Ο Τζέσι Πλίμονς διαδέχεται τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στο πρίκουελ του “Hunger Games”

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέσι Πλίμονς (Jesse Plemons) θα υποδυθεί τον Plutarch Heavensbee στην επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», όπως ανακοίνωσε η Lionsgate.

Ο Πλίμονς θα ενσαρκώσει μια νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα που είχε υποδυθεί ο αείμνηστος Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν (Philip Seymour Hoffman) στις προηγούμενες ταινίες του franchise.

Σημειώνεται ότι ο Χόφμαν έφυγε από τη ζωή το 2014 κατά την διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων των ταινιών «The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 και Part 2»

«Ο Τζέσι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, με αποδεδειγμένο ιστορικό στο να επιλέγει προσεκτικά τους ρόλους του», δήλωσε η Έριν Γουέστερμαν (Erin Westerman), συν-πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group.

«Είμαστε ευγνώμονες που επέλεξε να φέρει τη δική του οπτική σε μια από τις πιο συναρπαστικές φιγούρες του Panem και πιστεύουμε ότι η προηγούμενη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Ο ρόλος του θα είναι τόσο ένας φόρος τιμής στον χαρακτήρα που οι θαυμαστές έχουν ήδη γνωρίσει όσο και μια ερμηνεία που θα κάνει δική του. Ανυπομονούμε να τον δει το κοινό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, oι δύο πρωταγωνιστές είχαν συνεργαστεί στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) «The Master» το 2012, όπου ο Πλίμονς υποδύθηκε τον γιο του Χόφμαν.

Το νέο πρίκουελ που διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα του αρχικού μυθιστορήματος, πλαισιώνεται από ένα αξιόλογο καστ που περιλαμβάνει τον Τζόσεφ Ζάντα (Joseph Zada) ως Haymitch Abernathy, την Γουίτνεϊ Πικ (Whitney Peak) στο ρόλο της Lenore Dove Baird και την ΜακΚένα Γκρέις (Mckenna Grace) ως Maysilee Donner.

Ο Μπίλι Ρέι (Billy Ray) ο οποίος είχε συνυπογράψει την πρώτη ταινία «The Hunger Games», επιλέχθηκε να γράψει το σενάριο σε σκηνοθετική επιμέλεια του Φράνσις Λόρενς (Francis Lawrence). Τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν τον Ιούλιο ενώ η πρεμιέρα του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», αναμένεται στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου 2026.