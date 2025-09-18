Sneakerness Athens – Η τρέλα για τα sneakers που έγινε φεστιβάλ

Μια σπίθα, μια ιδέα, λίγη τρέλα – κι έτσι γεννήθηκε το Sneakerness, για να γίνει ο μεγάλος θεσμός της street κουλτούρας στην Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Επιτροπάκης μάς μιλά για τη διοργάνωση στην Αθήνα και όλα όσα συνδέουν τους αθεράπευτους sneakerheads!

Φαντάσου μια μεγάλη γιορτή όπου τα sneakers γίνονται η αφορμή για να συναντηθούν άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτό είναι το Sneakerness – το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ευρώπης αφιερωμένο στη street κουλτούρα, που το 2025 ανοίγει φτερά σε δέκα πόλεις, από τη Ζυρίχη και το Μιλάνο μέχρι το Σαντιάγο της Χιλής. Στον χάρτη του δεν λείπει η Αθήνα, που μετά την περσινή εντυπωσιακή προσέλευση, με πάνω από 14.000 επισκέπτες, ετοιμάζεται για μια δεύτερη διοργάνωση γεμάτη ρυθμό και τη μοναδική ενέργεια της sneaker κοινότητας.

Στις 10 με 12 Οκτωβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο γεμίζει με ενέργεια και street vibes, φιλοξενώντας το Sneakerness Athens 2025. Περισσότερα από 50 sneaker και streetwear brands, δεκάδες παράλληλες δράσεις και ένα τριήμερο γεμάτο shopping, μουσική, γεύσεις, skate, basket και street art συνθέτουν την απόλυτη εμπειρία της sneaker κουλτούρας που επιστρέφει στην Αθήνα πιο ζωντανή από ποτέ.

Η μυθική πλευρά της κουλτούρας των sneakers!

Η sneaker κουλτούρα είναι γεμάτη χρώματα, ήχους και εικόνες που ξεπερνούν την έννοια της μόδας. Μοιάζει με παζλ όπου κάθε κομμάτι —το design, το branding, το street art, η μουσική, το μπάσκετ— συνθέτει μια εμπειρία ολοκληρωμένη. Οι συλλέκτες, οι καλλιτέχνες, οι skaters, οι μουσικοί και οι λάτρεις της street αισθητικής μοιράζονται τον ίδιο χώρο, δημιουργούν κοινότητες και καλλιεργούν δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο. Έτσι, τα sneakers γίνονται σημείο αναφοράς – ένα αντικείμενο με συμβολικό βάρος που αγγίζει την καθημερινότητα και ταυτόχρονα χαράζει μια πορεία σε μια κουλτούρα που συνεχώς εξελίσσεται.

Μιλώντας με τον Κωνσταντίνο Επιτροπάκη, μέλος της διοργάνωσης, καταλάβαμε καλύτερα τους στόχους του φεστιβάλ, και όλα όσα συνδέουν τους αθεράπευτους sneakerheads.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Sneakerness και πώς εξελίχθηκε ώστε να γίνει το μεγαλύτερο sneaker & street culture φεστιβάλ της Ευρώπης;

Το Sneakerness ξεκίνησε αυθόρμητα, από μια παρέα φίλων που μοιράζονταν την ίδια τρέλα για τα sneakers. Η πρώτη διοργάνωση το 2008 στη Βέρνη μάζεψε πολύ περισσότερο κόσμο απ’ όσο περίμεναν – κι εκεί κατάλαβαν όλοι ότι η ιδέα είχε αληθινή δύναμη. Από τότε, το Sneakerness εξελίχθηκε φυσικά, με οδηγό τον ενθουσιασμό και την αγάπη για την sneaker κουλτούρα, κρατώντας πάντα την αυθεντικότητα αλλά ανεβάζοντας συνεχώς το επίπεδο στην οργάνωση. Σήμερα, παραμένει πιστό στις ρίζες του και την ίδια στιγμή έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο sneaker & street culture φεστιβάλ της Ευρώπης.

Αυτό το vibe ήταν που μας ώθησε κι εμάς εδώ στην Ελλάδα να ενωθούμε σαν ομάδα: με το ίδιο πάθος για τη street κουλτούρα αλλά και με την εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων events. Έτσι, ενώσαμε δυνάμεις με το Sneakerness Global και, φέρνοντας μια πιο φρέσκια, «ανατρεπτική» ματιά σε σχέση με τα αντίστοιχα φεστιβάλ του εξωτερικού, δημιουργήσαμε ένα Sneakerness που αναδεικνύει την street κουλτούρα στην Ελλάδα και δίνει στο community τον χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες στους οποίους στηρίζεται το Sneakerness Athens και τι το διαφοροποιεί από ένα απλό expo ή ένα lifestyle event;

Το Sneakerness Athens χτίζεται γύρω από την ελληνική κοινότητα των sneakerheads – ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για τα sneakers, με αληθινό πάθος, γνώση και σεβασμό για το παρελθόν και το μέλλον τους. Είναι η ψυχή του φεστιβάλ και αυτό που του δίνει νόημα. Μέσα από τη street κουλτούρα που συνδέει μόδα, μουσική, τέχνη και αθλητισμό, το Sneakerness γίνεται το σημείο όπου διαφορετικές τάσεις και κοινωνίες συναντιούνται. Με τους συνεργάτες, τους εκθέτες και σημαντικές προσωπικότητες του εγχώριου sneaker community, στήνουμε εμπειρίες που δεν θυμίζουν ούτε τυπικό expo ούτε απλό lifestyle event, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο: μια δυνατή, ζωντανή street εμπειρία που μοιράζεται με όλους.

Sneakerness Athens

“Οι sneakerheads μοιράζονται την ίδια τρέλα και συναντιούνται για να τη ζήσουν όλοι μαζί”

Το Sneakerness λειτουργεί και ως παγκόσμια κοινότητα, τα μέλη της οποίας μοιράζονται πάθη, αναμνήσεις και συλλογές. Πόσο σημαντική θεωρείτε αυτή τη συναισθηματική διάσταση και τι σημαίνει να είσαι “sneakerhead”;

Για εμάς αυτό είναι το πιο δυνατό κομμάτι του Sneakerness. Τα sneakers δεν είναι απλά παπούτσια· είναι αναμνήσεις, ιστορίες και εικόνες που κουβαλάει ο καθένας. Ένας sneakerhead δεν μετριέται μόνο με το πόσα ζευγάρια έχει στη συλλογή του, αλλά με το πάθος, τη γνώση και το connection που νιώθει με την κουλτούρα. Κι αυτό ακριβώς ενώνει την παγκόσμια κοινότητα του Sneakerness – άνθρωποι από διαφορετικά backgrounds που μοιράζονται την ίδια τρέλα και συναντιούνται για να τη ζήσουν όλοι μαζί.

Κωνσταντίνος Επιτροπάκης

Πόσο σημαντικά είναι τα limited editions και τα rare sneakers για το φεστιβάλ και πώς παρουσιάζονται στους επισκέπτες;

Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Sneakerness γιατί εκφράζουν την πιο συλλεκτική, «μυθική» πλευρά της κουλτούρας. Για πολλούς επισκέπτες είναι η ευκαιρία να δουν από κοντά ζευγάρια που έχουν μόνο ακουστά ή που μέχρι τότε έβλεπαν μόνο online. Παρουσιάζονται μέσα από τις συλλογές ελληνικών sneaker shop brands που συμμετέχουν στο φεστιβάλ όπως επίσης και από συλλογές ξένων collectors που έρχονται στην Αθήνα μόνο για αυτό το σκοπό (να δείξουν τη συλλογή του και να αλληλεπιδράσουν με την εγχώρια sneaker σκηνή). Αυτό το στοιχείο δίνει στο Sneakerness μια μοναδική ένταση, γιατί συνδυάζει το hype με την πραγματική εμπειρία, κάνοντας τον επισκέπτη να νιώθει πως συμμετέχει σε κάτι που δεν μπορεί να βρει αλλού.

Ποια τα “μαθήματα” από την περσινή διοργάνωση και τι νέο ή διαφορετικό θα δούμε φέτος στο Sneakerness; Υπάρχουν ειδικές δράσεις, συνεργασίες ή εκπλήξεις που θα κάνουν τη διοργάνωση του 2025 να ξεχωρίζει;

Η περσινή (πρώτη) διοργάνωση του Sneakerness Athens επιβεβαίωσε τη στρατηγική που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε με το συγκεκριμένο φεστιβάλ: το πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε ακόμα περισσότερο χώρο στην ίδια την κοινότητα – είτε σαν stand-alone προσωπικότητες του χώρου των sneakers, είτε φέρνοντάς τους σε επαφή και δημιουργώντας συνεργασίες με brands, εταιρείες και οργανισμούς που εμπλέκονται με το φεστιβάλ. Το 1ο Sneakerness Athens με την εντυπωσιακή προσέλευση περισσότερων απο 14.000 ατόμων στις 3 ημέρες του φεστιβάλ, μας έδειξε τη δυναμική του και τα περιθώρια εξέλιξής του.

Φέτος, στο Tae Kwon Do Stadium, ανοίγουμε μια νέα σελίδα: μεγαλύτερος χώρος, περισσότερα activations και πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding και διοργανώνουμε ένα 3×3 τουρνουά μπάσκετ σαν παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, ενώ στοχεύουμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την street κουλτούρα της χώρας μας μέσω ενός εντυπωσιακού μείγματος εκθετών, με ενισχυμένο ακόμη περισσότερο το international στοιχείο με συνεργασίες επιλεγμένων brands του εξωτερικού που θα έχουν παρουσία στο φεστιβάλ, καθώς και με μοναδικές εκπλήξεις για το κοινό που θα επισκεφθεί το φεστιβάλ που προετοιμάζονται πυρετωδώς. Επίσης, το μουσικό κομμάτι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ, οπότε και φέτος θα ανακοινωθεί ένα πολύ προσεκτικά επιλεγμένο line-up hip-hop artists που θα κάνουν perform κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Sneakerness Athens

Πώς αξιολογείτε την ανάπτυξη της σκηνής streetwear και sneakers στην Ελλάδα; Υπάρχει δυναμική και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;

Η σκηνή του streetwear και των sneakers στην Ελλάδα έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε πια μόνο για ένα κοινό που ακολουθεί τα διεθνή trends, αλλά για μια πραγματικά ώριμη σκηνή με δικό της χαρακτήρα. Έχουμε δει να ξεπηδούν πολλά local brands και επιχειρήσεις που το επίπεδό τους όχι μόνο ανταγωνίζεται, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά αντίστοιχες προσπάθειες σε πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό δείχνει τη δημιουργικότητα και το πάθος που υπάρχει εδώ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αρκετά από αυτά τα brands θα βρίσκονται στο φεστιβάλ, δίπλα στα διεθνή ονόματα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική street κουλτούρα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το εξωτερικό.

“Είναι η κουλτούρα των 90ς που με έκανε να αγαπήσω τα sneakers”

Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στη sneaker κουλτούρα τα τελευταία χρόνια;

Η μεγαλύτερη αλλαγή στη sneaker κουλτούρα τα τελευταία χρόνια είναι ότι βγήκε από το «niche» και έγινε mainstream. Τα sneakers δεν είναι πια απλώς κομμάτι του sportswear, αλλά έχουν περάσει στη μόδα, στην τέχνη, στη μουσική και στην pop κουλτούρα συνολικά. Οι συνεργασίες μεταξύ brands και καλλιτεχνών, η άνοδος του resale και η τεράστια δύναμη των social media άλλαξαν εντελώς το παιχνίδι. Σήμερα ένα sneaker μπορεί να είναι ταυτόχρονα fashion statement, συλλεκτικό κομμάτι και αντικείμενο επένδυσης. Αυτή η πολυδιάστατη ταυτότητα είναι που κράτησε την κουλτούρα ζωντανή και την έκανε πιο inclusive και πιο παγκόσμια από ποτέ.

Εσύ, προσωπικά, είσαι sneakerhead; Ποια sneakers θεωρείς “iconic” και ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο ζευγάρι;

Είμαι αλλά για μένα δεν είναι μόνο τα παπούτσια. Είναι όλη η κουλτούρα της εποχής που με έκανε να τα αγαπήσω. Μεγάλωσα στα ’90s, την εποχή που πέρασα την εφηβεία μου, και κουβαλάω ακόμα την αγάπη και τη νοσταλγία για εκείνη τη δεκαετία: τη χιπ-χοπ μουσική, τους θρύλους του ΝΒΑ που δημιούργησαν σειρές παπουτσιών που ενισχύουν ακόμη και σήμερα το τεράστιο legacy πίσω από το όνομα τους (Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson, Shaq), τα street γήπεδα μπάσκετ και τη street κουλτούρα που ξεκίνησε από τις γειτονιές της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Προσωπικά, τα αγαπημένα μου παπούτσια είναι εκείνα των αγαπημένων μου παικτών της εποχής εκείνης (Jordan 1 Chicago, Jordan 11 OG Concord, Reebok Answer 1, Reebok Pump). Σαν επόμενη αγορά, θα ήθελα να αποκτήσω τα Air Max 1 Atmos Elephant 2017.

Sneakerness Athens

Σκέψεις για την εξέλιξη του Sneakerness Athens.

Το Sneakerness Athens βρίσκεται ακόμα στην αρχή του, αλλά η δυναμική που έχει δείξει η ελληνική σκηνή μάς δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Στόχος μας είναι να καθιερωθεί το φεστιβάλ ώς το απόλυτο street festival της χώρας, με ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με brands, καλλιτέχνες και δημιουργούς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε χώρο στην εγχώρια κοινότητα και στα τοπικά brands ενώ παράλληλα, επιδιώκουμε το Sneakerness Athens να μην είναι απλώς ένα ετήσιο φεστιβάλ, αλλά μια πλατφόρμα που θα εμπνέει, θα ενώνει και θα αναδεικνύει τη street κουλτούρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

