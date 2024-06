Venom: The Last Dance – Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του “δηλητηριώδους” sequel

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του “Venom: The Last Dance” και προμηνύει μία επική περιπέτεια

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του Venom: The Last Dance και έχει στο επίκεντρο τον Eddie και τον Venom του Tom Hardy. Ετοιμαστείτε για μία επική περιπέτεια λέει η εταιρία, αλλά και για τον τελευταίο χορό αυτών των δύο χαρακτήρων.

Στο Venom: The Last Dance, ο Tom Hardy επιστρέφει στο ρόλο του, δηλαδή σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο περίπλοκούς χαρακτήρες της Marvel, έτσι ώστε να κλείσει αυτή την τριλογία της Sony Pictures. Σύμφωνα με τους Unboxholics, oι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο Eddie και ο Venom είναι σε φυγή. Κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με τον κλοιό να στενεύει, το δίδυμο αναγκάζεται σε μια καταστροφική απόφαση που θα έχει μεγάλες συνέπειες.

Γενικότερα, το σενάριο της ταινίας κρατείται από την Sony Pictures και τη Marvel Studios ως επτασφράγιστο μυστικό, αν και υπάρχουν υπόνοιες ότι θα εμφανιστεί ο Spider-Man του Tom Holland, μιας και η post-credits σκηνή του “No Way Home” σύνδεσε τις δύο οντότητες.

Στο “Venom: The Last Dance” πρωταγωνιστούν οι Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach και Stephen Graham. Τη σκηνοθεσία του Venom: The Last Dance, αλλά και το σενάριο έχει αναλάβει η Kelly Marcel​​, σε μία ιστορία της ίδιας και του Tom Hardy.

Στην παραγωγή συναντάμε τους Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy και Hutch Parker.

Το “Venom: The Last Dance” θα παίξει στους κινηματογράφους στις 25 Οκτωβρίου.

Δείτε το επίσημο trailer του “Venom: The Last Dance”: