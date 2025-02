Thunderbolts*: Νέο τρέιλερ για τους “αποτυχημένους Avengers” της Marvel – “Και κανείς τους δεν πετάει”

Το “Thunderbolts*”, η “Suicide Squad” του MCU, όπως αποκαλούν πολλοί αυτήν την ταινία, συντάσσεται με μια αποστολή που ενέχει κίνδυνο και μυστήριο και πολύ χιούμορ.

Και ναι λοιπόν, στο Super Bowl η Marvel δείχνει να εξιλεώθηκε για τη νέα της ταινία “Thunderbolts*”, στην οποία επιστρατεύει τους… “δευτεροκλασάτους” χαρακτήρες από το franchise του MCU, θέλοντας να προσφέρει μια κωμική και αυτοσαρκαστική περιπέτεια.

Όπως μεταδίδουν οι Unboxholics, η “Suicide Squad” του MCU, όπως αποκαλούν πολλοί αυτήν την ταινία, συντάσσεται με μια αποστολή που ενέχει κίνδυνο και μυστήριο, αλλά όπως λέει και η λεζάντα της “Careful who you assemble” κάνοντας λογοπαίγνιο με το “assemble” από τις ταινίες των Avengers. Η Yelena της Florence Pugh, ο Red Guardian του David Harbour, ο Bucky Barnes του Sebastian Stan, o US Agent του Wyatt Russell, η Taskmaster της Olga Kurylenko και η Ghost της Hanna John-Kamen συνθέτουν αυτή την ετερόκλητη ομάδα, την οποία φαίνεται να συγκαλεί η σκιώδης Valentina Allegra De Fontaine της Julia Lοuis-Dreyfus.

Όλοι φαίνονται να έχουν παγιδευτεί στο ίδιο σημείο, έχοντας επιπλέον κοινό παρονομαστή τον Bob του Lewis Pullman. Πρόκειται για ένα casting της τελευταίας στιγμής για το Thunderbolts, καθώς αντικατέστησε τον οσκαρικό Steven Yeun. Στην προκειμένη το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον πανίσχυρο Sentry που θα συστηθεί στο MCU.

Παρόλο που δεν πρόκειται για μια R-rated και ξέφρενη ταινία όπως το Suicide Squad, δείχνει να έχει ένα πιο σκοτεινό ύφος, αλλά και έντονες σκηνές δράσης μέσα σε ένα χορταστικό teaser trailer θα έλεγε κανείς που ξεπερνάει τα 3 λεπτά.

Δείτε το νέο τρέιλερ των Thunderbolts*:

Το Thunderbolts σκηνοθετεί ο Jake Schreier σε σενάριο των Eric Pearson, Lee Sung Jin και Joanna Calo. Η Marvel και ο Kevin Feige έχουν σχολιάσει ότι ο αστερίσκος στο Thunderbolts θα αποκαλυφθεί εν καιρώ και μάλλον αφότου προβληθεί η ταινία. Οι φήμες όμως λένε ότι μάλλον πρόκειται για τη σύγκληση των Dark Avengers.

Το Thunderbolts* θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2025 στις κινηματογραφικές αίθουσες.