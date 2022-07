Ο Γούντι Άλεν επιστρέφει με γαλλικό "Match Point"

Ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα του πολυαναμενόμενη ταινία που θα γυρίσει στο Παρίσι αυτό το φθινόπωρο αποκάλυψε ο Γούντι Άλεν (Woody Allen). Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα «Le Journal du Dimanche», ο σκηνοθέτης είπε ότι σκοπεύει να μετακομίσει στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο για να γυρίσει μία γαλλόφωνη ταινία θρίλερ με σενάριο παρόμοιο του «Match Point» που γύρισε το 2005.

Τη χαρακτήρισε «ένα είδος ρομαντικού θρίλερ με δηλητηριώδεις δόσεις», αποκλειστικά από Γάλλους ηθοποιούς. Σημείωσε ακόμη ότι έχει ήδη ολοκληρώσει το καστ με τους βασικούς πρωταγωνιστές.

ADVERTISING

Σημειώστε πως οι δύο πιο πρόσφατες ταινίες του σκηνοθέτη, «A Rainy Day in New York», το 2019 και το ισπανικό, «Rifkin’s Festival» το 2021, κυκλοφόρησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η τελευταία δεν είχε καλή απόδοση και απέφερε μόλις 2,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ρομαντικό «A Rainy Day in New York», με πρωταγωνιστές τον Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) και την Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning), ήταν στην κορυφή των box office.





Η καριέρα του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα μετά από κατηγορίες που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση.

Ερωτηθείς από την εφημερίδα αν φοβήθηκε ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να γυρίζει ταινίες εξαιτίας αυτών των καταγγελιών, ο Άλεν απάντησε: «Είμαι συγγραφέας και κανείς δεν μπορεί να με εμποδίσει να γράψω και επομένως να δουλέψω. Είναι ο λόγος της ελευθερίας μου και της ανεξαρτησίας μου».