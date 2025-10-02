Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στο DOTS Festival: Η δημιουργός του “TACK”, Vania Turner και το “The Other Half” του Γιώργου Μουτάφη

Το DOTS προσκαλεί το κοινό σε δύο ξεχωριστές, δωρεάν εκδηλώσεις: ένα masterclass με τη Vania Turner και την προβολή της ταινίας του Γιώργου Μουτάφη με Q&A, το Σαββατοκύριακο 4–5 Οκτωβρίου.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά το DOTS International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ που επικεντρώνεται στις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, μέχρι και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο χώρο του ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39, Βοτανικός).

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, πέρα από τις 36 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από 15 διαφορετικές χώρες, όλες με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο, δύο ξεχωριστά event: ένα masterclass με τη σκηνοθέτιδα Vania Turner και ένα special screening της ταινίας “The Other Half” του Γιώργου Μουτάφη, το οποίο θα συνοδευτεί από Q & A με τους συντελεστές της ταινίας.

Η είσοδος και στα δύο είναι ελεύθερη, με συμμετοχή κατά σειρά προτεραιότητας.

Σάββατο 4/10 | Masterclass | Vania Turner

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 17:00, η Vania Turner θα παρουσιάσει ένα ειδικό masterclass με αφορμή τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ της “TACK”. Η Turner θα μοιραστεί με το κοινό τη διαδικασία πίσω από την παραγωγή της ταινίας, εξετάζοντας πώς τα ντοκιμαντέρ μπορούν να αναμετρηθούν με συστήματα εξουσίας και να αναδείξουν τις φωνές επιζωσών έμφυλης βίας. Το masterclass αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για δημιουργούς, φοιτητές και σινεφίλ να γνωρίσουν εκ των έσω την πρακτική και πολιτική διάσταση της δημιουργίας ενός διεθνούς ντοκιμαντέρ.

Σε αυτό το masterclass, η Vania Turner, η δημιουργός του ντοκιμαντέρ TACK, διερευνά την έννοια της συναίνεσης και πώς αυτή αποκτάται και διατηρείται σε όλη τη διαδρομή μιας ταινίας· από την πρώτη επαφή με τους συμμετέχοντες έως και μετά την ολοκλήρωσή της, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε σινεμά που σέβεται τα όρια και τον άνθρωπο.

Κυριακή 5/10 | Special Screening with QnA | Giorgos Moutafis

Για 15 χρόνια, ο Γιώργος Μουτάφης καταγράφει τις επικίνδυνες διαδρομές των μεταναστών μέσα από τα σκοτεινά περάσματα των ευρωπαϊκών συνόρων. Η κάμερά του εισχωρεί σε απρόσιτα μέρη, αποτυπώνοντας τις ιστορίες ανθρώπων που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, ρίχνοντας φως στο πώς ζει «το άλλο μισό».

Η προβολή της ταινίας συνοδεύεται από ζωντανή συζήτηση (Q&A) με τους συντελεστές, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει το δημιουργικό υπόβαθρο, τις προκλήσεις, και τις σκέψεις πίσω από το έργο.

Η είσοδος στο masterclass και στο special screening είναι δωρεάν και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση στον χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: dotsfestival.com