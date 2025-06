Προβολή queer σινεμά για την Παλαιστίνη στην Αθήνα – Πού θα γίνει και πώς μπορείς να στηρίξεις

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν σε queer συλλογικότητες της Παλαιστίνης.

Τo AMOQA και τα Filmmakers For Palestine GR παρουσιάζουν το Queer Cinema for Palestine (QCP) στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος μικρού μήκους ταινιών «No Pride in Genocide» την Παρασκευή, 20/6/2025 στην Αθήνα στον κινηματογράφο «ΑΤΗΕΝΕΕ», στις 22:30, με ελεύθερη συνεισφορά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν σε queer συλλογικότητες της Παλαιστίνης.

Το QCP είναι μια παγκόσμια κινηματογραφική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από την Παλαιστινιακή Καμπάνια για τον Ακαδημαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ (PACBI) και περισσότερους από 200 συμμάχους, από την Κίνα έως το Εκουαδόρ.

Το QCP περιλαμβάνει 110 προβολές σε 34 χώρες, που φιλοξενούνται από queer, αλληλέγγυες, ακτιβιστικές, γηγενείς καλλιτεχνικές οργανώσεις, ανεξάρτητα θέατρα, πανεπιστημιακά τμήματα, βιβλιοθήκες, εκδηλώσεις Pride και φεστιβάλ κινηματογράφου.

Ξεκίνησε ως ένας εναλλακτικός ηθικός χώρος για κινηματογραφιστά που απέσυραν ή αρνήθηκαν να παρουσιάσουν το έργο τους στο φεστιβάλ ταινιών LGBTQ TLVFest, το οποίο χρηματοδοτείται από την ισραηλινή κυβέρνηση. Τα τελευταία έξι χρόνια, εκατοντάδες filmmakers έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα για μποϊκοτάζ από τους Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένων των κουήρ και τρανς παλαιστινιακών οργανώσεων, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γάζα, την εθνοκάθαρση και το απαρτχάιντ στη Δυτική Όχθη και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Το Queer Cinema for Palestine καταδικάζει την αποικιακή βία του Ισραήλ και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον Παλαιστινιακό λαό.

Η τρίτη έκδοση του QCP, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του μήνα υπερηφάνειας/Pride σε πολλές χώρες παγκοσμίως, έχει ως στόχο να εκθέσει και να καταπολεμήσει το pinkwashing του Ισραήλ για τις φρικαλεότητες του εναντίον των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας της Γάζας, και να τονίσει τον αυξανόμενο αριθμό κουήρ δικτύων και Pride οργανώσεων που αρνούνται να συναινέσουν στα εγκλήματα του Ισραήλ.

Το φετινό πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών επικεντρώνεται στο έργο κουήρ, Παλαιστινίων και συμμάχων καλλιτεχνών, από την Παλαιστίνη, όλη τη διασπορά και πέρα από αυτήν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ποικίλο μείγμα ταινιών σε διάρκεια και στυλ (υβριδικά ντοκιμαντέρ, πειραματικά, μυθοπλασίας και κινουμένων σχεδίων) για να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της τέχνης στην αντίσταση και τον αγώνα για την απελευθέρωση.

Θα προβληθούν οι ταινίες:

● Abgad Hawaz, Robin Riad, 1’, Καναδάς (2024) ● Out of Gaza, Seza Tiyara Selen, Jannis Osterburg, 9’, Γερμανία (2025) ● Blood Like Water, Dima Hamdan, 14’, Παλαιστίνη (2023) ● a tangled web drowning in honey, Tara Hakim & Hannah Hull, 9’, Καναδάς (2023) ● Aliens in Beirut, Raghed Charabaty, 16’, Λίβανος, Καναδάς (2025) ● Palcorecore, Dana Dawud, 8’, αρχειακό ονλάιν υλικό από την Παλαιστίνη (2023) ● I never promised you a Jasmine Garden, Teyama AlKamli, 20’, Καναδάς (2023) ● Don’t take my joy away, Omar Gabriel, 7’, Λίβανος (2024)

Από την Ελλάδα έως τη Νότια Κορέα, από το Turtle Island έως το Πακιστάν, από τη Σλοβενία έως την Παλαιστίνη, εκατοντάδες συνεργάτες του QCP δηλώνουν: «Δεν υπάρχει υπερηφάνεια στη γενοκτονία». Στην Αθήνα, η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις 20 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 22.30, στο θερινό κινηματογράφο ΑΤHΕΝΕE, Λευκωσίας 43, πλατεία Αγ Ανδρέα, στα Πατήσια.

Η ομάδα Filmmakers For Palestine Greece και το ΑΜΟQA σας εύχονται καλή προβολή και ραντεβού στους δρόμους για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Το Athens Museum of Queer Arts (AMOQA) είναι ένας υβριδικός χώρος τέχνης και μάθησης, κάτι μεταξύ στεκιού, μουσείου και αρχείου. Φιλοξενεί εκθέσεις και φεστιβάλ με περφόρμανς, προβολές, εργαστήρια και άλλα δρώμενα. Επίσης αποτελεί έναν ασφαλή χώρο συνάντησης για κουήρ, τρανς, φεμινιστά και πρόσφυγα, ενώ προσπαθεί να φυλάξει και να είναι ένα ζωντανό αρχείο για την σύγχρονη λοάτκι+ ιστορία. Βρισκεται στην Αθήνα.

Η ομάδα Filmmakers For Palestine Greece είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών και ερασιτεχνών του οπτικοακουστικού τομέα, που αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με μέσο το σινεμά. Παρεμβαίνοντας σε Φεστιβάλ και κινηματογραφικές εκδηλώσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε έργα Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, κινητοποιώντας την κινηματογραφική κοινότητα να πάρει θέση ενάντια στη γενοκτονία, το δίκτυο στοχεύει στην ενίσχυση των παλαιστινιακών φωνών και την προφύλαξη του ελληνικού κινηματογράφου από σιωνιστικά συμφέροντα.