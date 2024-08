Connie Chiume: Πέθανε η ηθοποιός του “Black Panther”

Η βετεράνος Νοτιοαφρικανή ηθοποιός, Connie Chiume, ευρέως γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία “Black Panther”, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή η Connie Chiume, η βετεράνος Νοτιοαφρικανή ηθοποιός που εμφανίστηκε στην ταινία της Marvel “Black Panther”.

Την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της, στην οποία αναφέρεται ότι πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ το απόγευμα της Τρίτης (7/8).

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πολλές νοτιοαφρικανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως το Rhythm City, το Zone 14 και πιο πρόσφατα το Gomora.

“Με λύπη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο της διεθνώς αναγνωρισμένης και βραβευμένης ηθοποιού Connie Chiume”, αναφέρει η λιτή ανακοίνωση.

Η οικογένεια ζήτησε την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και δήλωσε ότι θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα.

Ο γιος της, Nongelo Chiume δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Newzroom Afrika ότι εισήχθη για μια “ιατρική διαδικασία” πριν από τον θάνατό της.

Ποια ήταν η Connie Chiume

Η Chiume ήταν εκπαιδευτικός, αλλά αργότερα έγινε γνωστό όνομα στην mainstream τηλεόραση. Κοσμούσε τη νοτιοαφρικανική τηλεόραση για δεκαετίες σε εκπομπές όπως η Rhythm City, με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας SABC News να την περιγράφει ως “φάρο ελπίδας” στο αφιέρωμά του.

Έγινε γνωστή ως ηθοποιός το 1989, όταν εμφανίστηκε στη δημοφιλή νοτιοαφρικανική τηλεοπτική σειρά Inkom’ Edla Yodwa.

Στην ταινία “Black Panther” του 2018, η Chiume πρωταγωνίστησε ως Zawavari – μέλος του Συμβουλίου της Φυλής των Γουακαντάν. Στη συνέχεια της ταινίας Black Panther του 2022: Wakanda Forever αντικατέστησε τον Zuri (Forest Whitaker) ως ο πρεσβύτερος της Wakanda.

Έγινε επίσης ιδιαίτερα γνωστή για τις εμφανίσεις της στη μουσική ταινία της Beyoncé που βασίζεται στη μουσική ταινία της Disney “Ο Βασιλιάς των Λιονταριών”, στην οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Σίμπα, Sarabi.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της ήταν στην ταινία Heart of the Hunter, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεοπτική σειρά Soon Comes Night τον Φεβρουάριο.

Όπως γράφει το BBC, η Chiume έλαβε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο NTVA Avanti Award για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά για τον ρόλο της στην ταινία Soul City το 2000.

Αργότερα, το 2009, έλαβε το Νότιο Αφρικανικό Βραβείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (SAFTA) για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά για τον ρόλο της ως Stella Moloi στο οικογενειακό δράμα Zone 14.