Όσκαρ 2023: "Έσπασε" ο Τραβόλτα για την απώλεια της Ολίβια Νιούτον Τζον

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είχε λάμψη, γέλιο, θριαμβευτικές στιγμές, αλλά και συγκίνηση.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, ο φόρος τιμής της Ακαδημίας σε όλους τους καλλιτέχνες του κινηματογράφου που έφυγαν από κοντά μας το 2022.

Υπό τους ήχους του πιάνου και της φωνής του Λένι Κράβιτζ είδαμε να περνούν από τη σκηνή ονόματα-θρύλοι, όπως ο Ζαν Λικ Γκοντάρ, αλλά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ενώ ο Τζον Τραβόλτα εμφανώς συγκινημένος μίλησε για την Ολίβια Νιούτον Τζον.

«Σε αυτόν τον κλάδο έχουμε τη σπάνια πολυτέλεια να κάνουμε αυτό που αγαπάμε για τα προς το ζην. Και μερικές φορές, να το κάνουμε με ανθρώπους που αγαπάμε», είπε αρχικά.

«Και επειδή απόψε είναι μια γιορτή του έργου και των επιτευγμάτων της κοινότητάς μας τον περασμένο χρόνο, είναι σωστό να γιορτάσουμε αυτούς που χάσαμε, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην τέχνη τους, τόσο μπροστά και πίσω από την κάμερα».

Στη συνέχεια, ο Travolta φάνηκε να "σπάει" καθώς μιλούσε για την αείμνηστη φίλη και συμπρωταγωνίστριά του, Olivia Newton-John.

«Μέσα από την αμέτρητη συνεισφορά τους, ο καθένας τους άφησε ένα ατομικό και ανεξίτηλο σημάδι», συνέχισε. «Άγγιξαν τις καρδιές μας, μας έκαναν να χαμογελάσουμε και έγιναν αγαπημένοι φίλοι, στους οποίους θα παραμένουμε πάντα αφοσιωμένοι».

Τα λόγια του προκάλεσαν χειροκρότημα από το κοινό, με τον ίδιο να καλωσορίζει στη συνέχεια τον Lenny Kravitz στη σκηνή για την ερμηνεία του.

Υπενθυμίζεται ότι η Olivia Newton-John πέθανε τον Αύγουστο του 2022 σε ηλικία 73 ετών.

Οι δύο σταρ έπαιξαν μαζί στην επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά του Grease, ερμηνεύοντας μαζί τραγούδια όπως Summer Nights, You’re The One That I Want και We Go Together.

Το 1983, έπαιξαν μαζί για δεύτερη φορά στην ταινία Two Of A Kind.

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά το Grease, επανενώθηκαν για το εορταστικό άλμπουμ This Christmas, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

