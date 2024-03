Όσκαρ 2024: Ο Τζον Σίνα βγήκε ολόγυμνος στη σκηνή – Ο λόγος

Ο σταρ του WEE και ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνός του Dobly Theatre για να παραδώσει το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών. Η σύνδεση με την τελετή του 1974.

Δεν έλειψαν οι μικρές εκπλήξεις από την – σχετικά ήρεμη – τελετή των 96ων Βραβείων Όσκαρ, που παρουσίασε ο Τζίμι Κίμελ, με τον Τζον Σίνα (John Cena) να έχει μία ιδιαίτερη στιγμή στη σκηνή του Dobly Theatre στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ του WWE εμφανίστηκε γυμνός στη σκηνή, κρατώντας ένα χαρτί μπροστά από τα γεννητικά του όργανα, την στιγμή που ο Τζίμι Κίμελ προλόγιζε την απονομή του Όσκαρ για τα Καλύτερα Κοστούμια.

Θέλοντας, αφενός, να τονίσει το πόσο σημαντικά είναι τα κοστούμια και, αφετέρου, να κάνει μία σύνδεση με τα Όσκαρ πριν από 50 χρόνια.

Η εμφάνιση του γνωστού ηθοποιού ήταν μια αναφορά στον ακτιβιστή και φωτογράφο Ρόμπερτ Οπέλ, ο οποίος το 1974 έτρεξε γυμνός στη σκηνή, διακόπτοντας την 46η τελετή απονομής των Όσκαρ την ώρα που ο Ντέιβιντ Νίβεν προσφωνούσε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Αυτή ήταν μια από τις στιγμές που έμειναν στην ιστορία των Όσκαρ.

Ο παρουσιαστής είπε, όταν κατάλαβε πως ο γυμνός Οπέλ πέρασε από το πλάνο: «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο μοναδικός τρόπος να κάνει κάποιον να γελάσει είναι να γδυθεί και να δείξει τις μικρές ατέλειές του».

Ο Οπέλ δολοφονήθηκε σε ηλικία 39 ετών το 1979, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στη γκαλερί του.

Ο Τζον Σίνα στα Όσκαρ 2024 AP Photo/Chris Pizzello

Το on stage ντύσιμό του

Ο Τζον Σίνα, που θα απένειμε το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών, δεν παρέδωσε γυμνός το αγαλματίδιο.

Όσο το κοινό έβλεπε κλιπάκια από τις υποψήφιες ταινίες, η παραγωγή τον έντυσε πολύ γρήγορα πάνω στη σκηνή.

Το Όσκαρ πήρε, τελικά, το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου!

John Cena presents the award for best costume design during the Oscars on Sunday, March 10, 2024, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)