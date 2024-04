Η Τζένιφερ Γκάρνερ θα γίνει η “Mrs. Claus” σε νέα παραγωγή του Netflix

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιστρέφει με τη χριστουγεννιάτικη κομεντί «Mrs. Claus» μετά τη συνεργασία της με το Netflix στις δημοφιλείς ταινίες “Family Leave” και “Yes Day”.

Μετά τη συνεργασία της με το Netflix στις δημοφιλείς ταινίες «Family Leave», «Yes Day» και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Adam Project» μαζί με τον Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), η Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) επιστρέφει με τη χριστουγεννιάτικη κομεντί «Mrs. Claus», όπως αναφέρουν πηγές στο Deadline.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το σενάριο υπογράφει η Λία Μακκέντρικ (Leah McKendrick) βασισμένο σε ιδέα της Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) και μαζί με τη Λόρεν Νόισταντερ (Lauren Neustadter) μέσω της «Hello Sunshine» θα αναλάβουν μέρος της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι η Τζένιφερ Γκάρνερ συνεργάστηκε με την εταιρία παραγωγής της Γουίδερσπουν στην επιτυχημένη σειρά θρίλερ του Apple TV+ “The Last Thing He Told Me”.

Επίσης η Γκάρνερ θα συμμετέχει και εκείνη στην παραγωγή όπως και η Νικόλ Κινγκ (Nicole King) μέσω της Linden Productions.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η σταρ υπόγραψε μία ακόμη συνεργασία για την ταινία «Fruitcake» σε σκηνοθεσία Μαξ Γουίνκλερ (Max Winkler) και με συμπρωταγωνιστή τον Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser).

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Sandy και της Kay Jenkins, ενός φαινομενικά τίμιου ζευγαριού της μεσαίας τάξης, το οποίο καταχράστηκε εκατομμύρια από τη δημοφιλή επιχείρηση «Collin Street Bakery» με έδρα το Τέξας.