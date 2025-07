“How to Shoot a Ghost”: Ο ιδιοφυής Τσάρλι Κάουφμαν γύρισε μια ταινία στην Αθήνα – και πάει Βενετία

Μια ταινία γυρισμένη στους δρόμους της Αθήνας από τον βραβευμένο με Όσκαρ Τσάρλι Κάουφμαν, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας.

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σινεμά του 21ου αιώνα ήρθε στην Αθήνα, γύρισε μια ταινία στους δρόμους της, και ετοιμάζεται να την αποκαλύψει στο φεστιβάλ Βενετίας. Ο λόγος για τον Τσάρλι Κάουφμαν, σεναριογράφο εμβληματικών φιλμ σαν την “Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού” και το “Στο Μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς”, και σκηνοθέτη της μοναδικής “Συνεκδοχής της Νέας Υόρκης”.

Η νέα του, μικρού μήκους, ταινία με τίτλο “How to Shoot a Ghost”, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Τζόζεφ Ακίκι και σενάριο της Ελληνοκαναδής συγγραφέα Eva H.D., η ταινία είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού, στο τμήμα Out of Competition του φεστιβάλ, όπου κάθε χρόνο παρουσιάζονται μερικές από τις πιο δυνατές καλλιτεχνικές προτάσεις διεθνώς καταξιωμένων δημιουργών.

Η επιλογή ανακοινώθηκε από τον Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ. Περιέγραψε το “How to Shoot a Ghost” ως «ένα συναρπαστικό οπτικό και ηχητικό ποίημα που ακολουθεί τα φαντάσματα δύο νέων στους δρόμους της Αθήνας που, σύμφωνα με τα λόγια του σκηνοθέτη, περιπλανιούνται στην πόλη μαζί, βρίσκοντας παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ζωής και των συνεπειών της».

Η ταινία “How to Shoot a Ghost” γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα με συμπαραγωγό την Green Olive Films. Η ταινία αφηγείται μια ιστορία που διασχίζει τη χρονικότητα της πόλης, από μνημεία αφιερωμένα στα θύματα ενός αρχαίου λοιμού μέχρι το αποτύπωμα της δικτατορίας της δεκαετίας του ’70. Ο Κάουφμαν ενσωματώνει στοιχεία από φωτογραφία δρόμου, αρχειακό υλικό και παλιά ερασιτεχνικά βίντεο, υφαίνοντάς τα μέσα στον κορμό της αφήγησης.

«Η Αθήνα είναι ένας τόπος μοναδικός», δήλωσε ο Τσάρλι Κάουφμαν. «Λατρεύω τον τρόπο που το αρχαίο και το σύγχρονο συνυπάρχουν. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους, διαφορετικών ηλικιών και καταβολών —νεοφερμένους και παλιούς— που κουβαλούν διαφορετικές εκδοχές της πόλης, διάφορες στιγμές της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Και η αγάπη και η περηφάνια για τη φιλοξενία ήταν διάχυτες. Ένιωσα φροντίδα, ένιωσα ευπρόσδεκτος. Ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία».

Η ταινία How to Shoot a Ghost είναι παραγωγή των Isabelle Deluce και Emily McCann Lesser. Αποτελεί συμπαραγωγή των Unmade, Soft Focus Films, και Monarch Kaleidoscope, με συμπαραγωγό την Green Olive Films, και με τη συνεργασία των Nightjar Films και Liaison Pictures, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και με τη συμμετοχή του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.

Τη φωτογραφία της ταινίας επιμελήθηκε ο βραβευμένος Μίχαλ Ντίμεκ (“EO”), τον σχεδιασμό παραγωγής η Κιμ Τζένινγκς, τα κοστούμια η Κλόι Κάρμιν, και το μοντάζ ο Ρομπ Φρέιζεν.

Executive Producers της ταινίας είναι οι Halsey, Anthony Li, Avan Jogia, Nathan Mardis, Matt Hartley, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Franklin Laviola, Nicholas Laviola, Έλλη Παπαδιαμαντή, John Henry Hinkel, Andrew Ostapchenko, Fil Ieropoulos, Φοίβος Δούσος και Kyle Mann. Ο Γιώργος Νουνέσης είναι Line Producer, ο Σίμος Μαγγανής Co-Producer/Executive Producer και ο Daniel Lugo Co-Producer.