Film Factory: Η δράση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου επιστρέφει για 13η χρονιά

Το Film Factory της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου επιστρέφει για 13η χρονιά με μια σειρά από masterclasses με θέμα τον κινηματογράφο, που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Σαββατο 14 & Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στους χώρους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Film Factory είναι μία από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες δράσεις της ΕΑΚ που έχει αγκαλιαστεί από σπουδαστές κινηματογράφου και καλλιτεχνικών σχολών, νέους κινηματογραφιστές και σινεφίλ. Πρωταγωνιστές/ριες της δράσης και εισηγητές/ριες των masterclasses είναι επαγγελματίες του κινηματογράφου που βραβεύτηκαν στα Βραβεία Ίρις 2024 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι οποίοι/ες καλύπτουν όλο το φάσμα της κινηματογραφικής δημιουργίας: Σενάριο, Σκηνοθεσία, Παραγωγή και Διεθνής Συμπαραγωγή, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Υποκριτική, Μουσική, Μοντάζ, Ενδυματολογία, Ήχος, Μακιγιάζ/Κομμώσεις, Ειδικά και Οπτικά Εφέ, σε μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation.

Το 13ο Film Factory της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, εστιάζει στις βραβευμένες ταινίες της χρονιάς ως διαφορετικά “case study” εγχώριων παραγωγών. Στη διάρκεια των masterclasses οι συντελεστές κάθε ταινίας θα παρουσιάσουν την καλλιτεχνική διαδρομή από την αρχική ιδέα ως την επαφή με το κοινό, εντός και εκτός συνόρων, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου.

Το Film Factory είναι η κύρια εκπαιδευτική δράση της Ακαδημίας. Παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αποτελεί έναν ζωτικό χώρο ανταλλαγής γνώσης και απόψεων μεταξύ δημιουργών του κινηματογράφου, με απώτερο στόχο τη γνωριμία και διασύνδεση των καταξιωμένων επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογράφου με τη νεότερη γενιά συναδέλφων, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της κινηματογραφικής κοινότητας της χώρας.

Ευχαριστούμε θερμά τα Village Cinemas, Μέγα Χορηγό της δράσης, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για την φιλοξενία, το γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA και το Υπουργείο Πολιτισμού για την υποστήριξη. Επίσης, τους Φίλους της ΕΑΚ (Finos Film, Filmiki, Foss Productions, Boo Productions, TopCut Modiano & Authorwave) που στηρίζουν τις δράσεις της Ακαδημίας σταθερά και με διάρκεια, καθώς και τη Fischer που βρίσκεται και φέτος δίπλα μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

11:00 – 12:15

ΕΞΕΛΙΞΗ | Σκηνοθεσία-Υποκριτική

Περικλής Χούρσογλου (σκηνοθέτης), Βασίλης Κολοβός (ηθοποιός), Αλέξανδρος Λογοθέτης (ηθοποιός) | Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

12:30 – 13:30

INSIDE | A debut film

Βασίλης Κατσούπης (σκηνοθέτης), Γιώργος Καρναβάς (παραγωγός) | Βραβεία Ίρις Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Α’ Ανδρικού Ρόλου, Ειδικών και Οπτικών Εφφέ

14:00 – 15:00

ANIMAL | Ερμηνείες

Δήμητρα Βλαγκοπούλου (ηθοποιός), Φλομαρία Παπαδάκη (ηθοποιός) | Βραβεία Ίρις Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου

16:30 – 17:00

ΦΟΝΙΣΣΑ | Η όψη της ταινίας

Εύα Νάθενα (σκηνοθέτις), Εύη Ζαφειροπούλου (σχεδιασμός μακιγιάζ και ειδικών εφφέ), Χρόνης Τζήμος (σχεδιασμός κομμώσεων)| Βραβεία Ίρις Φωτογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

19:30 – 21:30

ANIMAL

Σοφία Εξάρχου (σκηνοθέτις), Μαρία Δρανδάκη (παραγωγός), Νίκος Βαβούρης (μοντέρ) | Βραβεία Ίρις Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου, Μοντάζ, Ήχου

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ -2

12:00 – 13:30

HOW TO HAVE SEX | Μια εισαγωγή στις διεθνείς συμπαραγωγές

Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός) |Βραβείο Ίρις Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

14:00 – 15:30

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ | Από τον υπόκοσμο της Times Square, στον καναπέ της Ελένης Μενεγάκη

Δέσποινα Παυλάκη (παραγωγός, σεναριογράφος), Θανάσης Πατσαβός (consultant & production coordinator) | Βραβείο Ίρις Ντοκιμαντέρ

20:00 – 21:30

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ | Σινεμά + Παράδοξο

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος (σκηνοθέτης) | Βραβεία Ίρις Μικρού Μήκους Ταινίας

Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΦΚΑ | Παλιές Ιστορίες: Νέες Αφηγήσεις

Αριστοτέλης Μαραγκός (σκηνοθέτης), Κωνσταντίνος Βασίλαρος (παραγωγός) | Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

ΤΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΣ | Η κάμερα ως τρίτος χαρακτήρας στο Χάος

Νίκος Κολιούκος (σκηνοθέτης), Αλεξάνδρα Ρίμπα (δ/ντρια φωτογραφίας) | Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

21:30 PARTY

Φουαγιέ Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης