Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι πέντε καλύτερες ταινίες του σπουδαίου ηθοποιού

Οι πέντε καλύτερες ταινίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του σπουδαίου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στον κινηματογράφο.

Η είδηση θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και όχι μόνο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογράφου, με μία εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Από τις πρώτες του εμφανίσεις στην τηλεόραση (με πιο διάσημη τη συμμετοχή του στο επεισόδιο “Death” της σειράς The Twilight Zone), μέχρι τη θριαμβευτική πορεία του στο Μπρόντγουεϊ, ο Ρέντφορντ άφησε το στίγμα του στην 7η τέχνη.

Πέρα από την εξαιρετική του δουλειά ως ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε εξίσου σημαντική δύναμη πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, με τις σκηνοθετικές και παραγωγικές του δουλειές, καθώς και με τη σημαίνουσα συνεισφορά του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς.

Ωστόσο, όπως γράφει το goldderby, η μεγαλύτερη κινηματογραφική του επιτυχία ήρθε με μία ταινία στην οποία δεν εμφανίζεται καν. Αυτή δεν είναι άλλη από το “Ordinary People”, μια ταινία που αποτέλεσε την σκηνοθετική του πρεμιέρα και του χάρισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ενώ η ταινία κέρδισε και Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο για τον Τίμοθι Χάτον.

Ας δούμε όμως τις πέντε καλύτερες ταινίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σύμφωνα με τις ψήφους κριτικών κινηματογράφου στο goldderby.

1. Barefoot in the park (1967)

Μπορεί να εκπλήξει κάποιους το γεγονός ότι σε αυτή την ταινία θεωρείται ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε την καλύτερη ερμηνεία, αλλά η αναπαράσταση του ρόλου που τον έκανε διάσημο στο Μπρόντγουεϊ αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής κωμωδίας.

Ο ηθοποιός, σε συνεργασία με την Τζέιν Φόντα και την Μίλντρεδ Νάτγουικ (σε έναν υποψήφιο για Όσκαρ ρόλο), δημιουργεί μια από τις πιο απολαυστικές ερμηνείες του στην κωμωδία. Παίζει τον συντηρητικό, λίγο τυπικό δικηγόρο που παντρεύεται την πιο ζωηρή και εκκεντρική νεαρή σύζυγό του, ρόλος που του επέτρεψε να αναδείξει το κωμικό του ταλέντο με μοναδικό τρόπο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η σκηνή στην οποία η Φόντα και ο Ρέντφορντ επικοινωνούν μέσω ενός καταθλιπτικού τεχνικού επισκευής τηλεφώνου.

2. All the president’s men (1976)

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συνεργάζεται με τον Ντάστιν Χόφμαν στο ρόλο των δύο διάσημων δημοσιογράφων της Washington Post, Μπομπ Γούντγουορντ και Κάρλ Μπέρνσταϊν, οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ και οδήγησαν στην παραίτηση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον.

Η ταινία αυτή, σκηνοθετημένη από τον Άλαν Τζ. Πάκουλα, είναι γεμάτη ένταση και συναρπαστική αφήγηση, με τον Ρέντφορντ να αποδίδει εξαιρετικά τον διανοούμενο και επίμονο χαρακτήρα του Γούντγουορντ. Οι σκηνές του με τον Χαλ Χόλμπρουκ, ο οποίος υποδύεται τον μυστηριώδη “Deep Throat”, είναι ιδιαίτερα δυνατές.

3. Butch cassidy and the sundance kid (1969)

Η συνεργασία του Ρέντφορντ με τον Πολ Νιούμαν στη θρυλική αυτή ταινία έγραψε ιστορία, με την ταινία να γίνεται η πιο κερδοφόρα του 1969. Η χημεία των δύο πρωταγωνιστών, η κωμική αλληλεπίδραση τους και η σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ έκαναν την ταινία ένα αριστούργημα.

Παρά τις πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, οι δύο καλλιτέχνες δεν πήραν υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο, κάτι που παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία των Όσκαρ.

4. The candidate (1972)

Η ταινία αυτή ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της, και ο Ρέντφορντ αποδίδει εξαιρετικά τον ρόλο του υποψήφιου γερουσιαστή που κερδίζει τις εκλογές, χωρίς να έχει κανένα πραγματικό στόχο ή όραμα, αλλά μόνο για να καταλάβει πόσο αδύναμος είναι πραγματικά ο πολιτικός κόσμος.

Η περίφημη τελευταία του ατάκα “Τι κάνουμε τώρα;” εκφράζει με απόλυτο τρόπο τη ματαιότητα της πολιτικής.

5. The sting (1973)

Η ταινία αυτή κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έφερε στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ την μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας στην καριέρα του. Η ιστορία των απατεώνων που προσπαθούν να ξεγελάσουν έναν μαφιόζο αποκαλύπτει την καταπληκτική χημεία μεταξύ του Ρέντφορντ και του Νιούμαν, με τον τελευταίο να μην καταφέρνει να κερδίζει Όσκαρ, παρά την επιτυχία της ταινίας.