπουλο, για να καταλήξει ο καθένας στο δικό του, ιστορικό πια, έργο. Η ξεχασμένη για τριάντα πέντε χρόνια συζήτηση, ωστόσο, βρέθηκε (τόσο οι κασέτες όσο και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο), τώρα που οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί μας έχουν φύγει από τη ζωή. Αυτή η συζήτηση είναι ένα πολύτιμο ντοκουμέντο και για την έως τότε στάση και πορεία των δύο δημιουργών, για τον σχεδιασμό του μελλοντικού τους έργου, για την οντότητα του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, αλλά και του κινηματογράφου γενικότερα. Ο λόγος των δύο δημιουργών αποτελεί και τον βασικό πυρήνα γύρω από τον οποίο στρέφεται η ταινία.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν, επίσης, δύο αφιερώματα σε δύο σημαντικές γυναίκες δημιουργούς του ελληνικού σινεμά.

Spotlight στη Μαρία Πλυτά

Οι ταινίες Εύα και Τ’ Αρραβωνιάσματα της Μαρίας Πλυτά θα προβληθούν στο πλαίσιο Spotlight στην Μαρία Πλυτά, ενώ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (EMEKT) του Τμήματος Κινηματογράφου, Α.Π.Θ. παρουσιάζει ημερίδα για τη Μαρία Πλυτά με τίτλο «Η “Άγνωστη” του Ελληνικού Σινεμά». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

Η Μαρία Πλυτά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτις, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1915. Αρχικά ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του ’40 έκανε τα πρώτα της βήματα στην κινηματογραφική παραγωγή, δουλεύοντας σε ταινίες του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιώργου Τζαβέλλα. Το 1950 κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Τ’ αρραβωνιάσματα, μια από τις πιο αξιόλογες ελληνικές ηθογραφικές ταινίες της εποχής, με σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη. Με 17 ταινίες στο ενεργητικό της, η Μαρία Πλυτά θα καθιερωθεί για τις επόμενες δεκαετίες ως μία από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς της, γράφοντας σενάρια και για άλλους σκηνοθέτες. Πέθανε το 2006.

Στο πλαίσιο του spotlight θα προβληθούν οι ταινίες:

Τ’ αρραβωνιάσματα/Μαρία Πλυτά/1950

Η τραγική έκβαση του έρωτα και της ζωής δύο νέων όταν μαθαίνουν ότι είναι αδέλφια. Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Βεάκης, Έλλη Ξανθάκη, Νίκος Τζόγιας, Μαργαρίτα Γεράρδου, Ανδρέας Ζησιμάτος, Ανθή Μηλιάδη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Δήμος Σταρένιος, Γιώργος Βελέντζας.

Εύα/Μαρία Πλυτά/1953

Κατά τη διάρκεια των θερινών της διακοπών, μια παντρεμένη γυναίκα, η Εύα, γνωρίζει έναν νεαρό με τον οποίο ζει μια εφήμερη ερωτική σχέση προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίνα Σγουρίδου, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Ντίνος Ηλιόπουλος.

Spotlight στη Μαρία Γαβαλά

Τρεις ταινίες της σπουδαίας σκηνοθέτιδος, θεωρητικού κινηματογράφου, μεταφράστριας και πεζογράφου Μαρίας Γαβαλά θα προβληθούν στο πλαίσιο αφιερώματος στο έργο της, στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στην Μαρία Γαβαλά θα απονεμηθεί Τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, για το σύνολο του έργου της.

Η Μαρία Γαβαλά γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής, το 1947. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε το 1972. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. Σκηνοθέτησε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες, έγραψε κριτικές για τον κινηματογράφο, μετέφρασε θεωρητικά-κινηματογραφικά κείμενα καθώς και λογοτεχνικά έργα. Υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Σύγχρονος Κινηματογράφος. Έχει δημοσιεύσει πολλά κινηματογραφικά κείμενα στο περιοδικό Σύγχρονος κινηματογράφος, σε εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, καταλόγους της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, όπως και στους ιστότοπους Cinephilia, Fractal κ.α. Είναι συγγραφέας δέκα έργων πεζογραφίας.

Περί έρωτος/Μαρία Γαβαλά, Θεόδωρος Σούμας/1982

1ο μέρος – Χρυσάνθη, οι αποτυχίες: Η Χρυσάνθη σπουδάζει σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ταινία την ακολουθεί σε μια σειρά από αποτυχημένες (κρυπτο-ερωτικές) συναντήσεις, σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Μια καταγραφή των ελάχιστων λεπτομερειών από αυτά τα προκαθορισμένα ή τυχαία ραντεβού.

2ο μέρος: Ιάσων, ο διχασμένος εραστής: Μια ερωτολογική μυθοπλασία, με τον ήρωα να περιφέρεται διχασμένος ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Με την Άννα γνωρίζει τη σεξουαλική και πνευματική πλήρωση, με την Αρετή την αποτυχία και την αποστέρηση.

Με τους: Γιώτα Φέστα, Ιφιγένεια Μακάτη, Κωστή Κουτσουκέλη, Χαρά Αγγελούση, Γιάννη Ζαβραδινό, Σοφία Κακαρελίδου.

Το άρωμα της βιολέτας/Μαρία Γαβαλά/1985

Η Ισμήνη και η Ντίνα, δύο νεαρά κορίτσια, εξαδέρφες, ζουν στην Αθήνα. Η αφήγηση επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες του ψυχισμού τους, στη μεταξύ τους αντιπαλότητα, αλλά και στο κοινό τους χαρακτηριστικό: στην εμμονή τους σε ψευδαισθήσεις και στερεότυπα. Με τους: Γιώτα Φέστα, Μαριτίνα Πάσσαρη, Νίκο Καμτσή, Άκη Δαβή, Γιάννη Χατζηγιάννη, Ροζίτα Κοέν.

Το μαγικό γυαλί/Μαρία Γαβαλά/1988

Μέσα από ένα παραπειστικά ανάλαφρο στυλ και την παράθεση διάφορων μικροπεριστατικών της καθημερινότητας ενός παντρεμένου ζευγαριού, η ταινία πραγματεύεται την ευθραυστότητα της σχέσης των δύο ανθρώπων – τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές απειλές. Πρωταγωνιστούν: Νόνη Ιωαννίδου, Άκης Σακελλαρίου, Σμαράγδα Διαμαντίδου, Μπονίτα Παπαστάθη, Λελούδα Πέτρου, Μπάμπης Χατζηδάκης.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 45ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Για πρώτη φορά φέτος, θα παρουσιαστούν και οι βραβευμένες ταινίες του νεοϊδρυθέντος Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού του Φεστιβάλ Δράμας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.





Οι 19 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

5pm Seaside – Σκηνοθεσία: Βαλεντίν Στέισκαλ

Pendulus – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γκότσης

Toxic Magnus – Σκηνοθεσία: Νάσος Γκατζούλης

Δάφνη\u0009 - Σκηνοθεσία: Τώνια Μισιαλή

Τελευταία Πνοή – Σκηνοθεσία: Χάρης Ραφτογιάννης

Kάκτος – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζούρας

Μάγμα – Σκηνοθεσία: Λία Τσάλτα

Under the Lake – Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης

KIDDO – Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κίμωνας

Tokakis ή What’s My Name – Σκηνοθεσία: Θάνος Τοκάκης

Στο Θρόνο του Ξέρξη – Σκηνοθεσία: Εύη Καλογηροπούλου

Όχι αύριο – Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα

Γιάμα – Σκηνοθεσία: Ανδρέας Βακαλιός

Love you more than Peanut Butter – Σκηνοθεσία: Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου

Σάμμερ – Σκηνοθεσία: Στέλιος Χριστοφόρου

ΤΡΙΧΕΣ – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Διγενάκη

Φωτοευαισθησία – Σκηνοθεσία: Μελίνα Λουκανίδου

Ό,τι απομένει – Σκηνοθεσία: Σεμέλη Σαφού

Τσουλάκια – Σκηνοθεσία: Δέσποινα Μαυρίδου

Παράλληλα, όπως κάθε χρονιά, η Αγορά παρουσιάζει μια σειρά από νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 63ου ΦΚΘ, η Αγορά του Φεστιβάλ:

Συνεχίζει την πρωτοβουλία Agora Short Film Lab, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και το Clermont-Ferrand International Short Film Festival, στην οποία κορυφαίοι επαγγελματίες του σινεμά δίνουν πολύτιμες συμβουλές στους βραβευμένους σκηνοθέτες της Δράμας και του Κλερμόν-Φεράν.

Παρουσιάζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Meet the Future, στο πλαίσιο της οποίας ανερχόμενοι έλληνες ηθοποιοί θα παρουσιάσουν στους έλληνες και ξένους επαγγελματίες του σινεμά τη δουλειά τους με self-tape και θα παρακολουθήσουν ομιλίες και εργαστήρια με σημαντικούς επαγγελματίες.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν έλληνες επαγγελματίες στον τομέα της κινηματογραφικής διανομής στο Thessaloniki Locarno Industry Academy, παρακολουθώντας τις δράσεις του μαζί με συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις