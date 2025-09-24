Στην πρώτη διοργάνωση του DOTS, που θα πραγματοποιηθεί στο ΠΛΥΦΑ στις 3,4 και 5 Οκτωβρίου, θα προβληθούν 36 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από 15 διαφορετικές χώρες.

Η Αθήνα καλωσορίζει για πρώτη φορά το DOTS International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ που επικεντρώνεται στις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, ενώ θα περιλαμβάνει και ένα Special Screening μεγάλου μήκους. Η πρεμιέρα του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στον χώρο του ΠΛΥΦΑ στον Βοτανικό (Κορυτσάς 39, Αθήνα), προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει μοναδικές ιστορίες από όλο τον κόσμο.

Στην πρώτη διοργάνωση του DOTS θα προβληθούν 36 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από 15 διαφορετικές χώρες, όλες με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει επίσης το Special Screening της ταινίας μεγάλου μήκους “The Other Half” του Γιώργου Μουτάφη, το οποίο θα συνοδευτεί από Q&A με τους συντελεστές της ταινίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί masterclass με αφορμή τη δημιουργία της ταινίας “TACK” της Vania Turner, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής ενός διεθνούς ντοκιμαντέρ. Το DOTS θα απονείμει επίσης Βραβείο Κοινού, με έπαθλο 500€, δίνοντας τη δυνατότητα στους

θεατές να αναδείξουν τη δική τους αγαπημένη ταινία.