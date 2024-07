Νέες ταινίες: Το “Όλα για τη Μητέρα Μου” σε επανέκδοση κι ο Χιου Τζάκμαν και πάλι Wolverine

Κάθε εβδομάδα, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος βλέπει και σχολιάζει τις νέες ταινίες στις αίθουσες.

Δεν πήρε ποτέ φόρα στην Ελλάδα το “Twisters” φτάνοντας με το ζόρι τα περίπου 8.000 εισιτήρια μετά από 10 μέρες κυκλοφορίας, την ώρα που στην Αμερική ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται ένα από τα χιτ του καλοκαιριού.

Αντιθέτως, φτάνοντας τα 11.000 εισιτήρια στο ίδιο διάστημα, το ιταλικό “Πάντα Υπάρχει το Αύριο” φαίνεται να βρίσκει κοινό, όπως και το πολυσυζητημένο “Longlegs” που έχει hype και το μετουσιώνει σε εισιτήρια, ξεπερνώντας τις 30.000, πάντα σε 10 μέρες.

Φυσικά χωρίς αντίπαλο συνεχίζει να παίζει το “Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2”, στην 1η θέση εδώ και 6 εβδομάδες, ξεπερνώντας τις 560.000 και ενώ διεθνώς γίνεται η εμπορικότερη ταινία κινουμένων σχεδίων διεθνώς, φτάνοντας τα 1.4 δις δολάρια.

Αυτή την εβδομάδα δεσπόζει το μπλοκμπάστερ “Deadpool & Wolverine” που θέλει να αναστήσει το ενδιαφέρον για το σύμπαν της Marvel, ενώ συνεχίζοντας ένα σερί καλών επανεκδόσεων που φέρνουν και πολύ κόσμο στα θερινά, έχουμε ένα από τα πιο αγαπητά φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Οι ταινίες της εβδομάδας:

Όλα για τη Μητέρα Μου

(“Todo Sobre Mi Madre / All About My Mother”, Πέδρο Αλμοδόβαρ, 1ω41λ)

****½

Μια single μητέρα βλέπει τον γιο της να σκοτώνεται μπροστά στα μάτια της τη μέρα των γενεθλίων του, όταν τον χτυπάει αμάξι την ώρα που προσπαθούσε να πάρει αυτόγραφο από μια ηθοποιό. Η Μανουέλα θα πάρει την οδύνη της και θα ταξιδέψει από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη, για να εντοπίσει τον πατέρα του παιδιού, αλλά δε μπορεί να φανταστεί την οικογένεια που θα χτίσει εκεί, κινούμενη μέσα σε ένα λαβύρινθο θλίψης και ελπίδας.

Μια από τις καλύτερες ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, κι αυτή που τιμήθηκε μεταξύ άλλων με Όσκαρ Διεθνού Φιλμ, Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες, BAFTA Σκηνοθεσίας, Χρυσή Σφαίρα Μη Αγγλόφωνου Φιλμ, καθώς και 6 βραβεία Γκόγια. Ένα μελόδραμα με παλιομοδίτικη στόφα, που συγκινεί χάρη στη μεγάλη του καρδιά και τις διαρκείς δραματικές στροφές αλλά και την αέρινα σπαρακτική μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Μια βαθιάς συναισθηματικότητας ιστορία βλέπει κάθε μικρό και μεγάλο χαρακτήρα του δράματος σαν αληθινό άνθρωπο, κι ας πηγάζει από την δηλωμένη (και απόλυτα εμφανή) αγάπη του Αλμοδόβαρ για τις γυναίκες, για τη μυθοπλασία, και τελικά για τις γυναίκες ηθοποιούς στις οποίες και είναι αφιερωμένο.

Άτομα των οποίων οι ζωές μοιάζουν με σαρωτικά ερμηνευμένα θεατρικά σαν αυτά που ερμηνεύονται διαρκώς γύρω τους και τα οποία αποτελούν καταλύτη πλοκής και δραματουργίας. Ο Αλμοδόβαρ καταλαβαίνει πως η ζωή και το πώς κινούμαστε είναι σε μεγάλο βαθμό ένα περφόρμανς, αλλά επιχειρηματολογεί με μεταδοτικό πάθος για το πώς αυτό το περφόρμανς δε μπορεί παρά να βασίζεται σε μια αναπολογητική ειλικρίνεια. Μέσα από αυτή την κατανόηση ξετυλίγει μια υπέροχη ιστορία σκληρού λυρισμού για ηρωίδες του περιθωρίου, αποτυπώνοντας μια σχηματιζόμενη ακόμα νέα πραγματικότητα γύρω από το φύλο και ταυτότητα μέσα από το φακό μιας ‘50s κινηματογραφικής ευαισθησίας.

Παιγμένο συγκλονιστικά από ένα μαγευτικό all-star καστ των Σεσίλια Ροθ, Μαρίσα Παρέδες, Αντόνια Σαν Χουάν και Πενέλοπε Κρουζ, το “Όλα για τη Μητέρα Μου” αποτελεί μια διαχρονική ιστορία για την αναζήτηση και εύρεση οικογενειών και χώρων ελπίδας, κατανόησης και αλληλοστήριξης και μια αφοπλιστικά μελοδραματική κατάθεση πίστης στο πώς οι άνθρωποι (οι ρόλοι, οι ιδέες, η κληρονομιά, η ανάμνηση – όλα μαζί, όλα ένα) ζουν για πάντα γύρω μας και ανάμεσά μας.

Deadpool & Wolverine

(Σον Λέβι, 2ω7λ)

Ο αγαπητός στο κοινό μεταλλαγμένος υπερήρωας που ξέρει πως βρίσκεται μέσα σε ταινία, επιστρέφει για ένα σίκουελ στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με τον –νεκρό εδώ και χρόνια– Wolverine. Μια κωμική περιπέτεια με αναφορές στην ποπ κουλτούρα, στο κινηματογραφικό σύμπαν μεταλλαγμένων της Fox και φυσικά στο MCU. Πρωταγωνιστούν Ράιαν Ρέινολντς, Χιου Τζάκμαν, και το Έμμα Κόριν του “The Crown” στο ρόλο της πανίσχυρης μεταλλαγμένης Κασάντρα Νόβα.

Διαβάστε περισσότερα για την ταινία:

Μητρικό Ένστικτο

(“Mother’s Instinct”, Μπενουά Ντελόμ, 1ω34λ)

*½

Οι γειτόνισσες Άλις και Σελίν ζουν τις φαινομενικά ιδανικές ζωές τους, όμως ένα τραγικό οικογενειακό ατύχημα της μίας (στο οποίο γίνεται μάρτυρας η άλλη) διαλύει κάθε ψευδαίσθηση αρμονίας στην καθημερινότητά τους. Η αδελφικότητα δίνει τη θέση στην παράνοια και σύντομα η Άλις κι η Σελίν απειλούν η μία την άλλη.

Τζέσικα Τσαστέιν και Αν Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστούν σε ψυχολογικό θρίλερ που αποτελεί σκηνοθετικό ντεμπούτο του διακεκριμένου διευθυντή φωτογραφία του “Στην Πύλη της Αιωνιότητας” με τον Γουίλεμ Νταφόε, και ριμέικ του ομώνυμου βέλγικου φιλμ του 2018. Ο Ντελόμ έχει μάτι για συνθέσεις που αναδεικνύουν κάτι από την παστέλ επίπλαστη αρμονία μιας ζωής των προαστίων, όμως δεν μπορεί να ζωντανέψει τις εικόνες του με κίνηση και ρυθμό, ούτε να καθοδηγήσει τις πάντοτε αφοσιωμένες πρωταγωνίστριές του. Μια ταινία που έπρεπε να είναι είτε πολύ πιο υπαινικτική είτε πολύ πιο camp, τώρα υπνοβατεί αβέβαια κάπου στο ενδιάμεσο.

Κυκλοφορεί ακόμη

Τίγρης: Μια κτηνίατρος που εργάζεται στο ζωολογικό κήπο μιας μικρής πόλης στην Τρανσυλβανία, έχοντας πρόσφατα χάσει το νεογέννητο μωρό της, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απώλεια της ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει την απομάκρυνση από τον σύζυγό της, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει, την απατά. Σε αυτό το ευαίσθητο και συναισθηματικά φορτισμένο περιβάλλον, μια τίγρη δραπετεύει μάλλον εξαιτίας της, από το ζωολογικό κήπο, προκαλώντας πανικό στην κοινότητα και αναγκάζοντας τη Βέρα να βρει τη δύναμη μέσα της για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Ρουμάνικο δράμα.