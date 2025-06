Roger Waters: Τον Ιούλιο κυκλοφορεί η συναυλιακή ταινία “This Is Not A Drill”

Η ταινία “This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie” περιλαμβάνει 20 κλασικά τραγούδια των Pink Floyd και του Roger Waters.

Ο Roger Waters, ιδρυτικό μέλος και δημιουργική ιδιοφυία πίσω από τους Pink Floyd, επιστρέφει στους κινηματογράφους με το “This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie“. Η Trafalgar Releasing και η Sony Music Vision θα κυκλοφορήσουν την ταινία παγκοσμίως από τις 23 Ιουλίου.

Τα εισιτήρια για τις προβολές στους κινηματογράφους είναι ήδη διαθέσιμα στο www.rogerwaters.film.

Η ταινία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής παράστασης του Waters στην O2 Arena της Πράγας στις 25 Μαΐου 2023 και αυτό το νέο εντυπωσιακό μοντάζ σκηνοθετήθηκε από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Sean Evans.

Προβαλλόμενο ως το “πρώτο του αποχαιρετιστήριο tour”, το show αποτελεί μια οργισμένη καταγγελία της εταιρικής δυστοπίας και είναι αφιερωμένο «στους αδελφούς και τις αδελφές μας σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στην υπαρξιακή μάχη για την ψυχή της ανθρωπότητας».

Η ταινία περιλαμβάνει 20 κλασικά τραγούδια των Pink Floyd και του Roger Waters, μεταξύ των οποίων:

“Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” και “Is This The Life We Really Want?” Επιπλέον, παρουσιάζεται το νέο του τραγούδι “The Bar”. Το όλο εγχείρημα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία – μουσικά, οπτικά,

πολιτικά και φιλοσοφικά.

Η μουσική της παράστασης, διαθέσιμη ήδη για προπαραγγελία, και θα κυκλοφορήσει από τη Legacy Recordings, το τμήμα καταλόγου της Sony Music Entertainment, την 1η Αυγούστου 2025. Θα είναι διαθέσιμη σε 4 LP, Blu-Ray, 2 CD, DVD και Digital Audio.

Roger Waters – “Wish You Were Here” – from This Is Not A Drill: Live from Prague

Δείτε εδώ την εκτέλεση του “Wish You Were Here”:

Η ταινία γυρίστηκε σε ανάλυση 8K, προσφέροντας εξαιρετική λεπτομέρειακαι ευκρίνεια, και διαθέτει ενισχυμένο ηχητικό μιξάζ. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Belair και Seamus Blake. Μαζί, προσφέρουν μια αξέχαστη και δυναμική παράσταση με ένα δυνατό μήνυμα: να αγαπήσουμε, να προστατεύσουμε και να μοιραστούμε τον πολύτιμο πλανήτη μας. Δήλωση Roger Waters: ”What do you want? A quote? Alright Errr…THIS IS NOT A DRILL”.