Φεστιβάλ Αθηνών: Τι θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι σιγά - σιγά μας αποχαιρετά και παραχωρεί τη θέση του στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο, ωστόσο, το οποίο μας οδηγεί στην Πειραιώς 260, όπου οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα καινούρια έργα κορυφαίων ξένων δημιουργών, αλλά και τις νέες τάσεις που αναδύονται μέσα από παραγωγές νεότερων καλλιτεχνών.

Αυτό όμως, που καθιστά ξεχωριστό το φθινοπωρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2021 (περί αυτού ο λόγος) είναι η ευρεία γκάμα ονομάτων - καλλιτεχνών, οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να στιγματίσουν και να αναδείξουν επίκαιρα πολιτικά / κοινωνικά ζητήματα, μέσα από μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική γλώσσα.

Ας δούμε λοιπόν τις πρώτες εν Ελλάδι εμφανίσεις του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου:

Sun and Sea / Ήλιος και θάλασσα (ΟΠΕΡΑ)

Rugilė Barzdžiukaitė - Vaiva Grainytė - Lina Lapelytė

1 & 2 Σεπτεμβρίου / 20:00, 21:30, 23:00 - ΧΩΡΟΣ Δ

Βραβευμένο με τον Χρυσό Λέοντα εθνικής συμμετοχής στη Μπιεννάλε της Βενετίας (2019), το λιθουανικό έργο προσεγγίζει με μια χιουμοριστική και δραστική προσέγγιση τα μελλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας, όπως η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέπειες του φρενήρη καταναλωτισμού. Ανάμεσα σε πετσέτες, παιχνίδια και σώματα που λιάζονται και αφηγούνται αγαπημένες ιστορίες, μια πλαστική σακούλα αρχίζει να στροβιλίζεται στον αέρα, προτού καταλήξει αργά - αργά στο νερό. Και ύστερα, η χορωδία ξεκινάει. Στο σταυροδρόμι θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών, η όπερα - περφόρμανς των Λιθουανών Rugilė Barzdžiukaitė (δημιουργός του Acid Forest, βραβείο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λοκάρνο - 2018), Vaiva Grainytė και Lina Lapelytė έρχεται να μας προειδοποιήσει, μέσα σε μία τετράωρη παράσταση, για το αδυσώπητο μέλλον, το οποίο συνιστά απόρροια της σημερινής αδράνειας απέναντι στην ξέφρενη κατανάλωση των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Violence / Βία (ΘΕΑΤΡΟ)

Infrarouge - Marie Brassard

24 & 25 Σεπτεμβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Δ





Μία καναδική παράσταση, η οποία έρχεται να μετασχηματίσει την παιδική αθωότητα στο σκοτάδι της ενηλικίωσης. Η Marie Brassed προσπαθεί να αναστοχαστεί πάνω στην έννοια του χρόνου και στην σταδιακή εξοικείωση του ανθρώπου με την έκθεση στη βία. Μία υβριδικη παράσταση, η οποία συνδυάζει στοιχεία από τον κινηματογραφικό ρεαλισμό, το εξπρεσιονιστικό θέατρο, τις ηχητικές τέχνες και τα εικαστικά.





Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα (ΘΕΑΤΡΟ)

Teatro La Re-sentida – Marco Layera

27 & 28 Σεπτεμβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Δ





Βία κατά των γυναικών. Εννέα έφηβες από τη Χιλή μεταφέρουν στην Αθήνα τα βιώματα περισσότερων από 100 κοριτσιών και νεαρών γυναικών, οι οποίες υπέστησαν καταστάσεις κακοποίησης είτε ως θύματα είτε ως αυτόπτες μάρτυρες. Οι νεαρές ηθοποιοί αφηγούνται με απόλυτο ρεαλισμό τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, μην παραλείποντας να σχολιάσουν ή να αναπαραστήσουν με ευαίσθητο αλλά και καταγγελτικό τόνο τις δυσάρεστες εμπειρίες που βίωσαν.





Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιά (ΧΟΡΟΣ)

L-E-V – Sharon Eyal – Gai Behar

9 & 10 Οκτωβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Δ





Η ισραηλινή χορογράφος Sharon Eyal, μαζί με τον Gai Behar, έρχονται να δείξουν πώς οι πληγές του έρωτα επουλώνονται με τον πιο αναπάντεχο και περίεργο τρόπο. Παλμός, χιούμορ, αισθησιασμός, εκρηκτικές στροφές και μπαλετικές φιγούρες εναλλάσσονται με ελαφρές voguing ειρωνικές διαδρομές. Κι όλα αυτά, συνδυασμένα με τα ειδικά σχεδιασμένα κοστούμια της δημιουργικής διευθύντριας του οίκου Dior Maria, Grazia Chiuri, τα οποία εν είδει ολόσωμου τατουάζ, ενισχύουν την αίσθηση του ονειρικού και του αισθησιακού.





Pasionaria / Το λουλούδι του πάθους (ΧΟΡΟΣ)

La Veronal - Marcos Morau

20 & 21 Σεπτεμβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Η

Τα αντιθετικά σχήματα είναι παντού στη ζωή μας. Αυτό ακριβώς θέλει να καταδείξει και ο Ισπανός χορογράφος Marcos Morau, ο οποίος μέσα από την έλλειψη αναδεικνύει τη χαρά και τον πόνο, τον έρωτα και τον θάνατο. Η Pasionaria, εξάλλου, είναι ένας πλανήτης χωρίς πάθος, ένας νοητός, δυστοπικός κόσμος, ο οποίος μιμείται τον ανθρώπινο, με κατοίκους που κινούνται σαν ρομπότ ή στέκονται σαν αγάλματα και μοιάζει να έχουν ξεχάσει κάθε είδους συναίσθημα.





Wakatt / Η εποχή μας (ΧΟΡΟΣ)

Serge Aimé Coulibaly

29 & 30 Σεπτεμβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Δ





Μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σ’ ένα διαφορετικό μέλλον; Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει ο χορογράφος Serge Aimé Coulibaly, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την αφρικανική ήπειρο και έρχεται να κλονίσει τις βεβαιότητές μας. Μία εκρηκτική παράσταση, η οποία εστιάζει στις προσπάθειες των ανθρώπων να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο αύριο. Κι αυτό, με τη συμμετοχή 10 χορευτών-τριών και τριών μουσικών της ορχήστρας του Magic Malik.

TANZ / ΧΟΡΟΣ (ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ)

Florentina Holzinger

9 & 10 Σεπτεμβρίου / 21:00 - ΧΩΡΟΣ Δ





Το σώμα ως θέαμα. Πώς μπορεί να πειθαρχήσει κάποιος πάνω του. Η απάντηση κρύβεται στο τρίτο μέρος της τριλογίας της Αυστριακής Florentina Holzinger, η οποία αναρωτιέται πώς η λατρεία της ομορφιάς μπορεί να συμφιλιωθεί με την σκληρότητα της τέχνης επί των γυναικείων σωμάτων. Ερμηνεύτριες ηλικίας από 20 έως 80 ετών, υπό τις οδηγίες της πρώτης μπαλαρίνας που χόρεψε γυμνή την Ιεροτελεστία της άνοιξης του Στραβίνσκι (1972), υποβάλλονται σε επίπονη άσκηση, σ’ ένα μπαλέτο δράσης. Ένα οπερατικό σκηνικό ζωντανεύει μέσα από βίαιες, παρωδιακές εικόνες.





