To 3o Evia Film Project θα έχει θέμα το νερό- Τα highlights

Η πράσινη διοργάνωση του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης , το 3o Evia Film Project, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Εύβοια κι αυτά είναι τα πρώτα highlights της διοργάνωσης.

Η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Evia Film Project, επιστρέφει από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου στην Αιδηψό, τη Λίμνη και την Αγία Άννα, έχοντας, φέτος, στο επίκεντρό του το νερό. Η θάλασσα, τα ποτάμια, οι λίμνες, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η κρίσιμη και αναγκαία σύνδεση του ανθρώπου μαζί τους έρχεται στο προσκήνιο, ταυτόχρονα με την αγωνία που φέρνει η καταστροφή τους.

Δράσεις βιωσιμότητας, προβολές ταινιών, masterclasses, παιδικά εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις περιμένουν το κοινό του 3ου Evia Film Project, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Γνωστοί και αγαπημένοι δημιουργοί, κορυφαίοι επαγγελματίες του σινεμά από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια για να μοιραστούν με το κοινό τα μυστικά της τέχνης και της δουλειάς τους. Ανάμεσά τους: Ο πολυβραβευμένος Τούρκος σκηνοθέτης Εμίν Αλπέρ, ο αγαπημένος μουσικός Κωστής Μαραβέγιας, η επιτυχημένη σεναριογράφος Κατερίνα Μπέη, η διαθεματική καλλιτέχνις Γιολάντα Μαρκοπούλου και ο σκηνοθέτης και animator Φωκίων Ξένος.

Στην Εύβοια θα δούμε συναρπαστικές ταινίες: Από τη μεταμεσονύχτια προβολή της θρυλικής ταινίας “Τα σαγόνια του καρχαρία” του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που τάραξε τα νερά της χολιγουντιανής κινηματογραφικής βιομηχανίας, και την “Οδύσσεια” του Ζερόμ Σαλ για τον πρωτοπόρο εξερευνητή Ζακ-Ιβ Κουστό με φόντο τα νερά της Μεσογείου, μέχρι τις “Μέρες ξηρασίας” του Εμίν Αλπέρ, μια βαθιά πολιτική ταινία που ξετυλίγεται με αφορμή τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

Οι ταινίες του Evia Film Project

Όλες οι φετινές ταινίες έχουν θέμα το νερό ή την έλλειψή του. Περιπέτειες, θρίλερ και τρόμου, πολιτικά δράματα, animation, κωμωδίες, ντοκιμαντέρ καταγράφουν με τρόπο συναρπαστικό τη θεμελιώδη σχέση μας με τον υδάτινο κόσμο.

Οδύσσεια / The Odyssey

1946. Ο Ζακ-Ιβ Κουστό (Λαμπέρ Ουιλσόν) βουτά με τον γιο του, τον Φιλίπ, στα πανέμορφα νερά της Μεσογείου. Ο μικρός γνωρίζει τον μυθικό κόσμο του βυθού, που είναι γεμάτος πολύχρωμα, ανεξερεύνητα μυστήρια. Ο Κουστό αγοράζει ένα πλοίο, την «Καλυψώ», και ξεκινά να ταξιδεύει, αφήνοντας τους γιους του σε οικοτροφείο. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Φιλίπ (Πιέρ Νινέ) βρίσκει τον πατέρα του αλλαγμένο: διάσημο σκηνοθέτη και επικεφαλής μιας τεράστιας επιχείρησης. Η ζωή του πλέον είναι συνέδρια, εμπορικές συμφωνίες και μεγαλομανή σχέδια. Δεν είναι σε θέση πια να διακρίνει ότι η αυξανόμενη μόλυνση και η παρεμβατική συμπεριφορά των ανθρώπων απειλεί τον κόσμο που γνώρισε ο ίδιος στα παιδιά του. Ο Φιλίπ, όμως, το βλέπει. Με τους Λαμπέρ Ουιλσόν, Πιέρ Νινέ και Οντρέ Τοτού.

Τα σαγόνια του καρχαρία / Jaws

Η απόλυτη ταινία-event που καταξίωσε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ –και έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του σινεμά την εποχή της κυκλοφορίας της, αποδεικνύοντας μια για πάντα πως μπλοκμπάστερ και καλοκαίρι δεν είναι ασύνδετες έννοιες– έρχεται σε μία μοναδική μεταμεσονύχτια προβολή στον κινηματογράφο «Απόλλων» της Αιδηψού. Ένας αιμοδιψής καρχαρίας δημιουργεί χάος σε μια παραλιακή κοινότητα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Το θηρίο αναλαμβάνουν να κυνηγήσουν ο τοπικός σερίφης, ένας υδροβιολόγος και ένας παλιός θαλασσοπόρος. Ένα υδάτινο γουέστερν υποδειγματικής έντασης, όπου η απειλή περισσότερο υπονοείται (μέσα από το θρυλικό μουσικό θέμα του Τζον Γουίλιαμς και το συγκλονιστικό υποβρύχιο POV του ίδιου του καρχαρία), λειτουργώντας ως σύμβολο και αλληγορία. Εμπλουτισμένο με αμέτρητες αναφορές στην αμερικανική ιστορία και λογοτεχνία, το Jaws βυθομετρά τις ενοχές και τα ανεπούλωτα καταγωγικά τραύματα μιας ολόκληρης χώρας. Την ίδια στιγμή, μας προσκαλεί να αντικρίσουμε κατάματα το πιο άγριο τέρας: εκείνο που κρύβεται βαθιά μέσα μας και γεννά τον πιο παραλυτικό φόβο.

Ο επισκέπτης / The Host

Σεούλ, 2006. Έξι χρόνια μετά τη ρίψη φορμαλδεΰδης από τον αμερικάνικο στρατό στον ποταμό Χαν, εμφανίζεται ένα τεράστιο αμφίβιο σαρκοβόρο πλάσμα άγνωστης προέλευσης, το οποίο σπέρνει πανικό και θάνατο. Στις όχθες του ποταμού, ο εξηντάχρονος Χι-μπονγκ Παρκ διατηρεί μια καντίνα. Εκεί ζει μαζί με την εγγονή του, τη Χιουν-σιό, και τα τρία παιδιά του. Σε μία από τις επιδρομές του, το πλάσμα αρπάζει τη Χιουν-σιό και χάνεται στα νερά του Χαν. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, υπό τον φόβο ότι το πλάσμα είναι φορέας επικίνδυνου ιού, επιβάλλει καραντίνα σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του, απαγορεύει την κυκλοφορία κατά μήκος του ποταμού και εξαπολύει ανελέητο κυνηγητό για την εξόντωσή του. Ένα από τα πρώτα διαμάντια του Μπονγκ Τζουν-χο, που κατέκτησε την κορυφή του Χόλιγουντ με τα Παράσιτα.

Μέρες ξηρασίας / Burning Days

Σε αυτή την τολμηρά στιλιζαρισμένη ταινία, που αναμειγνύει την εικονογραφία του γουέστερν και του νεο-νουάρ με την αιχμηρή κοινωνική κριτική, ο Εμρέ, ένας νέος και αφοσιωμένος εισαγγελέας, διορίζεται σε μια μικρή πόλη που μαστίζεται από τη λειψυδρία και τα πολιτικά σκάνδαλα. Αν και στην αρχή νιώθει ευπρόσδεκτος, στην πορεία οι συναντήσεις του κινούνται σε υψηλούς τόνους και άθελά του εμπλέκεται στην τοπική πολιτική σκηνή. Όταν ο Εμρέ έρχεται πιο κοντά με τον ιδιοκτήτη της τοπικής εφημερίδας, οι φήμες οργιάζουν και η ένταση κορυφώνεται. Εκρηκτική από την πρώτη κιόλας σκηνή (όταν μια τρύπα στη γη μάς βυθίζει σ’ ένα σύμπαν γεμάτο βία και αίμα) και καθηλωτική ως τους τίτλους τέλους, αυτή η οξυδερκής αλληγορία για την ομοκοινωνικότητα και την εξουσία επινοεί μια νέα γλώσσα για να καταδικάσει μια κοινωνία που έχει φτιαχτεί από άντρες. Κυρίως, όμως, πραγματεύεται με λεπτούς χειρισμούς τις εσωτερικές τους συγκρούσεις.

Οι μνήμες του νερού / The Weight of Water

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Τόμας Τζέινς αποπλέει με τη γυναίκα του, τη φωτορεπόρτερ Τζιν Νίκολς, για το ρεπορτάζ που έχει αναλάβει στο νησί της Ανατολικής Ακτής με αποστολή να φωτογραφίσει τον τόπο ενός θρυλικού εγκλήματος. Μαζί τους είναι ο αδελφός του Τόμας και η καινούργια του σύντροφος. Η Τζιν σύντομα χάνεται μέσα στις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ενώ αποκαλύπτονται τα γεγονότα του παρελθόντος, το παρόν βρίσκει την Τζιν και τον άντρα της δέσμιους της δικής τους κρίσης, η οποία αντανακλά τα ανεξέλεγκτα πάθη από ένα έγκλημα που θα αναδυθεί από τον πυθμένα του παρελθόντος. Από τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτρια Κάθριν Μπίγκελοου, μια συγκλονιστική ιστορία εμμονής και προδοσίας, εμπνευσμένη από τα πραγματικά γεγονότα ενός ειδεχθούς διπλού φονικού που έγινε το 1873.

Ψάχνοντας την Ντόρι / Finding Dory

Η –πιο ξεχασιάρα δεν γίνεται– γαλάζια ψαρίνα Ντόρι θυμάται ότι κάπου στον ωκεανό έχει μια οικογένεια που την αγαπά και την περιμένει. Η επιστροφή στις ρίζες της θα είναι ένα μάθημα ζωής για όλες και όλους τους συνοδοιπόρους της. Μια από τις πιο αγαπημένες παιδικές ταινίες των τελευταίων ετών, ευρηματικά μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, σε μια προβολή για όλη την οικογένεια. Με τις φωνές των Θοδωρή Αθερίδη και Δήμητρας Παπαδοπούλου.

Περπατώντας πάνω απ’ το νερό / Above Water

Το Περπατώντας πάνω απ’ το νερό μάς βυθίζει στη ζωή ενός μικροσκοπικού χωριού στον Νίγηρα, μια από τις υποσαχάριες χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με φόντο τα μαγευτικά τοπία της ερήμου, το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί ένα πορτρέτο επιβίωσης σε αυτή την τεράστια αμμώδη έκταση. Γυναίκες και παιδιά περπατούν σε καθημερινή βάση για μίλια κάτω από τον καυτό ήλιο για να φέρουν νερό από ένα μακρινό πηγάδι. Πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Οι μητέρες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα για μήνες κάθε φορά για να κερδίσουν αρκετά χρήματα για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Έτσι, τα νεαρά παιδιά –όπως ο 14χρονος πρωταγωνιστής μας, ο Houlaye– πρέπει να προσέχουν τα μικρότερα αδέλφια τους. Ωστόσο, βαθιά στο έδαφος, κάτω από τα πόδια τους βρίσκεται μια τεράστια λίμνη υπόγειων υδάτων που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει δραματικά τη ζωή τους. Αρκεί να μπορέσουν να πείσουν τις αρχές να κάνουν γεωτρήσεις για αυτό το πολύτιμο αγαθό…

Twice Colonized

Η διακεκριμένη Ινουίτ δικηγόρος Άτζου Πίτερ έχει αφιερώσει τη ζωή της στη μάχη για την την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού της. Ο αναπάντεχος θάνατος του γιου της θα την οδηγήσει σε ένα ταξίδι επανοικειοποίησης της γλώσσας και της κουλτούρας της έπειτα από μια ολόκληρη ζωή whitewashing και καταναγκαστικής ενσωμάτωσης. Είναι όμως εφικτό να αλλάξεις τον κόσμο και συγχρόνως να επουλώσεις τις δικές σου πληγές;

Winona

Μοιάζει με μια απλή εκδρομή σε μια όμορφη παραλία. Τέσσερις γυναίκες –καμία εκ των οποίων δεν είναι η Winona– απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Τι μυστικό κρύβεται πίσω από τα παιχνίδια και τις φανταστικές τους ιστορίες; Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ KODAK 16mm τον Μάιο του 2018 σε μια παραλία της Άνδρου. Η ταινία απέσπασε Βραβείο Μοντάζ και Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής στα βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2020.

Underwonder (4o επεισόδιο)

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά με το «Underwonder» να εξερευνά τα δυσπρόσιτα υποβρύχια σπήλαια της Ελλάδας. Στο Σπήλαιο των Ελεφάντων στην Κρήτη, μια ομάδα έμπειρων σπηλαιοδυτών καταγράφει τα οστά ενός μοναδικού είδους ελέφαντα στον κόσμο και ανακαλύπτει εικόνες και ιστορίες, κρυμμένες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια τρισδιάστατη αναπαράσταση μεταφέρει τους θεατές πίσω στο χρόνο για να δουν το νησί όπως ήταν στο παρελθόν, γεμάτο από άγρια ζωή. Μια απρόσμενη υποβρύχια περιπέτεια, σε σκηνοθεσία Κώστα Καρύδα και παραγωγή COSMOTE TV. Η αποστολή ολοκληρώνεται με επιτυχία και η ομάδα επιστρέφει στη Λίμνη Βουλιαγμένης, όπου τους περιμένει μια νέα, απρόσμενη ανακάλυψη!

Heatwave

Εν μέσω καύσωνα και παραφροσύνης, δύο παιδιά βρίσκουν τρόπο να δροσίσουν όσους βρίσκονται γύρω τους. Η ταινία, η οποία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών animation και ψηφιακών ειδικών εφέ, έχει κατακτήσει δεκάδες βραβεία σε ολόκληρο τον κόσμο, βρέθηκε στη shortlist για τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία BAFTA και κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων .

Nothing Holier than a Dolphin

Δυο ψαράδες βρίσκουν ένα δελφίνι που πνίγεται στα δίχτυα τους. Το δελφίνι, με τη σειρά του, βρίσκει έναν ψαρά που πνίγεται στη θάλασσα και προσπαθεί να τον σώσει. Σε αυτό το μικρό χωριό της Μεσογείου ένας αρχαίος μύθος ξαναζωντανεύει αναπάντεχα. Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κλερμόν-Φεράν 2023

Στον θρόνο του Ξέρξη / On Xerxes’ Throne

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η ταινία κατέκτησε το βραβείο Canal+ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το 2022.

Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου / Postcards from the End of the World

Παγιδευμένοι στη δυσλειτουργία των οικογενειακών τους διακοπών, το τελευταίο πράγμα που θα περίμεναν να αντιμετωπίσουν η Δήμητρα, ο Δημήτρης και οι δύο μικρές τους κόρες είναι το απρόσμενο τέλος του κόσμου. Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους στα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2020.

Υπάρχει ζωή μετά τη φωτιά;

Τον Αύγουστο του 2021 κάηκαν στη Βόρεια Εύβοια πάνω από 500.000 στρέμματα δάσους. Το καλοκαίρι του 2022 η ΔΕΗ, η οποία ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης και ανέλαβε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας, πραγματοποίησε ένα οδοιπορικό στην περιοχή. Κάτοικοι και επαγγελματίες αφηγούνται τα γεγονότα του 2021 έτσι όπως τα έζησαν και μιλούν για το αύριο του τόπου τους.

Masterclasses από κορυφαίους δημιουργούς

Έξι συναρπαστικά masterclasses θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Άννα από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου, διαμορφωμένου για τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά της Εύβοιας. Τα masterclasses είναι ελεύθερα και για το κοινό.

Πέμπτη 4 Ιουλίου

Masterclass Γιολάντας Μαρκοπούλου – Προκλήσεις στη δημιουργία ενός έργου μικτής πραγματικότητας (MR)

Με αφορμή το έργο μικτής πραγματικότητας Paradise Lost, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, η διαθεματική καλλιτέχνις Γιολάντα Μαρκοπούλου θα αναφερθεί στις προκλήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα η αναμέτρηση του καλλιτεχνικού οράματος με τεχνικές λύσεις σε επίπεδο προγραμματισμού, 3D animation, motion capture κ.ά.

Παρασκευή 5 Ιουλίου

Masterclass Εμίν Αλπέρ & Γιώργου Τσούργιαννη – Μέρες ξηρασίας: σινεμά σ’ ένα άνυδρο τοπίο

Ο Εμίν Αλπέρ, ένας από τους σημαντικότερους τούρκους σκηνοθέτες της εποχής μας, και ο διακεκριμένος έλληνας παραγωγός Γιώργος Τσούργιαννης, συμπαραγωγός της τελευταίας δουλειάς του Αλπέρ (Μέρες ξηρασίας), ξετυλίγουν το νήμα της δημιουργίας της ταινίας. Συζητούν για το τι σημαίνει να κάνει κανείς σινεμά σε καιρούς και τόπους αβεβαιότητας, αναπτύσσοντας εναλλακτικές μεθοδολογίες κόντρα σε απρόβλεπτους περιορισμούς – ή, καμιά φορά, και χάρη σε αυτούς.

Masterclass Κατερίνας Μπέη – Σενάριο: Η τέχνη του εφικτού

Η Κατερίνα Μπέη, αγαπημένη σεναριογράφος μεγάλων επιτυχιών του κινηματογράφου όπως Φόνισσα, Ευτυχία, αλλά και της τηλεόρασης όπως Τα καλύτερά μας χρόνια κ.ά. θα παραδώσει ένα masterclass για το πόσο εύκολο είναι να βάλεις στο χαρτί τις σκέψεις σου και πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύεις ότι αυτό αρκεί. Η Κατερίνα Μπέη θα μιλήσει για τη συνεργασία σεναριογράφου, σκηνοθέτη/-ριας και παραγωγού, καθώς και για τα κινηματογραφικά είδη και τις δυσκολίες τους, θα αναλύσει τεχνικές και πρακτικές, ενώ θα αναφερθεί στις ομοιότητες και τις διαφορές που έχει ένα σενάριο γραμμένο για την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο.

Masterclass Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους, με τον Παντελή Παντελόγλου – Παιδί και κινηματογράφος, μια σχέση διαρκής

Ο κινηματογράφος αποτέλεσε από τη γέννησή του ένα δυναμικό μέσο, που συνδέθηκε γρήγορα με την παιδική ηλικία, άρα και με την εκπαίδευση, και προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους Παντελής Παντελόγλου επιχειρεί μια διαδρομή από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, με στόχο τον εντοπισμό των κεντρικών και αμετάβλητων σημείων αυτής της σχέσης, αλλά και των ριζικών αλλαγών που δεν σταματούν ποτέ, εστιάζοντας κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα.

Σάββατο 6 Ιουλίου

Masterclass Κωστή Μαραβέγια – Milky Way και άλλα μουσικά σύμπαντα: Χρειάζεται μουσική ο γαλαξίας της εικόνας;

Μετά την επιτυχημένη του μουσική για τη σειρά Milky Way του Βασίλη Κεκάτου, σειρά που συζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη την περσινή τηλεοπτική σεζόν, ο δημοφιλής μουσικός και τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στο Evia Film Project για ένα masterclass για τη μουσική στην εικόνα, για το αν, πώς ή πότε τελικά η μουσική βοηθάει τον αφηγηματικό και εικονιστικό κόσμο. Παραθέτει την προσωπική του οπτική πάνω στο θέμα και αναλύει τον τρόπο που εκείνος δουλεύει με τους σκηνοθέτες στο θέατρο και το σινεμά, από τη στιγμή του εντοπισμού των σκηνών που ζητούν μουσική στο σενάριο μέχρι την τελική επιλογή ήχων και σύνθεσης.

Masterclass Φωκίωνα Ξένου – Heatwave: Συνδυάζοντας τεχνικές animation

Μια παρουσίαση για τις mixed media τεχνικές και το πάντρεμα του ψηφιακού με το αναλογικό στη δημιουργία animation από τον σκηνοθέτη και animator Φωκίωνα Ξένο. Μέσα από την πολυβραβευμένη του πρώτη ταινία, με τίτλο Heatwave, ο δημιουργός μάς μιλάει για τη διαδικασία ανακάλυψης νέων τεχνικών animation και το προσωπικό του ταξίδι από τον ρόλο του VFX artist και του digital designer σε αυτόν του stop-motion filmmaker.

***

Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema.

Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας.