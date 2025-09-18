Το «Έχω Κάτι Να Πω» του Στράτου Τζίτζη κάνει περιοδεία στα θερινά σινεμά

Τα summercinemas.gr ξεκινούν στις 19/09 ένα roadshow της φιλοσοφικής κωμωδίας του Στράτου Τζίτζη «Έχω κάτι να πω» στα θερινά σινεμά.

Η φιλοσοφική κωμωδία του Στράτου Τζίτζη (“Σώσε Με”, “45 τετραγωνικά”) με τον Αντίνοο Αλμπάνη επιστρέφει στα θερινά σινεμά για ένα αγνό roadshow. Μια περιοδεία σε θερινά σινεμά της Αθήνας, με τον σκηνοθέτη να δίνει το παρόν, και μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει σε πρώτο πρόσωπο, μια από τις πιο ξεχωριστές ελληνικές ταινίες της σεζόν.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Αντίνοος Αλμπάνης στον ρόλο ενός αποτυχημένου σκηνοθέτη που θέλει να βγάλει ένα βιβλίο φιλοσοφίας, γιατί νομίζει ότι έχει κάτι σημαντικό να πει στους ανθρώπους, αν και κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται. Πρόκειται για την αυτοσαρκαστική κωμωδία ενός σκεπτόμενου ανθρώπου που παρ’ όλες τις αναποδιές και τα ευτράπελα που αντιμετωπίζει, αυτός επιμένει να ασχολείται με βαθυστόχαστα ζητήματα, ενώ κινδυνεύει να μείνει στο δρόμο.

Εδώ ένας χαρακτηριστικός διάλογος ανάμεσα στον ΣΤΑΥΡΟ (Αντίνοο Αλμπάνη) και στον ΓΙΑΝΝΗ (Γιάννη Ζουγανέλη):

ΣΤΑΥΡΟΣ: Έχουμε γεμίσει ταινίες, σίριαλ, μυθιστορήματα, τραγούδια, θεατρικά – κοίτα τι γίνεται με το θέατρο, 700 παραστάσεις μόνο στην Αθήνα – παράνοια. Αλλάζει κάτι να κάνεις μια ακόμη ταινία, μια ακόμη παράσταση;

ΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αλλάξει κάτι με τις αμπελοφιλοσοφίες σου, ρε Σταύρο; Τόσον καιρό τις γράφεις. Κανείς δεν νοιάζεται.

ΣΤΑΥΡΟΣ: Ναι, μπορεί. Απλά δεν μ’ αφήνει, ρε συ, δεν μ’ αφήνει!

Το roadshow του “Έχω Κάτι να Πω” θα επισκεφθεί τα θερινά σινεμά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΛΕΚΤΡΑ, Πατησίων (Παρ. 19/09, 8μμ)

ΜΑΣΚΩΤ, Ταύρος (Σαβ. 20/09, 8μμ)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, Κορυδαλλός (Κυρ. 21/09, 8μμ)

ΖΕΦΥΡΟΣ, Άνω Πετράλωνα (Δευτ. 22/09, 8μμ)

ΑΡΚΑΔΙΑ, Βύρωνας (Τρ. 23/09, 8μμ)

ΑΜΙΚΟ, Χαλάνδρι (Τετ. 24/09, 8μμ)

ΕΚΡΑΝ, Εξάρχεια (Πεμ. 25/09, 8μμ)

ΗΛΕΚΤΡΑ, Πατησίων (Παρ. 26/09, 9μμ, με Q&A παρουσία συντελεστών και πάρτι λήξης)

Σε όλες τις προβολές θα παρίσταται ο σκηνοθέτης Στράτος Τζίτζης, ενώ στην προβολή λήξης του roadshow, στην Ηλέκτρα, 26/9, 9μμ, θα παρευρεθούν ηθοποιοί και συντελεστές της ταινίας.

Συμπρωταγωνιστούν οι Ζέτα Δούκα, Γιάννης Ζουγανέλης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χρήστος Σαπουντζής, Ματίλντα Τζίτζη και Αναστασία Δέλτα. Στους δεύτερους ρόλους παίζουν οι Φένια Αποστόλου, Έλενα Χαραλαμπούδη, Κώστας Φιλίππογλου, Χάρης Χιώτης, Τίτος Γρηγορόπουλος, Αλεξάνδρα Ζώη, κ.α.

Συμμετέχουν γνωστές προσωπικότητες της δημόσιας σφαίρας όπως οι Πέτρος Τατσόπουλος, Ίκαρος Μπαμπασάκης, Βίκυ Φλέσσα, Φαίδων Κυδωνιάτης, Γιώργος Κουτλής, Λάκης Γαβαλάς, κ.α.

Η παραγωγή είναι της Steficon σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ και με τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Το τραγούδι της ταινίας είναι μια συνεργασία των Turboflow3000 και της Sci-Fi River.