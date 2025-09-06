Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσό Λιοντάρι-έκπληξη στον Τζιμ Τζάρμους – Eκτός βραβείων η ταινία του Λάνθιμου

Στην πολυσυζητημένη, συγκλονιστική “Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ” το Μεγάλο Βραβείο. Πολλές οι εκπλήξεις και οι απρόσμενες επιλογές από την επιτροπή του Αλεξάντερ Πέιν. Δείτε όλα τα βραβεία του 82ου φεστιβάλ Βενετίας.

«Ευχαριστώ την επιτροπή που βράβευσε την χαμηλόφωνη ταινία μας», δήλωσε ο Τζιμ Τζάρμους από τη σκηνή της Sala Grande, όπου στη λήξη ενός σχετικά απογοητευτικού φεστιβάλ Βενετίας, κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι απέναντι σε κάθε πρόβλεψη ή προσδοκία – και γίνεται η 3η ταινία που κερδίζει Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία ενώ προηγουμένως είχε απορριφθεί από τις Κάννες.

Η ταινία του Τζάρμους, “Father Mother Sister Brother” αποτελείται από τρία επεισόδια, τα οποία όλα περιστρέφονται γύρω από την σχέση ατόμων με τους γονείς τους, και διαδραματίζονται μέσα από μακρές σκηνές διαλόγων μέσα σε κλειστούς χώρους. Μια πολύ μικρών διαστάσεων ταινία, πολύ ανθρώπινη και με κάτι το αφοπλιστικό, όπως γράφαμε στην ανταπόκρισή μας. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Ίντια Μουρ, Λούκα Σάμπατ και Τομ Γουέιτς.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (κάτι σαν το ασημένιο μετάλλιο) πήρε η “Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”, η πιο σημαντική και πιο πολυσυζητημένη ταινία του φετινού φεστιβάλ, με standing ovation ακόμα και κατά την ανακοίνωση του βραβείου. Η σκηνοθέτρια Καουτέρ Μπεν Χανία διάβασε έναν παθιασμένο, θυμωμένο λόγο λέγοντας μεταξύ άλλων πως:

«Το σινεμά δε μπορεί να φέρει πίσω την Χιντ, ούτε να σβήσει την φρικαλετότητα που διαπράχθηκε εναντίον της. Αλλά το σινεμά μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της και να την κάνει να αντηχεί πέρα από τα σύνορα. Επειδή η ιστορία δεν είναι μόνο δική της, είναι η ιστορία ενός ολόκληρου λαού που υπομένει μια γενοκτονία που διαπράττεται από το εγκληματικό καθεστώς του Ισραήλ.»

Η ταινία της Μπεν Χανία, η πιο κινηματογραφικά extreme και πολιτικά ευθεία ταινία εδώ και κάμποσο καιρό, απέσπασε διθυράμβους και σαρωτικές αντιδράσεις από κοινό και κριτικούς στο φεστιβάλ, ενώ η βράβευση ήρθε ως αποκορύφωμα μιας βραδιάς γεμάτης παθιασμένες αναφορές στη γενοκτονία από τους νικητές σχεδόν όλων των κατηγοριών.

Από την πλευρά του, ο Τζάρμους μετά τη βράβευση του με το Χρυσό Λιοντάρι δήλωσε από τη σκηνή: «Η τέχνη δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει πολιτικά ζητήματα ευθέως για να είναι πολιτική. Μπορεί να δημιουργήσει ενσυναίσθηση και σύνδεση μεταξύ μας και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε».

Νωρίτερα στη βραδιά, ο Μπένι Σάφντι (το σκηνοθετικό ήμισυ των ταινιών “Good Time” και “Uncut Gems” που έκτοτε χώρισε δημιουργικά από τον αδερφό του, Τζος) κέρδισε απρόσμενα το βραβείο Σκηνοθεσίας για την βιογραφική ταινία “The Smashing Machine” με τον The Rock στο ρόλο του πυγμάχου θρύλου των μεικτών πολεμικών τεχνών, Μαρκ Κερ.

Ο μεγάλος ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο κέρδισε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας για τον χαμηλών τόνων, στιβαρό ρόλο του ρόλο στο μελαγχολικό “La Grazia”, η καλύτερη ταινία του Πάολο Σορεντίνο εδώ και κάποιο καιρό. Η κινέζα ηθοποιός Σιν Ζιλέι κέρδισε το βραβείο γυναικεία ερμηνείας για την ταινία “The Sun Rises On Us All”, δίνοντας έναν πολύ γλυκό ευχαριστήριο λόγο αρνούμενη τουλάχιστον τρεις φορές, να σταματήσει υπό την ψυχολογική πίεση της αγενέστατης μουσικής που υπενθύμιζε στους βραβευμένους να συντομεύουν.

Το βραβείο σεναρίου πήρε το “At Work” της Βαλερί Ντονζελί, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής το ντοκιμαντέρ “Below the Clouds” του σπουδαίου ντοκιμαντερίστα Τζανφράνκο Ρόσι (που στο παρελθόν έχει κερδίσει και το Χρυσό Λιοντάρι), ενώ το βραβείο κοινού πήρε το “Calle Malaga” της Μαριάμ Τουζανί, δημιουργού της ταινίας “Το Μπλε Καφτάνι”, η οποία επίσης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της στην Παλαιστίνη.

Ενδεικτικό των εντελώς απρόσμενων και αρκετά απογοητευτικών βραβείων, είναι το γεγονός πως εντελώς εκτός έμειναν δύο από τις μεγαλύτερες ταινίες του φετινού Διαγωνιστικού, το “No Other Choice” του Παρκ Τσαν-γουκ και τη “Βουγονία” του Γιώργου Λάνθιμου, με την επιτροπή του Αλεξάντερ Πέιν να είναι η πρώτη που δεν βραβεύει ταινία του Λάνθιμου σε παγκόσμια πρεμιέρα της – θυμίζουμε πως από τον “Κυνόδοντα” ως τις “Ιστορίες Καλοσύνης”, όλες οι ταινίες που έλληνα σκηνοθέτη είχαν κερδίσει κάποιο βραβείο σε Κάννες ή Βενετία.

Αναλυτικά όλα τα βραβεία του Επίσημου Διαγωνιστικού του 82ου φεστιβάλ Βενετίας.

Χρυσό Λιοντάρι: Father Mother Sister Brother

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Σκηνοθεσία: Μπένι Σάφντι, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Below the Clouds

Σενάριο: Βαλερί Ντονζελί και Ζιλ Μαρσάν, At Work

Ανδρικός Ρόλος: Τόνι Σερβίλο, La Grazia

Γυναικείος Ρόλος: Σιν Ζιλέι, The Rises On Us All

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι νέου/ας ηθοποιού: Λούνα Γουέντλερ, Silent Friend