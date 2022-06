Ταξίδι στον κόσμο της Θαλάσσιας Χελώνας - Έκθεση φωτογραφίας και προβολές στην Τεχνόπολη

Η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και του θαλασσιού περιβάλλοντος γενικότερα βρίσκεται ξανά στον προσκήνιο με την Έκθεση Φωτογραφίας και τις προβολές δυο οπτικοακουστικών έργων που διοργανώνει ο MEDASSET – "Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών" στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η υπεύθυνη Επικοινωνίας του MEDASSET, Έφη Στάρφα μίλησε στο NEWS 24/7 για τις δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στη θαλάσσια χελώνα. "Μετά από δύο χρόνια κλεισούρας έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να προσκαλέσουμε το κοινό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να απολαύσουμε μαζί μια Έκθεση Φωτογραφίας, με πρωταγωνίστρια τη θαλάσσια χελώνα και υλικό απ’ όλη τη Μεσόγειο, καθώς και προβολές δυο οπτικοακουστικών έργων, του Ντοκιμαντέρ “My Name is Blue” και της ταινίας μικρού μήκους “An Important Job’.

Τα δρώμενα χρηματοδοτούνται από δυο μεγάλα πανμεσογειακά προγράμματα, Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στη Μεσόγειο και MedBycatch στα οποία το MEDASSET είναι άμεσος εταίρος. Η ύπαρξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις τόσο για την προστασία των ειδών αμιγώς, όσο και για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται μέρος της λύσης. Είναι πολύ σημαντικό συνεπώς να κατευθύνονται πόροι προς τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.»

Θαλάσσια Χελώνα και Άνθρωπος: Μια Αέναη Σχέση

Lebanon ALI BADREDDINE

Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο "Θαλάσσια Χελώνα και Άνθρωπος: Μια Αέναη Σχέση" φιλοδοξεί μεταδώσει το μήνυμα της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και θαλάσσιων χελωνών, μέσα από ένα φωτογραφικό πανόραμα εικόνων και στιγμών από δράσεις προστασίας σε όλη τη Μεσόγειο.

Το φωτογραφικό υλικό είναι πόνημα του πανμεσογειακού περιβαλλοντικού προγράμματος "Προστασία των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο", που λαμβάνει χώρα σε δεκατρείς μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Τυνησία, Λίβανος, Τουρκία, Αλβανία, Αλγερία, Αίγυπτος, Κύπρος, Μαρόκο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Λιβύη) και ενώνει κάτω από μια κοινή ομπρέλα επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμού (όπως τα Ηνωμένα Έθνη), εθελοντές και τοπικές κοινωνίες για την προστασία αυτού του ευάλωτου είδους.

Προστατεύοντας τις θαλάσσιες χελώνες, προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου!

Ντοκιμαντέρ και ταινία μικρού μήκους

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε και το ντοκιμαντέρ με τίτλο “My Name is Blue”, για το οποίο πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα σε τέσσερις μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Τουρκία και Τυνησία) και το οποίο θέλει να μεταδώσει το μήνυμα της συνεργασίας για την προστασία ενός άκρως μεταναστευτικού είδους, όπως η θαλάσσια χελώνα. Το ντοκιμαντέρ δημιούργησαν οι MindTheBump (κ. Βίκυ Μαρκολέφα και κ. Bastian Fischer) και την παραγωγή έκανε το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για της Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών.

Επίσης η ταινία μικρού μήκους “An Important Job” σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή κ. Πάνου Καρκανεβάτου (Vergi Film Productions) καταπιάνεται με το θέμα των τυχαίων συλλήψεων ευάλωτων ειδών στα αλιευτικά εργαλεία και παρουσιάζει μια ιστορία θετικής αλλαγής. Το έργο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MedBycatch.

Οι προβολές θα λάβουν χώρα το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, 8 - 9 μ.μ. (20:00 – 21:00) στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» και η έκθεση φωτογραφίας από την Τρίτη 14 – έως την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 ( 14-17 Ιουνίου: 5-9 μ.μ., Σαβ/κο 18-19 Ιουνίου: 11:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.) στην αίθουσα «Αποθήκη», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προσκλήσεις εδώ...

Η είσοδος και για τα δυο δρώμενα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων για τις προβολές ορίζεται στα διακόσια άτομα και οι δηλώσεις συμμετοχών γίνονται μέχρι Παρασκευή 17 Ιουνίου στο email [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2103613572 (μέχρι 5 μ.μ.).

